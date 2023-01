‘BLACKPINK’ จัดเต็ม! สมมงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก ใน ‘BLACKPINK [BORN PINK] WORLD TOUR Bangkok’

จบลงไปแล้วสำหรับเวิลด์ทัวร์ใหญ่รับปี 2566 ของ 4 สาวเกิร์ลกรุ๊ปกับคอนเสิร์ตที่สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย) เมื่อ 7 - 8 มกราคมที่ผ่านมา สร้างความประทับใจให้เหล่าบลิ๊งค์กว่า 80,000 คนรวม 2 รอบการแสดงบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยบลิ๊งค์จัดเต็มเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับธีมสีดำ - ชมพู เมื่อไฟในสเตเดี้ยมค่อย ๆ ดับลงเสียงกรี๊ดก็ดังกระหึ่ม พร้อมการปรากฏตัวของ 4 สมาชิก ได้แก่เปิดการแสดงด้วย 3 เพลงฮิตติดหู How You Like That, Pretty Savage และ Whistle รวมไปถึงการแสดงเพลงจากอัลบั้มล่าสุด BORN PINK อย่าง Pink Venom และ Shut Downนอกจากเพลงดังที่สาว ๆ นำมาแสดงจนครบแล้ว ยังมีช่วงที่ให้สมาชิกได้แสดงเพลงเดี่ยวของแต่ละคน และในการแสดงรอบวันเสาร์ บลิ๊งค์ไทยและเหล่าสมาชิกก็ได้ทำการฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับพี่ใหญ่อย่างจีซู ด้วยเค้กก้อนโตจากแฟน ๆ ก่อนจบโชว์สาว ๆ ให้คำสััญญาว่าจะกลับมาหาบลิ๊งค์ไทยอีกแน่นอน ถือเป็นการเปิดเอเชียทัวร์ที่สมบูรณ์แบบ และสร้างความสุขให้กับแฟน ๆ ต้อนรับปี 2566 นี้BLACKPINK เป็นหนึ่งในศิลปินเกาหลีที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกไว้มากมาย ผลงานชุดล่าสุด BORN PINK สร้างสถิติใหม่ด้วยการเป็นศิลปินที่มีฐานแฟนใหญ่ที่สุดใน YouTube ด้วยผู้ติดตามกว่า 83 ล้านคน และเมื่อปลายปีที่ผ่านมา BLACKPINK ยังเป็นศิลปินเกาหลีหญิงกลุ่มแรกได้รับเลือกจากนิตยสาร TIME ให้เป็น Entertainer of the Year ประจำปี 2565 อีกด้วยหลังจบโชว์ที่กรุงเทพฯ BLACKPINK มีตารางเอเชียทัวร์อีก 10 ประเทศทั่วเอเชีย รวมการแสดงในประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งประกาศเพิ่มไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาขอบคุณภาพจาก YG ENTERTAINMENT