ทรูวิชั่นส์ คว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอล "ยูโร 2024” ดูสด ครบทุกคู่ เริ่มวันแรก 15 มิ.ย. นี้

บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ประกาศคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2024 รอบสุดท้าย ที่ประเทศเยอรมนี แฟนบอลสามารถรับชมได้ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล รวมไปถึงบนแอปพลิเคชั่น “ทรูวิชั่นส์ นาว” (ใหม่) ดูสดครบทุกคู่ ดูย้อนหลังครบทุกแมตช์ พากย์สดโดยทีมนักพากย์ในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ทรูวิชั่นส์ นาวที่เดียว ให้คอบอลได้เต็มอิ่มแบบต่อเนื่องรวม 51 นัด ตลอดทัวนาเมนต์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถรับชมการวิเคราะห์เจาะลึก และบรรยากาศสด ๆ ก่อนการแข่งขันทางช่องทางการถ่ายทอดสด รอบแรกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคมนี้นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าผู้บริหารหน่วยงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูวิชั่นส์ เดินหน้าตอกย้ำความเป็น คิง ออฟ สปอร์ต ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลกตัวจริงของไทย ล่าสุด คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอล “ยูฟ่า ยูโร 2024” สดครบทุกคู่ ทุกสนาม ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล สำหรับลูกค้าแพ็กเกจ PLATINUM, GOLD, SUPER FAMILY, SPORT FAMILY, SMART FAMILY, HAPPY FAMILY และลูกค้า “ทรูวิชั่นส์ นาว” บนแอปพลิเคชั่น ทรูไอดี กับแพ็กเกจ ทรูวิชั่นส์ นาว PLATINUM 1,499 บาท/เดือน, GOLD 999 บาท/เดือน , PREMIUM 449 บาท/เดือน และSTANDARD 249 บาท/เดือน ล่าสุดกับแอปพลิเคชั่น “ทรูวิชั่นส์ นาว” (ใหม่) ในแพ็กเกจ Now Plus ราคาเพียง 249 บาท/เดือน สามารถรับชมได้ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน และเพื่อให้การรับชมฟุตบอลเต็มอรรถรสอย่างแท้จริง ทางทรูวิชั่นส์ได้คัดสรรทีมพากย์มืออาชีพในระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิเช่น หัง - อัฐชพงษ์ สีมา, ชิต - ชิตพล ทรัพย์ขำ, ถม - ปฐมภพ อินทร์บำรุง, ท็อป - นุสรณ์ ศิลปพันธ์, ฟลุ๊ค - ธีรยุทธ บัญหนองสา, ไช้ - ศรุต วิทูวินิต, วาว-จารุวัฒน์ พริบไหว, กอล์ฟ - ณรงค์ฤทธิ์ ศรีวรเวียง มาเพื่อเพิ่มสีสันความสนุกในการเชียร์มากยิ่งขึ้น พร้อมรับชมการวิเคราะห์ เจาะลึกการแข่งขันตลอดทั้งทัวนาเมนต์ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถรับชมรีรันย้อนหลัง และไฮไลท์ ครบทุกคู่ที่เดียวที่แอปพลิเคชั่น “ทรูวิชั่นส์ นาว” (ใหม่)”สดครบทุกแมตช์ พากย์สด พร้อมดูย้อนหลังครบทุกคู่ ที่เดียว เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดทุกแมตซ์สำคัญ มาร่วมลุ้นว่าทีมใดจะคว้าถ้วย “ยูฟ่า ยูโร 2024” ไปครอง สามารถติดตามพร้อมกันได้ที่ทรูวิชั่นส์ และทรูวิชั่นส์ นาวสนใจสมัครสมาชิก สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ทรูวิชั่นส์ นาว” (ใหม่) ได้แล้ววันนี้เพียงค้นหา TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV และ LG TV หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi#ถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2024 #ยูโร2024 #ทรูวิชั่นส์ #ทรูวิชั่นส์นาว