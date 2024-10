ONE 169 ย้ายอีเวนต์สู่ลุมพินี / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ONE ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดแข่งขันศึกท้ายปี ONE 169 จากเมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา สู่สนามมวยเวทีลุมพินี ประเทศไทย พร้อมเผยโปรแกรมการแข่งขันปี 2568 สุดคึกคัก โดยมีกำหนดการยกทัพบุกแดนลุงแซม 2 อีเวนต์ใหญ่ในปีหน้าหลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในการจัดแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา เป็นครั้งที่ 2 ในศึก ONE 168: Denver เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ สังเวียน บอล อารีนา โดยสามารถทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมสูงถึง 1,280,335 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 41 ล้านบาท) จากยอดจำหน่ายบัตร 8,583 ที่นั่ง (ยอดผู้ชมทั้งหมด 10,331 ที่นั่ง หากรวมบัตรอภินันทนาการต่างๆ ที่ไม่วางจำหน่าย)เดิมที ONE วางแผนที่จะกลับไปจัดการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ 3 ในศึก ONE 169 ณ สังเวียนสเตต ฟาร์ม อารีนา เมืองแอตแลนตา ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ แต่ด้วยเหตุผลเรื่องข้อผูกพันที่มีต่อพันธมิตรในประเทศไทย ล่าสุดจึงได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันมาจัดที่ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แทนแต่หลายคนก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าอีเวนต์ใหญ่แบบนี้ เวทีมวยลุมพินี จะสามารถรับมืได้ไหวแค่ไหน ก็ต้องบอกตามตรงว่าการจัดการแข่งขันคงไม่มีปัญหา แต่ปัญหาคงไปอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆ เช่น ที่จอดรถอาจจะไม่เพียงพอจนแฟนๆ ต้องไปจอดไกลถึงลานจอดของคลับเฮาส์สนามกอล์ฟทบ. หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสนามอาจจะรองรับไม่ไหว สังเกตุได้จากยามมีศึกใหญ่ที่นี่ทีไร จะดูวุ่นวายพอสมควร ซึ่งจริงๆแล้วอีเวนต์ใหญ่แบบนี้ควรจะไปจัดที่ อิมแพ็ค อารีน่า เหมือนตอน ONE 167 มากกว่า แต่เข้าใจได้ว่าที่นั่นต้องของคิวล่วงหน้าเป็นเวลานาน อาจติดอีเวนต์คอนเสิร์ตอื่นๆ จึงไม่สามารถไปจัดที่นั่นเพื่อรองรับการติดตามของแฟนหมัดมวยได้ทั้งนี้ วัน แชมเปียนชิพ ยืนยันว่า สำหรับแฟน ๆ ที่ซื้อบัตรเข้าชม ONE 169 ที่สหรัฐอเมริกาไปแล้ว จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนผ่านทางเว็บไซต์ Ticketmaster และยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าชมการแข่งขัน ONE ประจำปี 2568 ที่สหรัฐอเมริกา ในราคาพิเศษได้อีกด้วยศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. วันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ ตามเวลาประเทศไทย มีคู่เอกนำรายการคือ อนาโตลี มาลีคิน เจ้าของแชมป์โลก ONE MMA 3 รุ่นน้ำหนัก ชาวรัสเซีย เตรียมป้องกันบัลลังก์ MMA รุ่นเฮฟวีเวต ครั้งแรก กับผู้ท้าชิงสุดอันตราย “รุง รุง” อูมาร์ คาน นักมวยปล้ำดาวดังจากเซเนกัลร่วมด้วย “ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต เตรียมป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 6 บนแผ่นดินบ้านเกิด พบกับคู่ปรับเก่า “จาค็อบ สมิธ” นักชกจอมแกร่ง จากสหราชอาณาจักร ซึ่งคู่นี้มีการยืนยันว่าจะชกกันอย่างแน่นอน เพราะดูแล้วคงเป็นไฟต์ที่เอาไว้เรียกความมั่นใจให้กับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ก่อนที่จะต้องปะทะกับศึกหนัก อย่าง ทาเครุ เซกาวา จากญี่ปุ่น ดูแล้ว รถถัง ไม่น่าพลาด แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่พลาดเสียแชมป์ขึ้นมา ก็คงบันเทิงเริงใจสุดๆ กันไปเลยส่วนไฟต์รีแมตช์ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง “ตะวันฉาย vs โจ ณัฐวุฒิ” ภาค 3 ที่ได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้ มีอันต้องยกเลิกไป โดยทีมงานจากวัน แชมเปียนชิพ ยืนยันว่า นักกีฬาทั้งสองคนยังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการบาดเจ็บและไม่พร้อมที่จะลงแข่งขัน ซึ่งทาง ตะวันฉาย ยังไม่หายดีจากอาการบาดเจ็บที่ตา ตั้งแต่ไฟต์เอาชนะ โจ เมื่อศึก ONE 167 ส่วน The Smoking ก็พ่ายน็อก ซุปเปอร์บอน ต้องเย็บถึง 10 เข็ม ในไฟต์ล่าสุด ONE ลุมพินี 81นอกเหนือจากกำหนดการข้างต้น วัน แชมเปียนชิพ ยังมีการลงปฏิทินศึกใหญ่นัดสำคัญ ONE 170 ที่จะจัดการแข่งขันขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.68 โดยจะถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์ของเอเชีย แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยคู่ชกออกมา แต่แว่วๆมาว่าอาจเป็นไฟต์การ์ดที่ดีที่สุดการ์ดหนึ่งตลอดกาลของ ONE ก็ว่าได้ เพราะเราอาจได้เห็นทั้ง ซุปเปอร์เล็ก กับ รถถัง ขึ้นสังเวียนเดียวกัน (แต่ไม่ได้ชกกัน) รวมไปถึง ตะวันฉาย (ถ้าหายเจ็บตา) และแสตมป์ แฟร์เท็กซ์ (ถ้าหายเจ็บเข่า) ก็อาจได้ขึ้นชกในไฟต์นี้ด้วยนอกจากนี้การแข่งขัน ONE 170 ในวันนั้นจะถูกนำมาใช้เป็นฉากสำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “The Beast In Me” ซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน แนวแอ็กชัน-ดรามา ที่ ONE เป็นผู้ร่วมสร้าง นำแสดงโดย “รัสเซล โครว์” และ “แดเนียล แม็คเฟอร์สัน” ซึ่งจะมีกำหนดฉายในปีเดียวกัน