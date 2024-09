ONE สร้างภาพยนตร์ MMA เรื่อง The Beast In Me "รัสเซล โครว์" นำแสดง

ONE องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ Broken Open Pictures เพื่อผลิตภาพยนตร์เรื่อง “The Beast In Me” ซึ่งเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) แนวแอ็กชัน-ดรามา โดยมีกำหนดเริ่มถ่ายทำในช่วงปลายปีนี้ และจะใช้การแข่งขันศึก ONE ลุมพินี เป็นฉากสำคัญโดย ONE จะมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยมีนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ “รัสเซล โครว์” ซึ่งเป็นรู้จักกันดีจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Gladiator, A Beautiful Mind และ Cinderella Man มารับบทนักแสดงนำ และร่วมเขียนบทภาพยนตร์ ร่วมด้วย “แดเนียล แม็คเฟอร์สัน” นักแสดงชื่อดังจาก Land of Bad, Foundation, Infini รวมทั้งนักแสดงฝีมือดีอีกหลายคนนอกจากนี้ยังจะมีนักกีฬา ONE บางส่วน รวมถึงนาย “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ ONE ร่วมปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยโดยทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์มีแผนที่จะเดินทางมาถ่ายทำเนื้อหาบางส่วนในประเทศไทย โดยใช้ศึก ONE ลุมพินี ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 24 มกราคม 2568 ที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี เป็นฉากสำคัญและจะนำแอ็กชันจริงจากการแข่งขันจริงในวันนั้นมาใช้บนแผ่นฟิล์ม รวมถึงจะมีการบันทึกฟุตเทจกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์การแข่งขัน โดยนาย “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ได้กล่าวเปิดใจถึงความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ว่า“ผมตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับนักแสดงและทีมงานผู้สร้าง 'The Beast in Me' ที่ล้วนแต่เป็นบุคคลมีชื่อเสียง ผมมั่นใจว่า ONE คือแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดที่จะช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของความอดทน อุตสาหะ และมุมานะ เราแทบรอไม่ไหวที่จะต้อนรับทีมงานทั้งหมดในรายการ ONE ลุมพินี ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนมกราคมนี้”สำหรับเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่อง The Beast In Me “แดเนียล แม็คเฟอร์สัน” จะรับบทเป็นอดีตนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ที่ตกงาน และต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับพี่ชายของเขา ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากเทรนเนอร์มากประสบการณ์ ที่รับบทโดย “รัสเซล โครว์” ซึ่งทำให้เขาตัดสินใจจะล้างแค้นให้พี่ชาย ด้วยการกลับมาลงแข่งอีกครั้งในรายการ ONE หลังจากแขวนนวมไปแล้ว“ไทเลอร์ แอตกินส์” จะรับหน้าที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ ขณะที่ “ฟริเจอริโอ”, “ทิม โอแฮร์” และ “จอห์น ชวาร์ตซ์” รับหน้าที่ผู้ผลิต โดยมี “เชน แอ็บเบสส์” และ “เบร็ตต์ ธอร์นเควสต์” เป็นผู้อำนวยการสร้างทั้งนี้ จะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันกำหนดฉายอย่างเป็นทางการทั่วโลกต่อไป