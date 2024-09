”ต๊อด“ ปิติ ภิรมย์ภักดี จับคู่ กันตศักดิ์ กุศิริ ขับดุ นำ TP12 สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ เข้าเส้นชัยอันดับ 1 ถึง 2 เรซใน 3 วัน สนามเซปัง มาเลเซีย เก็บคะแนนลุ้นแชมป์ TSS 2024 รุ่น GT3ศึกรถยนต์ทางเรียบรายการ TSS The Super Series By B-Quik 2024 สนามที่ 3 ของปี เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2567 เป็นการชิงชัยในเรซที่ 7 และ 8 ตามลำดับ ยกพลไปดวลความเร็วกันที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย สนามแข่งความยาวต่อรอบ 5.543 กิโลเมตรการชิงชัยในเรซ 7 วันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา เกิดเซฟตีคาร์ในช่วงท้ายของการแข่งขัน โดยรถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 ของ ปิติ ภิรมย์ภักดี กับ กันตศักดิ์ กุศิริ จากทีม สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ จบอันดับที่ 4 Overall และในรุ่น GT3ส่วนรถหมายเลข 89 ของ วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กับ คาร์โล ฟาน แดม จบการแข่งขันในอันดับที่ 5 และในรุ่น GT3 ขณะที่รถหมายเลข 25 ของ กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กับ ศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ จบการแข่งขันอันดับ 10 Overall และอันดับ 3 ในรุ่น GTMต่อกันที่การชิงชัยในเรซ 8 เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา "สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์" รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 ของ ปิติ ภิรมย์ภักดี กับ กันตศักดิ์ กุศิริ ได้ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพล ก่อนขับได้อย่างคงเส้นคงวานำม้วนเดียวจบ เข้าป้ายอันดับ 1 Overall และในรุ่น GT3ด้าน รถหมายเลข 89 ของ วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กับ คาร์โล ฟาน แดม จบการแข่งขันอันดับ 7 Overall และในรุ่น GT3 ส่วน รถหมายเลข 25 ของ กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กับ ศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ จบการแข่งขันอันดับ 12 Overall และอันดับ 1 ในรุ่น GTMจากการเข้าป้ายอันดับ 4 และอันดับ 1 ในเรซที่ 7 และ 8 ตามลำดับ ทำให้ 2 คู่หู ปิติ ภิรมย์ภักดี กับ กันตศักดิ์ กุศิริ จากทีม สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ยังคงมีคะแนนสะสมนำเป็นจ่าฝูงของรุ่น GT3 ด้วยการมี 136 คะแนน ส่วน วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กับ คาร์โล ฟาน แดม มีเพิ่มเป็น 74 คะแนน ยังมีลุ้นในตำแหน่งท็อปโฟร์สำหรับการแข่งขันในสนามสุดท้ายของการชิงแชมป์ประเทศไทย จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคมนี้ โดยจะกลับมาชิงชัยกันที่สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต