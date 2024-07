"ทรูวิชั่นส์" ยิงสด!! นัดรูดม่าน "ยูโร 2024” ใครจะคว้าแชมป์ สเปน ดวลเดือด อังกฤษ ดวลเดือด

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก พร้อมถ่ายทอดสดการปะทะแข้งดวลเดือด เพื่อชิงแชมป์ความเป็นเจ้ายูโร 2024 ทีมชาติสเปน ปะทะ ทีมชาติอังกฤษ สดจาก โอลิมเปียสตาดิโอน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เช้าตรู่วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว ถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 3 (603) ส่งตรงจาก โอลิมเปียสตาดิโอน กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีศึกฟุตบอล ยูฟ่า ยูโร 2024 เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศ เป็นการโคจรมาพบกันของ “กระทิงดุ” สเปน แชมป์ยุโรป 3 สมัย กับ “สิงโตคำราม” อังกฤษ รองแชมป์เก่า ที่กำลังตามล่าแชมป์เมเจอร์ใบที่ 2 ในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อจากแชมป์ฟุตบอลโลกในปี 1966รอบชิงชนะเลิศนัดนี้ เป็นรอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 17 ของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป โดย สเปน จะเข้าชิงเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ขณะที่ อังกฤษ เข้าชิงฟุตบอล ยูโร รอบสุดท้ายเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน ต่อจากครั้งที่แล้วที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพแต่อกหักพ่ายต่อทีมชาติอิตาลีการพบกันครั้งนี้ของ สเปน กับ อังกฤษ เป็นการปะทะกันหนที่ 3 ของทั้งคู่ในศึก ยูโร รอบสุดท้าย โดย 2 ครั้งก่อนหน้านี้ เป็นทางฝั่ง อังกฤษ ที่เอาชนะไปได้ทั้งหมด ทั้งในรอบแบ่งกลุ่ม ปี 1980 ที่อิตาลี และปี 1996 ในรอบ 16 ทีมสุดท้ายที่สนามเวมบลีย์เส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศของ สเปน ถือว่าค่อนข้างโหดทีเดียว ลูกทีมของ หลุยส์ เดอ ลา ฟูเอนเต้ ผ่านรอบแบ่งกลุ่มที่มีทั้ง อิตาลี แชมป์เก่า และ โครเอเชีย มาแบบชนะรวด 3 เกม ส่วนในรอบน็อคเอ้าท์ พวกเขาหักด่าน จอร์เจีย, เยอรมนี เจ้าภาพ และทีมแกร่งอย่าง ฝรั่งเศส มาได้แบบน่าประทับใจ และมีเซอร์ไพรส์แบบสุด ๆ กับสุดยอดดาวรุ่งแห่งวงการฟุตบอลอย่าง ลามีน ยามาล ซึ่งมีโอกาสคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ได้ในวัยเพียง 17 ปี หาก สเปน คว้าแชมป์ได้สำเร็จส่วนฝั่ง อังกฤษ ของกุนซือ แกเร็ท เซาท์เกต แม้จะถูกวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่น และมีเส้นทางสู่รอบชิงที่เบากว่าสายของ สเปน เป็นอย่างมาก แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้ง ด้วยการเอาชนะ สโลวาเกีย, สวิตเซอร์แลนด์ และ เนเธอร์แลนด์ ซึ่งนี่คือโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการแก้ตัวจากความผิดหวังในรอบชิงฯครั้งที่ผ่านมาแฟนฟุตบอลห้ามพลาด! ศึก ยูโร 2024 รอบชิงชนะเลิศ สเปน พบ อังกฤษ เช้าตรู่วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้ เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แบบชิด ติดขอบสนาม ทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาว ถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 3 (603)TrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิตอย่าง แบดมินตัน, เทนนิส , มวยกรง UFC สำหรับคอกีฬาความเร็วห้ามพลาด กับฟอร์มูล่าวัน 2024 สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG TV หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi