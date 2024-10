โยกศึก ONE 169 จากแอตแลนต้า สู่เวทีลุมพินี ไฟต์ "ตะวันฉาย vs โจ" ภาค 3 ถูกยกเลิก

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศข่าวใหญ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันศึก ONE 169 จากเมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา สู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และเผยกำหนดการยกทัพกลับไปบุกแดนพญาอินทรีกับ 2 อีเวนต์ใหญ่ในปี 2568 ด้วยONE ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ในการกลับมาจัดการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งที่ 2 ในศึก ONE 168 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ สังเวียน บอล อารีนา โดยสามารถทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมได้สูงถึง 1,280,335 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 41 ล้านบาท) จากยอดจำหน่ายบัตร 8,583 ที่นั่ง (ยอดผู้ชมทั้งหมด 10,331 ที่นั่ง หากรวมบัตรอภินันทนาการต่าง ๆ ที่ไม่วางจำหน่าย)เดิมที ONE มีกำหนดการที่จะกลับมามอบความมันบนแผ่นดินอเมริกาเป็นครั้งที่ 3 ในศึก ONE 169 ณ สังเวียนสเตต ฟาร์ม อารีนา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ แต่ล่าสุด ONE ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่า ศึก ONE 169 จะย้ายมาจัดขึ้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แทน เนื่องจากข้อสัญญาผูกพันที่มีกับเครือข่ายพันธมิตรในไทยทั้งนี้ แฟน ๆ ทุกคนที่ซื้อบัตรเข้าชม ONE 169 ไปแล้ว จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนผ่านทาง Ticketmaster นอกจากนี้ ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าชมการแข่งขันของ ONE ประจำปี 2568 ในสหรัฐอเมริกา ในราคาพิเศษด้วย คลิกที่นี่เพื่อรับสิทธิ์สำหรับศึก ONE 169 ที่จะจัดขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ในเช้าวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ มีคู่ชูโรงเป็นการป้องกันบัลลังก์ MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) ครั้งแรกของ “อนาโตลี มาลีคิน” เจ้าของแชมป์โลก ONE MMA 3 รุ่น ชาวรัสเซีย พบกับผู้ท้าชิงสุดอันตราย “รุง รุง” อูมาร์ คาน นักมวยปล้ำดาวดังจากเซเนกัล พร้อมด้วย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 6 บนแผ่นดินบ้านเกิด พบกับคู่ปรับเก่า “จาค็อบ สมิธ” จากสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ ONE ยังได้ประกาศโปรแกรมการแข่งขันของศึกใหญ่ประจำปี 2568 ที่จะยังคงออกอากาศสด 12 อีเวนต์ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ เป็นประจำทุกเดือน ผ่านทาง Prime Video ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยจะมี 2 อีเวนต์ใหญ่ในวันที่ 24 พ.ค. และ 6 ธ.ค. ที่ ONE จะกลับไปสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ชาวอเมริกันอย่างต่อเนื่องไม่หมดเท่านี้ ยังมีศึกนัดยิ่งใหญ่ ONE 170 ที่กำหนดจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันที่ 24 ม.ค.68 โดยจะถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์ของเอเชีย ซึ่งการแข่งขันในวันนั้น จะถูกนำมาใช้เป็นฉากสำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “The Beast In Me” ซึ่งนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) แนวแอ็กชัน-ดรามา ที่ ONE เป็นผู้ร่วมสร้าง นำแสดงโดย “รัสเซล โครว์” และ “แดเนียล แม็คเฟอร์สัน” ซึ่งมีกำหนดฉายในปีเดียวกันในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับคู่ชกในแต่ละรายการ รวมถึงการจำหน่ายตั๋วเข้าชมในสนาม จะมีการประกาศให้ทราบในภายหลังแฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh