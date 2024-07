มันครบรส! “อาลิเบก” ต้อนยับ “เร ยุน”, “แบล็คแพนเธอร์” ตัวแทนไทยเข้าวินเพียงหนึ่งเดียว

รูดม่านปิดฉากด้วยความมันระดับ 5 ดาว สำหรับ ศึก ONE Fight Night 23 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 6 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “อาลิเบก ราซูลอฟ” โชว์ความเหนือชั้นไล่ต้อนเอาชนะคะแนน “อ็อก เร ยุน” ขณะที่ "แบล็คแพนเธอร์" คือตัวแทนไทยเพียงคนเดียวที่คว้าชัยมาครองได้ ส่วน "เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์" และ "อาลีฟ ส.เดชะพันธ์" พลาดท่าปราชัยไปอย่างน่าเสียดายคู่เอกของรายการเป็นการเปิดศึกชิงแชมป์โลก ONE การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นไลต์เวต (155 – 170 ป.) เฉพาะกาล ระหว่าง “อ็อก เร ยุน” อดีตเจ้าบัลลังก์รุ่นนี้จากเกาหลีใต้ พบกับ “อาลิเบก ราซูลอฟ” คู่ชิงไร้พ่ายจากตุรกี ที่ตั้งเป้ามาเปิดตัวบนเวทีระดับโลกให้ปัง โดยไฟต์นี้ “อ็อก เร ยุน” เป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ครองเข็มขัดเฉพาะกาล เนื่องจาก “อาลิเบก” ทำน้ำหนักผ่านเลยเวลาที่กำหนดภาพรวมเกมการชกตลอดทั้งห้ายก ดำเนินไปอย่างสนุกตื่นเต้นเร้าใจ โดย "อาลิเบก" โชว์ความแข็งแกร่ง เดินบดขยี้ฝ่ายเข้าทำ พร้อมโกยคะแนนได้อย่างจะแจ้งในหลายจังหวะ ขณะที่ "เร ยุน" แม้จะตกเป็นรองด้านความหนักของอาวุธ แต่กัดฝันยืนสู้สุดหัวใจ เมื่อครบ 5 ยก "อาลิเบก" เข้าวินไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ แต่ไม่มีสิทธิ์ได้เข็มขัดเนื่องจากเงื่อนไขข้างต้น จึงทำให้ตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลรุ่นนี้ยังไร้คนครองด้านคู่รอง “ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์“ ลองของแรงท้าชน ราชาแดนเหนือ” นิโค คาร์ริลโล จอมบู๊เลือดเดือดจากสกอตแลนด์ เพื่อหวังพาตัวเองกลับไปยึดเก้าอี้แรงกิงเบอร์ 1 ของรุ่นอีกครั้ง ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)ยกแรก "นิโค" อาศัยความแข็งแกร่งเดินเข้าทำอย่างต่อเนื่อง ด้าน "เสมาเพชร" พยายามดักด้วยหมัดซ้ายฟ้าผ่า เข้ายกสอง รูปเกมยังฉายหนังม้วนเดิม แต่เพิ่มเติมคือความหนักและแม่นยำของ "นิโค" ที่ทำให้ครองเกมเหนือกว่า กระทั่งได้จังหวะเขวี้ยงหมัดอัด "เสมาเพชร" ร่วงลงไปกองถึง 3 นับ ผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงสั่งยุติการชกตามระเบียบและชูมือให้ “นิโค” ชนะทีเคโอ พร้อมคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.8 ล้านบาท) เข้ากระเป๋า และรั้งเก้าอี้ผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งไว้ได้ขณะที่ “แบล็คแพนเธอร์” เปิดตัวบนเวทีระดับโลก ONE ครั้งแรก พบกับ “อาลี ซาลโดเอฟ” จอมบู๊ไร้พ่าย จากรัสเซีย ที่กำลังโหยหาชัยชนะไฟต์ที่ 2 ติดต่อกัน ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 139.25 ป.เปิดฉากมาเป็น "แบล็คแพนเธอร์" ที่อาศัยจังหวะมวยเหนือกว่า ดักออกหมัดฮุกซ้าย ชิงเรียกนับ "อาลี" ได้ก่อนถึงสองครั้ง ก่อนที่ยกต่อมา "แบล็คแพนเธอร์" ตามเก็บงานจากการสาดแข้งขวาเข้าเต็มก้านคอ ส่ง "อาลี" หงายท้องผึ่งลุกขึ้นมาสู้ต่อไม่ไหว ส่งให้นักชกไทยปิดจ็อบไวด้วยเวลาเพียง 0:23 ของยกสอง แจ้งเกิดในศึกใหญ่ได้อย่างสวยงามส่วน “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” มวยก้านยาว เชื้อสายไทย – มาเลเซีย ได้โอกาสกลับมาสู้ในกติกาที่ถนัด ในไฟต์เปิดซิงบนเวทีใหญ่เช่นกัน โดยพบกับ “เอลลิส บาร์โบซา” คู่ชกหมัดหนักจากอังกฤษ ที่เพิ่งพ้นโทษแบน ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 125.75 ป.ยกแรก "อาลีฟ" อาศัยอาวุธที่ยาวกว่าเข้าทำได้อย่างจะแจ้ง แต่จุดเปลี่ยนมาเกิดขึ้นในยกต่อมา เมื่อ "เอลลิส" ดักกดหมัดฮุกเต็มหน้าเรียกนับ "อาลีฟ" พลิกแต้มให้ตัวเองกลับมานำได้สำเร็จ หลังจากนั้น "อาลีฟ" เร่งเครื่องงัดอาวุธทุกอย่างที่มีโจมตีอีกฝ่ายอย่างดุเดือดเพื่อเรียกนับคืนให้ได้ แต่สุดท้ายไม่เป็นผล ทำให้ต้องพ่ายอย่างน่าเสียดายด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ในส่วนของโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.8 ล้านบาท) ในศึกนี้ ตกเป็นของ “นิโค คาร์ริลโล” จอมบู๊เลือดเดือดจากสกอตแลนด์ ที่โชว์ความแข็งแกร่งกด 3 นับ ไล่ต้อนเอาชนะทีเคโอ “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” ไปได้อย่างเหนือชั้น จนทำให้ได้รับเงินก้อนโตจากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เข้ากระเป๋าเป็นของรางวัลสุดพิเศษเพียงคนเดียวของอีเวนต์นี้*สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 23*คู่เอก อาลิเบก ราซูลอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อ็อก เร ยุน (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป. เฉพาะกาล)คู่รอง นิโค คาร์ริลโล ชนะทีเคโอ เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 2:03 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)ไท รูโทโล ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจเซฟ เฉิน (ปล้ำจับล็อก แคตช์เวต 186 ป.)คิริลล์ กรีเชนโก ชนะคะแนนเอกฉันท์ คัง จี วอน (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)บัมปารา คูยาเต ชนะทีเคโอ ลุค ลิสซีย์ นาทีที่ 2:08 ของยกที่ 3 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)ทัตสึมิตสึ วาดะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เซียะ เหวย (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)แบล็คแพนเธอร์ ชนะน็อก อาลี ซาลโดเอฟ นาทีที่ 0:23 ของยกที่ 2 (มวยไทย แคตช์เวต 139.25 ป.)ฮิโรบา มิโนวา คะแนนไม่เอกฉันท์ เจเรมี มิเอโด (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)เอลลิส บาร์โบซา ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ (มวยไทย แคตช์เวต 125.75 ป.)อูมาร์ คาน ชนะน็อก บูเชอร์ เคตชัป นาทีที่ 2:08 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)อเล็กเซย์ บาลีโก ชนะน็อก สเตฟาน โคโรดี นาทีที่ 2:42 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 151.5 ป.)แฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh