สะเทือนอเมริกา! ONE ทำรายได้จำหน่ายบัตรที่เดนเวอร์แซงเจ้าถิ่น WWE ในสัปดาห์เดียวกัน

ONE สร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนทั่วอเมริกา หลังทำรายได้จำหน่ายบัตรเข้าชมศึก ONE 168 ซึ่งมีคู่เอก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี vs ซุปเปอร์เล็ก” มากกว่ารายการมวยปล้ำอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกาและของโลกอย่าง WWEสำหรับศึก ONE 168 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ก.ย.67 ตามเวลาท้องถิ่น (เสาร์ที่ 7 ก.ย.ตามเวลาไทย) ณ สังเวียน บอล อารีนา สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ ONE ยกทัพไปบุกแผ่นดินอเมริกา หลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจากการประเดิมจัดการแข่งขันครั้งแรกในศึก ONE Fight Night 10 ที่เฟิร์สแบงก์ เซ็นเตอร์ รัฐโคโลราโด เมื่อเดือน พ.ค.66 ชนิดที่บัตรเข้าชมกว่า 5,000 ที่นั่ง ถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงก่อนวันแข่งขันหลายสัปดาห์คู่เอกศึก ONE 168 ได้รับการโจษจันไปทั่วหลัง​นักชกไทย “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ฟันศอกปิดเกมน็อกแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ด้วยเวลาเพียง 49 วินาที กระชากเข็มขัดไปพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 เคียงคู่เข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ประกาศศักดาแชมป์โลก 2 รุ่น 2 กติกาอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่ในสัปดาห์เดียวกัน ที่เมืองเดนเวอร์มีการจัดอีเวนต์ใหญ่จากองค์กรมวยปล้ำเบอร์ 1 ของสหรัฐอเมริกาและของโลกถึง 2 รายการ ได้แก่ Monday Night Raw และ NXT ซึ่งปรากฏว่าศึก ONE 168 ทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรแซงหน้า 2 รายการเจ้าถิ่นโดยศึก ONE 168 จำหน่ายบัตรเข้าชมสูงถึง 1,280,335 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 41 ล้านบาท) จากยอดจำหน่ายบัตร 8,583 ที่นั่ง (ยอดผู้ชมทั้งหมด 10,331 ที่นั่ง หากรวมบัตรอภินันทนาการต่างๆ ที่ไม่วางจำหน่าย) ซึ่งเหนือกว่ารายการ NXT ที่มียอดจำหน่ายบัตรประมาณ 6,000 ที่นั่ง โดยบัตรมีราคาถูกกว่า ส่วน Monday Night Raw ที่แม้จะมียอดจำหน่ายบัตรมากกว่าที่ 10,500 ที่นั่ง แต่ก็ยังมีรายได้น้อยกว่า ONE พอสมควรทีเดียว“มันยอดเยี่ยมมาก เราขายบัตรได้มากกว่าเดิม 2 เท่า และขายได้แทบจะหมดเกลี้ยงทั้งสนาม ซึ่งที่นี่คือสนามแข่งขันของทีม NBA เดนเวอร์ นักเก็ตส์ แฟน ๆ ชาวอเมริกันให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซุปเปอร์เล็ก ได้รับเสียงปรบมือดังกึกก้องตลอดช่วงที่เขาเดินเปิดตัวเพื่อขึ้นสังเวียน””มันน่าตื่นเต้นมากจริง ๆ ถ้าคุณอยู่ในสนาม คุณจะทึ่งกับพลังของผู้ชมแน่นขนัด มันเหลือเชื่อมากที่ได้ชมและเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้” นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ของ ONE กล่าวทั้งนี้ ONE มีกำหนดการกลับสู่แดนพญาอินทรีเป็นครั้งที่ 3 ในศึก ONE 169 ณ สังเวียนสเตต ฟาร์ม อารีนา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ย.นี้ (ตามเวลาไทย) โดยคู่ชูโรงเป็นการป้องกันบัลลังก์ MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) ครั้งแรกของ “อนาโตลี มาลีคิน” เจ้าของแชมป์โลก ONE MMA 3 รุ่น ชาวรัสเซีย พบกับผู้ท้าชิงสุดอันตราย “รุง รุง” อูมาร์ คาน นักมวยปล้ำดาวดังจากเซเนกัล พร้อมด้วยขวัญใจชาวอเมริกันอย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ก็ขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต กับคู่ปรับเก่า “จาค็อบ สมิธ” ในศึกนี้ด้วยโดยผู้ที่สนใจเข้าชมศึก ONE 169 สามารถลงทะเบียนซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านทาง https://visit.onefc.com/one169-presale รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh