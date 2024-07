"สิงห์ มอเตอร์สปอร์ตฯ" ซิ่งเดือด! “วรวุฒิ-ปิติ”พาเหรดขึ้นโพเดียมคู่ GT3 บางแสน จีพี

วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และ ปิติ ภิรมย์ภักดี นำรถแข่งสังกัด "สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์" ทั้ง 2 คัน พาเหรดขึ้นโพเดียมรุ่นใหญ่ GT3 ที่สนามปิดเมืองแข่ง “บางแสน จีพี” ในศึก TSS The Super Series เรซที่ 3 ของปี 2024 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 67 ที่ผ่านมาการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ TSS The Super Series By B-Quik 2024 เข้าสู่สนามที่ 2 ของปี 2024 รายการบางแสน กรังด์ปรีซ์ ที่บางแสน สตรีท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี สนามปิดเมืองแข่งที่มีความยาวต่อรอบ 3.754 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 67 ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันเรซแรก ภายใต้กติกา 60 นาที บวก 1 รอบสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ยอดทีมแข่งระดับหัวแถวของไทย กลับมาโชว์ผลงานสุดแกร่งตั้งแต่การจับเวลารอบคัดเลือก โดยรถแข่ง Honda NSX GT3 2021 หมายเลข 89 ที่ขับโดย วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และ คาร์โล แวน แดม ได้ออกสตาร์ทจากอันดับ 2 ขณะที่ Honda NSX GT3 หมายเลข 12 ขับโดย “TP12” ปิติ ภิรมย์ภักดี ร่วมกับ กันตศักดิ์ กุศิริ ได้ออกตัวจากกริดที่ 3ในเรซนี้ ปิติ และวรวุฒิ ต่างทำหน้าที่ในการออกสตาร์ทเป็นมือแรก โดย วรวุฒิ ขับเคี่ยวคว้าอันดับ 2 ไว้ได้สำเร็จ ก่อนจะเข้าพิตส่งหน้าที่ต่อให้ คาร์โล แวน แดม ขณะที่ ปิติ แม้จะพลาดเสียอันดับในช่วงต้น แต่ก็ไล่แซงกลับและใช้กลยุทธ์เข้าพิตช้ากว่าคู่แข่งเพื่อแทร็กโพสิชันในการส่งไม้ต่อให้กับ "แบงค์" กันตศักดิ์หลังผ่านการแข่งขันครบ 1 ชั่วโมง รถแข่งทั้ง 2 คันของ สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ที่แม้จะถูกคู่แข่งอันดับที่ 4 ไล่จี้เข้ามา แต่ทั้ง คาร์โล แวน แดม และ กันตศักดิ์ กุศิริ ที่ทำหน้าที่เป็นผลัดที่สอง ในรถหมายเลข 89 และ 12 ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม นำรถผ่านธงหมากรุกอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วนผู้ชนะเรซนี้ได้แก่ ทีม Winhere ที่ขับโดย แซนดี้ สตูวิค ร่วมกับ Deng Yiหลังนำรถขึ้นโพเดียมอันดับ 2 วรวุฒิ เผยว่า “เรซนี้ทีมเริ่มต้นได้ตั้งแต่ควอลิฟาย มาจนถึงจังหวะสตาร์ ขอบคุณ คาร์โล ที่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึง ทีมงานของสิงห์ มอเตอร์สปอร์ตทุกคนที่ทำงานหนัก ปรับจูนรถจนวันนี้ขึ้นโพเดียมได้สำเร็จ”ขณะที่ ปิติ เผยว่า “แม้จะพลาดเสียจังหวะในช่วงสตาร์ทแต่ก็สามารถกลับมาไล่แซงได้ ขอบคุณแบงค์ที่ทำหน้าที่ได้ดี ทั้งที่รถมีปัญหาระบบเกียร์ในจังหวะออกจากพิต และยินดีที่ทีมสิงห์ฯจบบนโพเดียมได้ทั้ง 2 คันในเรซนี้”ทั้งนี้ สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ยังมีคิวลงแข่งเรซที่ 4 ของรายการ TSS 2024 รุ่น Supercar GT3 ที่บางแสน สตรีท เซอร์กิต ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคมนี้ เริ่มออกสตาร์ทเวลา 15.30 น.