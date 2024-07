สัมผัสประสบการณ์ "พรีเมียร์ลีก" เหนือระดับ "ทรูวิชั่นส์" เสิร์ฟคอนเทนต์ลิขสิทธิ์ถึงบ้านสดครบทุกแมตช์ทาง แอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่)

แฟนบอลชาวไทยได้เฮอีกครั้ง หลังทรูวิชั่นส์ทุ่มเงินคว้าลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก ฟุตบอลลีกอันดับ 1 ของโลกแบบเอ็กซ์คลูซีฟแต่เพียงผู้เดียว ตอกย้ำ ภาพ ทรูวิชั่นส์ ในฐานะ “คิง ออฟ สปอร์ต” ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ส่งตรงถ่ายทอดสดศึกลูกหนัง พรีเมียร์ลีก ซีซั่นใหม่ 2024/25 ครบ 380 แมตช์ ความคมชัดระดับ HD มาพร้อมระบบเสียง 2 ภาษา บรรยายไทยด้วยทัพนักพากย์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย เพื่อการรับชมเต็มอรรถรสอย่างแท้จริง ทั้งยังให้ชมสด เต็มอิ่ม ครบทุกคู่ ทุกสนาม ไม่พลาดแม้แต่แมตช์เดียว เชียร์สะใจผ่านทุกแพลตฟอร์ม ทั้งจอโทรทัศน์กับ ทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียมและระบบเคเบิ้ล, จอสมาร์ททีวี จอสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตบนแอป “ทรูวิชั่นส์ นาว” (ใหม่) และทรูวิชั่นส์ นาว บนแอปทรูไอดี นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมบรรยากาศสด ๆ การวิเคราะห์เจาะลึกก่อน และหลังการแข่งขัน พร้อมไฮไลท์ผ่านทุกช่องทางการถ่ายทอดสด รับชมรีรันย้อนหลัง ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ และคุณสมบัติพิเศษอย่าง TIME SHIFT ย้อนดูช็อตที่ชอบ ในระหว่างการถ่ายทอดสดมาร่วมเปิดประสบการณ์การรับชมลีกฟุตบอลอันดับ 1 ของโลก ประเดิมแมตช์แรก 17 สิงหาคมนี้ ที่ ทรูวิชั่นส์ที่เดียวนายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในช่วงที่กระแสกีฬาฟุตบอลกำลังได้รับความนิยมสูงสุดจากแฟนบอลชาวไทย จากความตื่นเต้นเร้าใจของการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2024 ที่เพิ่งสิ้นสุดลง ทรูวิชั่นส์ ในฐานะผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลกตัวจริง ย้ำความเป็น คิง ออฟ สปอร์ต อีกครั้ง ด้วยการเอาใจแฟนบอลชาวไทยให้สนุกเต็มอิ่มกับกับฟุตบอลระดับโลก โดยลงทุนซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนท์ฟุตบอลลีกอันดับ 1 ของโลก อย่างพรีเมียร์ลีก ซีซั่นใหม่ 2024/25 จัดเต็มให้แฟนบอลชาวไทย แบบเต็มอิ่ม ครบทุกคู่ ทุกสนาม สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 380 แมตช์ตลอดฤดูกาล จากหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งจอโทรทัศน์กับทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล ทางช่อง True Premier Football 1, 2, 3, 4, 5 (600, 601, 602, 603 ,604, 605) และ True Sports 2, 3 (667, 668) โดยสมาชิกทรูวิชั่นส์แพลตินัม ชมฟรีตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ ยังเอาใจสมาชิก ทรูวิชั่นส์แพ็กเกจ HAPPY FAMILY , SMART FAMILY, SPORT FAMILY, SUPER FAMILY, GOLD ด้วยราคาเริ่มต้นที่เพียงเดือนละ 499 บาท หรือจะสนุกไปแพ็กเกจพิเศษตลอดฤดูกาล “EPL SEASON PASS” เพียง 4,500 บาท และทางทรูวิชั่นส์ยังคงมอบความสะดวกสบายแบบต่อเนื่อง ในการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการ ผ่านสมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตบนแอปพลิเคชัน “ทรูวิชั่นส์ นาว” (ใหม่) เลือกย้อนดูช็อตเด็ด ช็อตที่ชอบ ได้ตลอดเวลา ตามความต้องการ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ TIME SHIFT ในระหว่างการถ่ายทอดสด ให้สมาชิกได้สนุกกันมากยิ่งขึ้น และปีนี้เชียร์กันได้มัน สะใจ กับพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลใหม่ 2024/25 ชมผ่านแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) บนจอทีวีขนาดใหญ่ ทั้งบน Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG TV กับราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ 599 บาท โดยราคานี้ รวมแพ็กเกจ TrueVisions Now POP เดือนละ 119 บาท จึงเหมือนชำระเพิ่มพรีเมียร์ลีก 480 บาทต่อเดือน ซึ่งนอกจากได้เชียร์ มัน สะใจกับ พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลใหม่ 2024/25 แล้ว ยังได้สนุกเต็มอิ่มกับความบันเทิงทั้งซีรีส์ การ์ตูน รายการวาไรตี้จากเกาหลี หนังฮิตจาก Hollywood ที่มาพร้อมเสียงพากย์ไทย และกีฬาชั้นนำ อาทิเช่น ฟุตบอล, เทนนิส, แบดมินตัน, มอเตอร์ สปอร์ต, กอล์ฟ, เจ็ตสกี หรือจะเลือกรับชมตลอดฤดูกาลกับแพ็กเกจ “EPL SEASON PASS” ในราคา 5,490 บาทสำหรับ ทรูวิชั่นส์ นาวบนแอปพลิเคชันทรูไอดี แฟนบอลยังได้เต็มอิ่มเช่นกันกับทัพนักพากย์แนวหน้าของไทยจาก ทรูวิชั่นส์ ที่ได้รับการยอมรับจากแฟนบอลทั่วประเทศ อย่างเช่น น้าหัง - อัฐชพงษ์ สีมา, ชิต - ชิตพล ทรัพย์ขำ, ถม - ปฐมภพ อินทร์บำรุง, ท็อป - นุสรณ์ ศิลปพันธ์, ฟลุ๊ค - ธีรยุทธ บัญหนองสา, ไช้ - ศรุต วิทูวินิต, วาว-จารุวัฒน์ พริบไหว, กอล์ฟ - ณรงค์ฤทธิ์ ศรีวรเวียง ที่จะเข้ามาเพิ่มอรรถรสการชมยิ่งขึ้นพร้อมรายการสุดพิเศษได้แก่ รายการ Before The Game ที่จะพรีวิวการแข่งขัน ทุกคู่ ทุกสนาม ก่อนลงแข่งขันในสัปดาห์นั้น ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง True Premier Football 1 (ช่อง 600) และทางช่องทางออนไลน์ Facebook, Youtube ของ TrueVisions นอกจากนี้ ยังมีรายการที่จะมาสรุปทุกประตู ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคู่ ทุกสนาม หลังจบการแข่งขัน อย่างรายการ The Match Round Up ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ทางช่อง True Premier Football 1 (ช่อง 600) และออนไลน์ทั้ง Facebook และ Youtube รวมถึงรายการ ที่จะมาอัปเดทข่าวสาร และพรีวิวการแข่งขัน ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตลอดทั้งสัปดาห์กับ The Stadium ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ เวลา 18.00 – 19.00 น. ทาง Facebook, Youtube, Tiktok ของ TrueVisions อีกทั้งรายการ Match Day ที่ตามติดสถานการณ์การแข่งขันพรีเมียร์ลีก กันแบบสด ๆ วิเคราะห์สถานการณ์ ไฮไลท์ของวันนั้น ๆ ในวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 21.00 น. หรือ 22.00 น. ทาง Facebook, Youtube, TikTok ทั้งยังสามารถรับชมรีรันย้อนหลัง และไฮไลท์ ครบทุกคู่ที่เดียว แบบทุกที่ ทุกเวลา ที่แอปพลิเคชั่น “ทรูวิชั่นส์ นาว” (ใหม่) อีกด้วย”นายองอาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นความตั้งใจของทรูวิชั่นส์ที่จะส่งมอบความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโดยตลอด เราจึงได้ลงทุนซื้อคอนเทนท์ลิขสิทธิ์เพื่อให้ชาวไทยได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดสดกีฬาต่างประเทศไปพร้อมๆกันกับทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งราคาลิขสิทธิ์แต่ละคอนเทนท์นั้นเป็นที่ทราบดีว่า ราคาสูง แต่หากไม่มีเอกชนในไทยลงทุนซื้อ คนไทยก็จะต้องไปหาดูเว็บเถื่อนที่เสี่ยงต่อการถูกแฮ๊กข้อมูล ที่มาทั้งในรูปแบบโฆษณาไม่พึงประสงค์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งหากเผลอกดก็เท่ากับอนุญาตให้แฮ็กเกอร์เข้ามาขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปและนำข้อมูลไปใช้ในทางไม่ชอบ อันจะนำมาซึ่งการดูดเงินในบัญชี หรือถูกหลอกต่อไปจากเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์ ดังนั้นเราอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูคอนเทนท์ที่ถูกลิขสิทธิ์ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อผู้บริโภคที่ไม่ต้องเสี่ยงกับภัยไซเบอร์ ต่อภาคธุรกิจที่จะทำให้ยังมีกำลังในการลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ต่อไป รวมทั้งต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก•แพ็กเกจเสริม EPL สมาชิกทรูวิชั่นส์แพ็กเกจ PLATINUM ชมฟรีตลอดฤดูกาล สมาชิกแพ็กเกจ GOLD, SUPER FAMILY, SPORT FAMILY, SMART FAMILY, HAPPY FAMILY ราคา 499 บาท สิ้นสุดฤดูกาล 25 พฤษภาคม 2568 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป•แพ็กเกจ “EPL Season Pass” เหมาจ่ายตลอดฤดูกาล สมาชิกทรูวิชั่นส์แพ็กเกจ PLATINUM ชมฟรีตลอดฤดูกาล สมาชิกแพ็กเกจ GOLD, SUPER FAMILY, SPORT FAMILY, SMART FAMILY, HAPPY FAMILY ราคา 4,500 บาท สิ้นสุดฤดูกาล 25 พฤษภาคม 2568 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2567•แพ็กเกจ EPL POP ราคา 599 บาท (จากปกติ 799 บาท) สิ้นสุดฤดูกาล 25 พฤษภาคม 2568 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป•แพ็กเกจ “EPL Season Pass POP” ราคา 5,490 บาท สิ้นสุดฤดูกาล 25 พฤษภาคม 2568 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2567•แพ็กเกจ EPL LITE ราคา 599 บาท (จากปกติ 799 บาท) สิ้นสุดฤดูกาล 25 พฤษภาคม 2568 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป•แพ็กเกจ “EPL Season Pass Lite” ราคา 5,490 บาท สิ้นสุดฤดูกาล 25 พฤษภาคม 2568 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2567เชียร์มันสะใจ พรีเมียร์ลีก ซีซั่นใหม่ 2024/25 สนุกได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG TV หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi ติดตามความเคลื่อนไหว พรีเมียร์ลีก ซีซั่นใหม่ 2024/25 ได้ทาง Facebook, Youtube, Tiktok และ X ของ TrueVisions สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://truevisions.co.th/