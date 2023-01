รู้จัก "แดเนียล พูแอร์ตัส" คู่ชกใหม่ "ซุปเปอร์เล็ก" ศึกชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง

ทำความรู้จัก "แดเนียล พูแอร์ตัส" นักชกแดนกระทิงดุ คู่ชกคนใหม่ของ "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" ในศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ในฐานะคู่รองของรายการ ONE FIGHT NIGHT 6 ที่จะถ่ายทอดสดจากอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้า 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. นี้ก่อนหน้านี้ "แดเนียล" มีคิวชกกับ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ในวันเดียวกัน แต่เมื่อ "อิเลียส เอ็นนาฮาชิ" ขอสละตำแหน่ง เนี่องจากทำน้ำหนักไม่ได้ "แดเนียล" จึงได้เลี่อนขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลกกับ "ซุปเปอร์เล็ก" แทน ซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นสังเวียน เราจะพาแฟน ๆ กีฬาไปรู้จักตัวตนของ "แดเนียล" ให้มากขึ้นผ่าน 5 เรื่องแบบรวดเร็ว1. นักล่าแชมป์คิกบ็อกซิ่งก่อนจะเข้าร่วมสังกัด ONE "แดเนียล" ค่อนข้างโด่งดังในวงการคิกบ็อกซิ่ง และถูกยกว่าหนึ่งในนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดของโลก ในช่วงวัย 20 ต้น ๆ เขาสามารถคว้าแชมป์โลกจากรายการ ISKA สองครั้ง ในปี 2558 และปี 2561 และในระหว่างนั้น เขาก็กวาดเข็มขัดแชมป์จากรายการแข่งขันทั่วทั้งยุโรปและเอเชีย2. สถิติสองปีแพ้ไม่เป็นด้วยฝีมือที่ไม่เป็นสองรองใครของ แดเนียล ได้สั่งสมสถิติชนะต่อเนื่องไม่แพ้ใครในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งในปี 2558 และ 2561 ซึ่งคู่แข่งที่เขาต้องเผชิญหน้าล้วนแต่เป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งแถวหน้าของโลก และความเก่งกาจนี้ดึงดูดความสนใจของแฟน ๆ ทั่วโลก ก่อนที่เขาจะเข้าร่วมกับ วัน แชมเปียนชิพ ในช่วงปลายปี 25643. เริ่มต้นจากยูโดคงจะคิดไม่ถึงว่า นักชกคิกบ็อกซิ่งแถวหน้าของโลกจะเริ่มเส้นทางการต่อสู้ด้วยการเล่นยูโด "แดเนียล" ในวัย 15 ปี เขาได้เรียนยูโด ซึ่งเป็นทักษะการต่อสู้ที่เน้นการปล้ำจับล็อก ก่อนที่จะหันมาเอาดีกับการชกคิกบ็อกซิ่ง ที่สไตล์การสู้ต่างกันอย่างสิ้นเชิง4. ตัวพ่อดัตช์คิกบ็อกซิ่งแม้ "แดเนียล" เป็นคนสัญชาติสเปน แต่สไตล์การชกที่เขาคว่ำนักชกแถวหน้าของโลกมานั้น กลับเป็น สไตล์คิกบ็อกซิ่งดัตช์ ที่เน้นการบุกเข้าหาเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ และเทคนิคการป้องกันตัวที่รัดกุม และทีเด็ดของมวยสไตล์นี้ก็คือ หมัดที่ทรงพลังและการเตะเจาะยางที่หนักหน่วง จนทำให้ แดเนียล กลายเป็นนักกีฬาดัตช์คิกบ็อกซิ่งตัวอย่าง แม้เขาจะมีพื้นเพมาจากสเปนก็ตาม5. นักสู้บู๊แหลกแดเนียล" เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่เดินเขาใส่คู่ต่อสู้อย่างไม่ลดละ และไม่รู้จักคำว่าถอย ในไฟต์การแข่งขันของเขาจะเสมือนรวมฉากเเอ็กชันสุดเร้าใจเอาไว้ "แดเนียล" จะเดินเขาหาคู่ต่อสู้ พร้อมยกการ์ดสูงป้องกันคางอย่างมิดชิดต้อนคู่แข่งจนหนีจนหลังจนฝา ตามด้วยหมัดหนัก ๆ และลูกเตะต่ำ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาแฟนกีฬาที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการชมสดในสนามอันน่าตื่นเต้นเร้าใจ และได้ส่งกำลังใจนักกีฬาคนโปรดแบบใกล้ชิดติดสังเวียน สามารถจองบัตรเข้าชมที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี วันนี้ในราคาเริ่มต้น 150 บาท รีบจองก่อน ได้ที่นั่งชัดถนัดตาก่อน คลิกที่ลิงก์นี้ bit.ly/OFN6BKK