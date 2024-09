“TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ลุยอีเว้นท์ที่ 4 เฉพาะรถรุ่น Super Car ในรายการ “Thailand Super Series 2024” ฟอร์มแรงสะใจคว้าถ้วยแชมป์ Super Car GTM Am และ Super Car GTC นำทีมโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และ กฤษฎิ์ วสุรัตน์ ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2567 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซียสุดสัปดาห์นี้เป็นการรวมทีมนักแข่งชุดใหญ่ไปลุยต่อในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Thailand Super Series 2024 ใน 3 รุ่นการแข่งขัน โดยกลุ่มแรกเป็นการแข่งขันพร้อมกันของรถในรุ่น Super Car GTM และSuper Car GT4 ในเรซที่ 6-7-8 เรซละ 60 นาที จบการแข่งขันผลปรากฏว่ารุ่น Thailand Super Car GTM ใช้รถ Lexus RC-F GTM หมายเลข 24 ขับโดยแมดคาว-ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ ยังฟอร์มร้อนแรงไม่มีแผ่วตั้งแต่เปิดฤดูกาล โชว์ผลงานเยี่ยมคว้าทริปเปิ้ลแชมป์รับถ้วยอันดับ 1 ในรุ่น Super Car GTM Am ไปทั้ง 3 เรซ ด้านรถหมายเลข 38 ขับโดย ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ กฤษฏิ์ วสุรัตน์ แท็กทีมสู้เต็มที่จบการแข่งขันของรุ่น Super Car GTM Pro AM คว้าอันดับ 5 ทั้งเรซ 7 และ 8ส่วนรุ่น Thailand Super Car GT4 ด้วยรถ Toyota Supra GT4 รถหมายเลข 19 ขับโดยสุทธิพงศ์ สมิตชาติ และกรัณฑ์ ศุภพงษ์ จบการแข่งขันของรุ่น GT4 Am ไปด้วยอันดับ 4 , อันดับ 2 และอันดับ 3ด้านรุ่น Thailand Super Car GTC เป็นการแข่งขันในเรซที่ 5 และ 6 แข่งขันกันเรซละ 10 รอบสนาม ทีมส่งรถแข่ง TOYOTA Supra ลงสนามโดยรถหมายเลข 38 ขับโดย อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ ทำผลงานดีตั้งแต่รอบควอลิฟายด์ด้วยเวลาดีที่สุดคว้าโพลโพสิชั่นไปครองทั้ง 2 เรซ และเมื่อถึงเวลาแข่งขันจริงก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงตั้งแต่ออกสตาร์ทนำม้วนเดียวจบแบบสุดมันส์จบการแข่งขันคว้าแชมป์อันดับ 1 ทั้ง เรซ 5 และ 6 ไปครองหลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “วันนี้กลับมาแข่งในสนามเซปังฯ อีกครั้ง สภาพอากาศค่อนข้างดี มีฝนนิดหน่อย สภาพอากาศไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการแข่ง ยิ่งทำให้เรซเข้มข้นและสนุกมากขึ้นไปอีก อีเว้นท์นี้ทีมได้โพเดียมแชมป์ 2 รุ่น เป็นผลงานของทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าจะเป็นตัวของนักแข่ง ทีมช่าง และทีมซัพพอร์ต ทุกส่วนประสานเป็นหนึ่งเดียวทำให้สุดสัปดาห์นี้ทีมทำได้ดีเป็น Best Weekend ของพวกเราครับ”แฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมติดตามชมและเชียร์ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ที่มีตารางลงสนามต่อในสนามปิดฤดูกาลของการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในรูปแบบมาราธอน “ชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระราชทานประจำปี 2567” รายการ RAAT Thailand Endurance Championship 2024 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2567 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ร่วมติดตามชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพิ่มเติมได้ที่www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand