"TP12" คัมแบ็ก! นำสิงห์มอเตอร์สปอร์ตคว้าชัย GT3 ประเดิม TSS 2024

"TP12" ปิติ ภิรมย์ภักดี คัมแบ็กลงสนามแข่งในประเทศ ผนึกกำลัง "แบงค์" กันตศักดิ์ กุศิริ นำทีม "สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต" คว้าชัยศึกรถยนต์ทางเรียบรายการ TSS The Super Series By B-Quik 2024 หลังนำรถแข่งใหม่ Honda NSX GT3 แซงเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก ในรุ่น Supercar GT3 เรซที่ 1 ที่ บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมาการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ TSS The Super Series By B-Quik 2024 เปิดฉากสนามแรกของปี 2024 ที่บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต สนามแข่งที่มีความยาวต่อรอบ 4.554 กิโลเมตร โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันเรซที่ 1 ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนระอุทะลุ 40 องศาเซลเซียสโดยในรุ่น Thailand Supercar GT3 ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของการแข่งขัน "TP12" ปิติ ภิรมย์ภักดี ที่คัมแบ็คลงสนามแข่งในประเทศอีกครั้งในรอบ 1 ปี ด้วยรถแข่งคันใหม่ Honda NSX GT3 หมายเลข 12 ขับร่วมกับ "แบงค์" กันตศักดิ์ กุศิริ สังกัด Singha Motorsport Team Thailand ได้ออกสตาร์ทจากกริดที่ 7 โดยในเรซที่ 1 ปิติ ทำหน้าที่เป็นนักขับมือแรก แข่งขันกันทั้งหมด 60 นาที บวก 1 รอบผ่านการแข่งขันถึงนาที 25 หลังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโค้งที่ 7 ในช่วงเวลาเดียวกันกับ Pit Window เปิด ปิติ ตัดสินใจนำรถหมายเลข 12 ขับเข้าพิตเป็นกลุ่มแรก เพื่อชิงความได้เปรียบ เพื่อเปลี่ยนมือให้ กันตศักดิ์ ออกมาขับเป็นไม้ที่ 2 ก่อนที่ กันตศักดิ์ จะควบรถ Honda NSX GT3 ไล่แซงขึ้นมาเป็นผู้นำได้สำเร็จในช่วง 18 นาที สุดท้ายในช่วงเวลาที่เหลือ กันตศักดิ์ สามารถขับควบคุมความเร็วและรับธงหมากรุกเป็นคันแรก ทิ้งห่างอันดับที่ 2 อยู่ 3.262 วินาที นำทีม Singha Motorsport Team Thailand คว้าชัยประเดิมศึก TSS ฤดูกาล 2024 ได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วน วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และทีมเมท คาร์โล แวน แดม ในรถแข่ง Honda NSX GT3 2021 หมายเลข 89 ผนึกกำลังนำรถเข้าเส้นชัยอันดับที่ 6หลังจบเรซ ปิติ ภิรมย์ภักดี เผยว่า "จุดเปลี่ยนคือจังหวะการเข้าพิต ที่ตัดสินใจเข้าพิตก่อนที่จะมีเซฟตี้คาร์ออกมาไม่กี่วินาที และนำมาซึ่งชัยชนะในเรซนี้ โดยรวมแม้ตนเองจะยังไม่คุ้นชินกับรถคันใหม่ แต่ก็ต้องชื่นชมทีมงานและทีมเมทในเรซนี้ และฝากแฟนๆติดตามการแข่งขันในเรซที่ 2 พร้อมเป็นกำลังใจให้กับ Singha Motorsport Team Thailand ในฤดูกาลนี้ด้วย"ทั้งนี้ ทีม Singha Motorsport Team Thailand ยังมีคิวลงแข่งเรซที่ 2 ของรายการ TSS 2024 รุ่น Supercar GT3 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคมนี้ นำโดย ปิติ ภิรมย์ภักดี และ กันตศักดิ์ กุศิริ รถหมายเลข 12 ออกสตาร์ทในกริดที่ 1 พร้อมด้วย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และ คาร์โล แวน แดม ในรถหมายเลข 89 ออกสตาร์ทในกริดที่ 6 เริ่มออกสตาร์ทเวลา 13.15 น.