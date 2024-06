True พร้อมหนุนนักกัฬาไทยสู้ศึกโอลิมปิก-พาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024

ทรู คอร์ป ประกาศความพร้อม 100% หนุนทัพนักกีฬาไทย จัดเต็มการสื่อสารเชื่อมโยงกำลังใจ สู้ศึกโอลิมปิก-พาราลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 พร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์อย่างเป็นทางการ ผ่านทรูวิชั่นส์ และแอปทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค.-11 ส.ค.2567นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร (แถวยืน ที่ 7 จากขวา) และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางสุกัณณี เลิศสุขวิบูลย์ หัวหน้าสายงานธุรกิจระหว่างประเทศและอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ (แถวยืน ขวาสุด) ผนึกคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธาน และเหรัญญิก (แถวยืน ที่ 7 จากซ้าย) และคณะกรรมการพาราลิมปิคแห่งประเทศไทย โดยนายอำนวย กลิ่นอยู่ รองประธาน (แถวยืน ที่ 4 จากขวา) ร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารและการสื่อสารแก่ทัพนักกีฬาและทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สู้ศึกโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2567 และพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-8 กันยายน 2567 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสโดยทรู คอร์ปอเรชั่น จัดเตรียมซิมโรมมิ่งทรู GO Travel บนเครือข่ายพันธมิตร 5G ที่เร็ว แรงที่สุดในประเทศฝรั่งเศส อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารแก่นักกีฬาไทย โค้ช เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ให้โทร.ออก รับสาย ส่งข้อความ และใช้ดาต้าโรมมิ่ง 5G ได้ไม่จำกัด เพื่อเชื่อมโยงทุกความรู้สึกกับครอบครัวที่ไทยได้ตลอดเวลา พร้อมกันนี้ ทรูวิชั่นส์ ได้ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ผ่านทางทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม ระบบเคเบิล ทางช่อง True Premier Football 3, 4, 5 (603, 604, 605) และแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) เพื่อเชียร์ทัพไทยสู้สุดทุกสนาม คว้าชัยชนะกลับมาให้คนในชาติได้ภาคภูมิใจไปด้วยกันทั้งนี้ สำหรับทุกการเดินทางให้สนุก สะดวกสบายไปกับ GO Travel แพกเกจเน็ตต่างประเทศ ที่ให้คุณเชียร์ได้สุดตลอดศึกโอลิมปิก-พาราลิมปิกเกมส์และท่องเที่ยวทั่วโลกได้สุด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พิเศษสำหรับลูกค้าทรู (รายเดือนและเติมเงิน) ฟรี! เน็ตโรมมิ่งเพิ่ม 3GB (สำหรับประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น) ที่สมัครแพกเกจเน็ตต่างประเทศ GO Travel (ทุกทวีปทั่วโลก) ราคา 899 บาทขึ้นไป ลูกค้าทรูรายเดือนกดรับสิทธิ *118*315# โทร ออก ลูกค้าทรูเติมเงินกดรับสิทธิ *118*316# โทร.ออก เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม-15 กันยายน 2567 พร้อมรับฟรี ประกันการเดินทางให้เที่ยวสนุกตลอดทริป และสิทธิพิเศษอีกมากมาย เพียงแค่นี้ก็สามารถเชียร์ทัพไทยแบบติดขอบสนาม และเชื่อมโยงทุกความรู้สึกกับครอบครัวแบบไร้พรมแดนยิ่งไปกว่านั้น ทรูวิชั่นส์ ในฐานะ “คิง ออฟ สปอร์ต” ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก พร้อมให้ทุกคนร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปด้วยกันกับการถ่ายทอดสดโอลิมปิกเกมส์ 2024 ด้วยความคมชัดระดับ HD ส่งตรงจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2567 ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งทางทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม ระบบเคเบิล ทางช่อง True Premier Football 3, 4, 5 (603, 604, 605)ล่าสุดกับแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) นอกจากช่องหลัก True Premier Football 3, 4, 5 (603, 604, 605) แล้ว สมาชิกยังได้เชียร์สะใจ ลุ้นไปกับทัพนักกีฬาไทยแบบไม่พลาดทุกประเภทกีฬา ที่มาพร้อมความเอ็กซ์คลูซีฟให้คุณสามารถเลือกรับชม และเชียร์กีฬาที่คุณชื่นชอบได้ทุกประเภท กับช่องพิเศษจากทางโอลิมปิคถึง 17 ช่องตลอด 24 ชั่วโมง ตามความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา สำหรับกำลังใจ และแรงเชียร์ที่ส่งตรงให้เหล่านักกีฬาไทยในครั้งนี้ ทรูวิชั่นส์ขอเสริมทัพความมันส์แบบเข้าถึงเกมการแข่งขันได้เต็มอรรถรส ไปกับทีมนักพากย์มืออาชีพแถวหน้าของไทยรวมพลังบรรยายสดๆ ในทุกสนามของการแข่งขันสนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE เช่น Apple TV, Android TV และ LG TV หรือคลิก https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/zrw142fi