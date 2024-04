ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ 2024 พร้อมระเบิดความมันรถซิ่งทางเรียบสนามแรกฤดูกาล 2024

บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ดีที่สุดแห่งอาเซียน เตรียมเสิร์ฟความมันครั้งใหญ่ โปรแกรมเดือด ศึกเปิดฤดูกาล บี-ควิก ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ และทีเอเอส เดอะ ซูเปอร์ ซีรีส์ บาย บี-ควิก 2024 สนามแรกที่ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 พ.ค.เปิดฉากความเร้าใจด้วยการแข่งขันของรุ่น Thailand Super Eco ที่เปิดบ้านต้อนรับนักแข่งทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันคับคั่ง ส่งรถแข่งเข้าร่วมแข่งมากถึง 34 คัน ขณะที่รุ่น Thailand Super Eco Class C ที่น่าจับตามองไม่น้อย เพราะมีนักแข่งหญิงหน้าใหม่ เข้าร่วมทำการแข่งขันถึง 3 คน นำทัพด้วย "มะปราง"อลิสา ขุนแขวง นักแสดงสาวมากความสามารถที่ลงทำการแข่งขันในรายการนี้เป็นครั้งแรกภายใต้สังกัดทีม BBMP Motorsport Plusตามต่อในรุ่น Thailand Super Compact โดยมีนักแข่งที่น่าสนใจคือ Xie Boyu Jonathan ชาวสิงคโปร์ พกดีกรีแชมป์ Malaysia Championship Series มาลงทำการแข่งขันในรายการนี้เป็นครั้งแรกจับคู่กับ “โอ๋" อานนท์ รอดประเสริฐ ภายใต้สังกัดทีม Skuber Race Team พร้อมด้วยอีกหนึ่งความน่าสนใจ คือ Mitchell Cheah Min Jie และ Muhammad Naquib Nor Azlan ภายใต้สังกัดทีม Wing Hin Motorsportsต่อเนื่องกันที่รุ่น Thailand Super Pickup มีผู้เข้าร่วมอย่างล้นหลามถึง 62 คัน เริ่มตั้งแต่ Class C ที่มีรถแข่งเข้าร่วมทั้งหมด 24 คัน เปิดตัวแข่งไอดอลวงการซิ่ง อย่าง “เสี่ยยูแปดริ้ว" ศรัณญู อ่อนใจเอื้อ และ "เอ็ม"เอกชาติ มีพร้อม ภายใต้สังกัด อภิชาติฟารม์ เอ็มเอกชาติ SMK ชาบูเถ้าแก่น้อย MKSport by อู๊ดอ๋อง ช่างวัฒน์ ระยองขณะที่ Class B เป็นเวทีแห่งการกลับมาอีกครั้งของดาราหนุ่มลูกครึ่ง แอนด์ดรูว์ โคร์นิน ภายใต้สังกัด W-Tech Racing by ///RPM ก่อนปิดท้ายด้วย Class A ซึ่งฤดูกาลนี้เรานักแข่งต่างชาติสายซิ่ง ส่งตรงทีม FORD-CRE-SUPAVUT RACING คือ Jaylyn Robotham และ Ryal Harris 2 นักแข่งจากออสเตรเลีย และฤดูกาลนี้ทีม Toyota ได้เปิดตัวรถแข่งอย่างเป็นทางการด้วยรถ Toyota Hilux Champ พร้อมที่จะลงทำการแข่งขันในสนามนี้เป็นสนามแรก ซึ่งส่ง 2 มือขับแดนอาทิตย์อุทัย คือ Takashi Hata และ Taiyo Ida (Kundai Iida)ฝั่งรุ่นใหญ่ Thailand Supercar พร้อมรบเต็มอัตราศึก เริ่มจากรุ่น TSS Supercar GTC เตรียมเสิร์ฟนักแข่งหน้าใหม่ชาวออสซีส่งตรงจากทีม CRE-LANOTEC-LIQUI MOLY RACING อย่าง Damien Hamilton ลงทำการแข่งขันในรายการนี้เป็นครั้งแรก และทีม Toyota Gazoo Racing Thailand ส่งแชมป์รุ่น GT3 ฤดูกาล 2023 อย่าง มานัต กุละปะลานนท์ พร้อมเพื่อนร่วมทีมอย่าง อัครพงศ์ อัคนีนิโรธ ลงแข่งรุ่นนี้ต่อด้วย TSS Supercar GT4 ที่นอกจากเซอร์ไพรส์ ด้วยรถแข่งที่มากถึง 10 คันแล้ว รุ่นนี้ยังคงรวมนักแข่งระดับแนวหน้า ลงดวลแข่งขันในศึกนี้ ประเดิมบิ๊กบอสใหญ่จากทีม B-Quik Absolute Racing อย่าง Henk Kiks ประกับคู่กับ Erwin de smit ด้วยรถ Porsche 718 Cayman GT4 RS และพ่อทัพทีมใหญ่จาก Toyota Gazoo Racing Thailand อย่าง สุทธิพงศ์ สมิชาติ จับคู่กับนักแข่งมากประสบการณ์อย่าง “จั๊ม" กรัณฑ์ ศุภพงษ์ ด้วยรถ Toyota Supra GT4 รวมถึงบิ๊กซีพี ขจร เจียรวนนท์ ที่หวนกลับสู่สนามแข่งอีกครั้ง ประกบคู่กับ แอนดรู อดุลยวิจิตร ภายใต้สังกัดทีม 2W Zoomies ด้วยรถ Toyota GR Supra GT4 พร้อมปิดท้ายด้วยนักแข่งต่างชาติจากทีม NZ Motorsport ขับโดย Graeme John Dowsett นักแข่งชาวนิวซีแลนด์ ประกบคู่กับดาวรุ่งนักแข่งไทยอย่าง อนันต์ธร ตั้งเนียรนาทชัย ที่เคยฝากผลงานอันโดดเด่นในรายการ TSS มาแล้วหลายสนาม ด้วยรถ Aston Martin Vantage GT4ตามด้วยรุ่น TSS Supercar GTM กับนักแข่งที่น่าจับตามองอย่าง คมิก กรรณสูต กลับมาลงสนามอีกครั้ง พร้อมจับมือกับ “สุกี้" ณัฐจักร์ หาญจิตต์เกษม ภายใต้สังกัด AAS Motorsport และท้ายสุดด้วยรุ่น TSS Supercar GT3 ด้วยการกลับมาของ Racing Hero อย่าง "ต๊อด" ปิติ ภิรมย์ภักดี จับคู่กับ "แบงค์" กันตศักดิ์ กุศิริ จาก Singha Motorsport Team Thailand ในรถ Honda NSX GT3 และอีกหนึ่งนักแข่งที่ต้องจับตามอง เพราะเขากลับมาทวงบัลลังก์แชมป์อีกครั้ง คือ แซนดี้ สตูวิค จับคู่กับนักขับชาวจีน Andy Deng ภายใต้สังกัด Winhere by BQARนอกจากความดุเดือดจากเกมการแข่งขันของแต่ละรุ่นแล้ว สำหรับแฟนๆ รายการ ยังสามารถเกาะติดความเร้าใจบนพื้นแทร็กอย่างใกล้ชิด รวมถึงสนามแรกของฤดูกาลจัดเต็มกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษ จาก Hankook Tire Global Headquarters ได้ส่ง Hankook Racing Queen พริตตี้สาวเกาหลีใต้ มาร่วมทำกิจกรรมในอีเวนต์แรกของฤดูกาล รวมถึงมีกิจกรรม Circuit Safari และกิจกรรม Pit walkเท่านั้นไม่พอสนามนี้ยังมีการแข่งขันรถดริฟต์ของรายการ D1 Grand Prix Thailand 2024 สนามที่ 3&4 สาวกมอเตอร์สปอร์ตสามารถเกาะติดขอบสนามรับชมความมันส์ได้อีกด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่ามาสนามนี้ได้รับชมความสนุกถึงสองรายการอย่างแน่นอนสำหรับแมตช์เปิดฤดูกาล B-Quik Thailand Super Series / TSS The Super Series By B-Quik 2024 วันที่ 3 - 5 พ.ค. สามารถชมความดุเดือดผ่านทางโทรทัศน์ ช่อง PPTV HD36 ในวันที่ 5 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 14.30น. – 16.45 น. พร้อมรับชมความมันแบบครบทุกรุ่นทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook และ YouTube : PPTV Sports หรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Visions: TRUESPORT 2 (667) นอกจากยังสามารถรับชมการแข่งขันผ่าน Live Streaming หรือ ย้อนหลัง ได้ผ่านช่องทาง www.thailandsuperseries.net และ www.facebook.com/ThailandSuperSeries และ YouTube : Thailand Super Series