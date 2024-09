มวยไทยอยู่ในสายเลือด "ซุปเปอร์บอน" เน้นอาวุธหลากหลาย ทำลายพลังหมัด "โจ"

“ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทนนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ขนแม่ไม้มวยไทยมาเต็มร้อย หวังใช้ความหลากหลาย ต่อกรพลังหมัดของ “โจ ณัฐวุฒิ” นักสู้มาดอินดี้วัย 35 ปี จากโคราช โดยทั้งคู่จะดวลกัน ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในฐานะคู่เอก ศึกใหญ่ไตรมาส 3 ของปี ONE ลุมพินี 81 ที่จะถ่ายทอดสดในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.สำหรับ “ซุปเปอร์บอน” ชกใน ONE มาแล้ว 7 ไฟต์ มีผลงานคว้าชัยได้มากถึง 5 ครั้ง โดยล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนน “มารัต กริกอเรียน” จอมบู๊ อึด ถึก ทน วัย 35 ปี จากอาร์เมเนีย ในศึกใหญ่แรกของปี ONE ลุมพินี 58 เมื่อ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ขึ้นนั่งบัลลังก์แชมป์โลกเฉพาะกาล ของกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ได้สำเร็จโดยไฟต์นี้จะข้ามสายมาชกกติกามวยไทย เป็นครั้งที่ 2 ใน ONE หลังจากที่ครั้งแรก เปิดศึกท้าชิงบัลลังก์กับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์คนปัจจุบันไปเมื่อปลายปีที่แล้วในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อ 22 ธ.ค.66 และพ่ายแพ้คะแนนเสียงข้างมากไปอย่างสุดมัน ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าการชก 2 กติกาไม่ใช่ปัญหาเพราะมวยไทยอยู่ในสายเลือดเสมอ“สำหรับผมการเตรียมตัวระหว่างกติกามวยไทย กับ คิกบ็อกซิ่ง ไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะพื้นฐานธรรมชาติผมค่อนข้างจะคล่องทั้งสองกติกา ผมอยู่กับมวยไทยมาตั้งแต่เกิด ส่วนคิกบ็อกซิ่ง ผมชกมาระยะเวลาเป็นสิบปี เลยรู้สึกว่าปรับเปลี่ยนได้ไฟต์ต่อไฟต์ ไม่มีปัญหาเรื่องกติกาเลยครับ”ศึกครั้งนี้ “ซุปเปอร์บอน” ที่มีดีกรีเป็นถึงผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต จะต้องดวลกับ “ โจ ณัฐวุฒิ” มือวางอันดับ 2 ของรุ่นนี้ ที่มีสถิติการชกมวยไทยใน ONE ชนะมากถึง 4 จาก 6 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน โดยล่าสุดเพิ่งจะแพ้คะแนนเสียงข้างมากให้กับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคนปัจจุบัน “ตะวันฉาย” ในศึก ONE 167 เมื่อ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมาโดย “โจ” กำลังจะมีคิวเปิดศึกภาคสามกับ “ตะวันฉาย” อีกครั้งในศึก ONE 169 ที่ เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ ด้วย ซึ่ง “ซุปเปอร์บอน” ศึกษาฟอร์มการชกของมือวางอันดับ 2 มาเป็นอย่างดี และ หวังใช้ความหลากหลายของอาวุธ ทำลายพลังหมัดของ “โจ” ให้ได้“สำหรับ โจ เป็นนักมวยที่อาวุธครบเครื่องออกอาวุธได้ต่อเนื่อง ประสบการณ์สูงเพราะชกกับเบอร์ใหญ่ ๆ มาเยอะ จุดเด่นของโจ คือ การออกหมัดได้ดี ส่วนจุดอ่อนที่ผมเห็นคือ มาตรฐานไม่นิ่ง ขึ้น ๆ ลง ๆ จังหวะไหนดีก็ดี จังหวะไหนที่ไม่ดีก็ดร็อปลงไปง่าย ๆ เหมือนกัน”“ส่วนความหมัดหนักของ โจ ผมมองว่าผมเจอมวยหมัดหนักมาเยอะ ไม่ว่าจะเป็น มารัต หรือ เปโตรเซียน ผมมองว่าทุกคนที่ผมชกด้วย ออกหมัดดีกว่าโจ แล้วก็หมัดหนักกว่าโจแน่นอน ผมมั่นใจว่าผมรับมือหมัดของ โจ ได้”“รูปเกมไฟต์นี้ผมคิดว่าผมน่าจะเดินไล่ต้อน โจ ทั้ง 3 ยก ผมมีอาวุธเยอะมากที่พร้อมจะโต้ตอบตลอดเวลา ผมจะไม่ยืนสู้เหมือนตอนที่ โจ ชกกับ ตะวันฉาย ซึ่งปล่อยให้โจได้คิด แล้วมีแรงเหลือพอจะตอบโต้ได้ ผมจะไม่ปล่อยให้เขาได้คิด จะไม่ปล่อยให้เขามีแรงเหลือพอจะตอบโต้ผมได้แน่นอน”