9 ไฮไลท์เชียร์บอล "ยูโร 2024" ที่ ทรูวิชั่นส์ เต็มอิ่มครบรสยิ่งกว่า

“ยูฟ่า ยูโร 2024” ฟุตบอลลีกชั้นนำของยุโรป ที่กำลังจะระเบิดศึก กลางเดือนนี้ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม ทรูวิชั่นส์ ในฐานะ คิงส์ออฟสปอร์ต ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ตั้งใจที่จะสรรหาสิ่งที่ดีที่สุด พิเศษยิ่งกว่า เพื่อเอาใจสมาชิกทรูวิชั่นส์ ต่อไปนี้คือ 9 เหตุผลที่ที่ทรูวิชั่นส์จัดเต็มให้แฟนบอลเชียร์ ยูโร 2024 ได้เต็มอิ่ม ครบรสยิ่งกว่า… กับประสบการณ์ใหม่ของการดูบอล ไม่ใช่แค่ดูถ่ายทอดสด1.ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย : สมาชิกทรูวิชั่นส์ปัจจุบัน ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล ตั้งแต่แพ็กเกจ HAPPY FAMILY ไปจนถึง PLATINUM รวมทั้ง ทรูวิชั่นส์ นาว บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี ตั้งแต่แพ็กเกจ TrueVisions Now Standard ถึง TrueVisions Now Platinum และล่าสุด แอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) แพ็กเกจ TrueVisions Now Plus ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดูได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งบนจอโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน และออนไลน์ อีกทั้งแฟนบอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสด “ยูฟ่า ยูโร 2024” ทางฟรีทีวี ผ่านแอปทรูวิชั่นส์ นาว แอปทรู ไอดี และผ่านกล่องทรู ไอดี ได้ทุกคู่ทุกแมตช์2.ดูสดครบทุกแมตซ์ 51 นัด ด้วยความคมชัดระดับ HD ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งทีวี สมาร์ทโฟนและออนไลน์ วันนี้ลูกค้าทรูวิชั่นส์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม จะได้รับความสะดวกสบายในการรับชมการถ่ายทอดสด “ยูฟ่า ยูโร 2024” แบบเต็มอิ่มต่อเนื่องบนทุกแพลตฟอร์ม ทั้งระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล ทรูวิชั่นส์ นาว บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี และ แอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) กับแพ็กเกจ TrueVisions Now Plus บนมือถือระบบ IOS, Android และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG TV ครบทุกคู่ ทุกแมตช์ รวม 51 นัด ด้วยความคมชัดระดับ HD3.ทีมนักพากย์ระดับแถวหน้าของไทย : เชียร์บอลแบบเร้าใจ อินสุดๆกับ ทีมพากย์มืออาชีพที่ทรูวิชั่นส์คัดสรรมาเพิ่มความมัน อาทิเช่น หัง - อัฐชพงษ์ สีมา, ชิต - ชิตพล ทรัพย์ขำ, ถม - ปฐมภพ อินทร์บำรุง, ท็อป - นุสรณ์ ศิลปพันธ์, ฟลุ๊ค - ธีรยุทธ บัญหนองสา, ไช้ - ศรุต วิทูวินิต, วาว-จารุวัฒน์ พริบไหว, กอล์ฟ - ณรงค์ฤทธิ์ ศรีวรเวียง4.รองรับระบบเสียง 2 ภาษา : สมาชิกทรูวิชั่นส์ เลือกรับชมได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้คุณเลือกว่า จะฟังบรรยากาศใก้ลชิดขอบสนามกับเสียงพากย์ออริจินัลในภาคภาษาอังกฤษ หรือชมแบบเข้าถึง เข้าใจ เกมการแข่งขัน และเกร็ดความรู้ต่างๆจากภาคภาษาไทย5.ชมบรรยากาศสด ๆ และพรีวิวก่อนเกม 30 นาที : ฟังมุมมองการวิเคราะห์ทิศทางการแข่งขัน และผลงานรวมถึงสถิติการแข่งขันที่ผ่านมา ตลอดจนฟอร์มการเล่น และความพร้อมของนักเตะ6.เต็มอิ่มทันทีกับไฮไลท์ และวิเคราะห์หลังจบเกม : รวมไฮไลท์ย้อนหลัง อัปเดตไว หลังจบการแข่งขัน ครบทุกคู่ ทุกแมตช์ พร้อมบทสรุปหลังการแข่งขัน เจาะลึกถึงแผนการเล่น การวางแผนของโค้ชแต่ละทีม และสรุปตารางคะแนน7.เพิ่มอรรถรสกับรายการพิเศษ The Stadium EURO : คอบอลสมาชิกทรูวิชั่นส์ สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดวิเคราะห์เกม แบบ Interactive ทางออนไลน์ รายการ The Stadium EURO ทั้ง Facebook Youtube และ Tiktok ของ TrueVisions ในทุกวันของการแข่งขัน ในเวลา 18.00-19.00 น.8.รีรันครบทุกแมตช์ : ย้อนชมเหตุการณ์ และช็อตเด็ดสำคัญแบบจุใจ ได้ทางทรูวิชั่นส์ และสามารถรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่าน ทรูวิชั่นส์ นาว บนแอปทรู ไอดี และแอปทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่)9.แฟนบอลชาวไทยทุกคน รับชม ยูฟ่า ยูโร 2024 ช่องฟรีทีวี ได้ผ่านแอปทรูวิชั่นส์ นาว แอปทรู ไอดี และผ่านกล่องทรู ไอดี ทุกคู่ ทุกแมตช์ ทรูวิชั่นส์ พร้อมมอบสิทธิพิเศษจากการที่ได้รับลิขสิทธิ์ ให้กับแฟนบอลชาวไทยทุกคน สามารถรับชมการ ถ่ายทอดสด “ยูฟ่า ยูโร 2024” ช่องฟรีทีวี ผ่านสมาร์ทโฟนและออนไลน์ได้ผ่านแอปทรูวิชั่นส์ นาว แอปทรู ไอดี และทีวีผ่านกล่องทรู ไอดี ทุกคู่ ทุกแมตช์สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV และ LG TV หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi