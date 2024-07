บุรุษเหล็กชาวชาติพันธุ์ / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

"ซอ ลิน อู" สร้างปรากฏการณ์สนั่นเวทีลุมพินี เริ่มต้นจากค่าตัว 11 บาท สู่การกระชากสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์ (กว่า 3,600,000 บาท) จาก “บอสชาตรี” เป็นรายที่ 18 ในศึก ONE ลุมพินี 69 เมื่อศุกร์ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา"ซอ ลิน อู" เกิดบนแผ่นดินในรัฐมอญ ทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา เป็นลูกคนสุดท้องจากบรรดาพี่น้องทั้งหมด 6 คน ครอบครัวยากจนถึงขั้นต้องนำข้าวสวยมาใส่น้ำทำเป็นข้าวต้มเพื่อความอยู่ท้องเมื่ออายุ 12 ปี เขาเริ่มฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ “เลทเวย” (มวยพม่า) ตามรอยพ่อที่เป็นนักชกเลทเวย โดยได้เงินค่าตัวจากการแข่งขันครั้งแรก 1,000 จ๊าด หรือคิดเป็นเงินไทยราว 11 บาท (ตามค่าเงินปัจจุบัน)ด้วยหัวใจนักสู้เกินร้อย บวกกับสไตล์บู๊ดุดัน ทำให้ “ซอ ลิน อู” ค่อย ๆ สร้างชื่อและสั่งสมประสบการณ์บนเวทีมากว่า 100 ไฟต์ จนกลายเป็นนักชกแถวหน้า คว้าแชมป์อันทรงเกียรติของวงการมวยเลทเวย รวมถึงเคยวัดฝีมือกับนักมวยไทยชื่อดังที่ข้ามสายไปต่อยเลทเวย อาทิ เสมอ สิงห์มณี, อวตาร, พงษ์ศิริ และ ชนะ ปกรณ์ มาแล้ว"ซอ ลิน อู" เริ่มชกมวยไทยครั้งแรกในฐานะตัวแทนทีมชาติเมียนมา ลงแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ปี 2556 ที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพ โดยคว้าเหรียญทองแดงมาได้แม้ประสบความสำเร็จมากมายในบ้านเกิด แต่ลึก ๆ ในใจของ “ซอ ลิน อู” มีความใฝ่ฝันอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างชื่อให้ดังไปทั่วโลก เขามีเป้าหมายอยากเข้ามาชกใน ONE โดยมี “รถถัง จิตรเมืองนนท์” เป็นนักกีฬาที่ชื่นชอบและแล้วโอกาสที่เขารอคอยก็มาถึง เมื่อได้รับการติดต่อให้มาชก ONE ลุมพินี “ซอ ลิน อู” ในวัย 32 ปี ก้าวขึ้นเวทีถล่มอาวุธใส่คู่แข่งญี่ปุ่น “มาซาโยชิ สึอาชิ” ชนะทีเคโอได้ในยกสุดท้าย ประเดิมชัยแรกพร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท ในศึก ONE ลุมพินี 52ไฟต์ต่อมา "ซอ ลิน อู" กำราบมวยแกร่งจากโปรตุเกส “ฟาบิโอ เรอิส” ได้ในยกที่ 2 ของศึก ONE ลุมพินี 57 ก่อนที่ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 69 “ซอ ลิน อู” หยุดนักรบเจ้าบ้าน "พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัย" ด้วยหมัดอัปเปอร์คัต ปิดเกมต้นยก 2 คว้าโบนัส 350,000 บาท พร้อมสัญญาเข้าสู่สังกัดองค์กรศิลปะการต่อสู้ระดับโลก ONE อย่างที่เขาใฝ่ฝันมานาน ท่ามกลางเสียงร้องแสดงความยินดีจากพี่น้องร่วมชาติดังกึกก้องสนาม“ซอ ลิน อู” นอกจากจะเป็นนักกีฬาที่สร้างปรากฏการณ์เรียกผู้ชมเข้าสนามได้อย่างล้นหลามตั้งแต่ปรากฏตัวครั้งแรกแล้ว เขายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก ให้กล้าที่จะเดินตามความฝัน และสู้กับทุกอุปสรรคปัญหาเหมือนอย่างที่เขาต่อสู้มาตลอดชีวิต โดยเงินค่าตัวและโบนัสที่เขาได้รับ บางส่วนนำไปบริจาคช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชุมชนที่เขาอยู่อาศัยอีกด้วย