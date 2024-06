ทรูวิชั่นส์พร้อมยิงสดฟุตบอล “ยูฟ่า ยูโร 2024” เริ่ม 15 มิ.ย.นี้

นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรูวิชั่นส์ในฐานะ “คิง ออฟ สปอร์ต” ผู้นำด้านการถ่ายทอดสดกีฬาชั้นนำระดับโลกที่ดีที่สุดและมากที่สุด ขอเอาใจคอบอลชาวไทยอีกครั้ง กับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลยูฟ่า ยูโร 2024 รอบสุดท้ายที่ประเทศเยอรมนี มอบความสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟนบอลสมาชิกทรูวิชั่นส์ปัจจุบัน สามารถรับชมได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดทัวร์นาเมนต์ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นทางทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียมและระบบเคเบิล และทรูวิชั่นส์ นาว บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี รวมถึงแอปล่าสุด “ทรูวิชั่นส์ นาว”(ใหม่) สมาชิกแพกเกจ Now Plus โดยสามารถรับชมได้ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน ตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 15 มิถุนายน-15 กรกฎาคมนี้สำหรับคอบอลที่ไม่มีแพกเกจทรูวิชั่นส์ และอยากติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกจากทีมชั้นนำของยุโรป แบบสด ครบทุกแมตช์ สามารถสมัครแพกเกจ Now Plus บนแอปพลิเคชัน “ทรูวิชั่นส์ นาว” (ใหม่) ในราคาเพียง 249 บาทต่อเดือน หรือเลือกสมัครแพกเกจ TrueVisions Now Standard บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี ในราคาเพียง 249 บาทต่อเดือน เชียร์สะใจ ชมสดครบทุกคู่ ดูย้อนหลังครบทุกแมตช์ แบบต่อเนื่องรวม 51 นัด โดยทรูวิชั่นส์ได้เตรียมความพิเศษแบบเต็มอิ่ม เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมของคอบอลชาวไทย ทั้งออกอากาศซ้ำอีกครั้ง (รีรัน)เร้าใจทุกเกมการแข่งขันกับสุดยอดทีมนักพากย์มืออาชีพของไทยอาทิ หัง - อัฐชพงษ์ สีมา, ชิต - ชิตพล ทรัพย์ขำ, ถม - ปฐมภพ อินทร์บำรุง, ท็อป - นุสรณ์ ศิลปพันธ์, ฟลุ๊ค - ธีรยุทธ บัญหนองสา, ไช้ - ศรุต วิทูวินิต, วาว-จารุวัฒน์ พริบไหว, กอล์ฟ - ณรงค์ฤทธิ์ ศรีวรเวียง มาเพื่อเพิ่มสีสันความสนุกในการเชียร์มากยิ่งขึ้นพร้อมรับชมรายการพิเศษวิเคราะห์เจาะลึก บรรยากาศสดๆ พรีวิว 30 นาที ก่อนการแข่งขัน ทุกคู่ ทุกแมตช์ และวิเคราะห์หลังการแข่งขัน พร้อมไฮไลต์ผ่านทุกช่องทางการถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 3 (603) ตั้งแต่แมตช์แรกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 15 มิถุนายน-15 กรกฎาคมนี้ รวมทั้งรายการพิเศษ The Stadium Euro ทางออนไลน์ Facebook Youtube และ Tiktok ของ TrueVisions ในเวลา 18.00-19.00 น. ของทุกวันที่มีการแข่งขัน”"มั่นใจว่าสมาชิกทรูวิชั่นส์จะได้ชม เชียร์ กีฬาที่ชื่นชอบอย่างเต็มอิ่มเหมือนรับชมอยู่ขอบสนาม เรียกได้ว่าที่สุดของกีฬาต้องทรูวิชั่นส์ที่เดียว ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์กีฬาภายใต้คอนเซ็ปต์ “คิง ออฟ สปอร์ต” มุ่งเดินหน้าสรรหาคอนเทนต์กีฬายอดนิยมจากทั่วทุกมุมโลกที่คอกีฬาชื่นชอบมานำเสนอให้สมาชิก และแฟนกีฬาอย่างต่อเนื่อง"ทั้งนี้ ลูกค้าทรูที่มีแพกเกจดังต่อไปนี้สามารถรับชมถ่ายทอดสดฟุตบอล “ยูฟ่า ยูโร 2024” ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมI.ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิล ผ่านแพกเกจHAPPY FAMILY, SMART FAMILY, SPORT FAMILY, SUPER FAMILY, GOLD และ PLATINUMII.ทรูวิชั่นส์ นาว บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี ผ่านแพกเกจ• TrueVisions Now Standard 249 บาทต่อเดือน• TrueVisions Now Premium 449 บาทต่อเดือน• TrueVisions Now EPL & UEFA 499 บาทต่อเดือน• TrueVisions Now Gold 999 บาทต่อเดือน• TrueVisions Now Platinum 1,499 บาทต่อเดือนIII.แอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ผ่านแพกเกจ• TrueVisions Now Plus 249 บาทต่อเดือนสนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG TV หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi