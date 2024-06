ออซเดเมียร์ ท้า วอล์คเกอร์ แลกหมัดกัน ศึก UFC FIGHT NIGHT คืนวันเสาร์นี้ ณ ซาอุดิอาระเบีย

โวลคาน ออซเดเมียร์ นักสู้สวิสเซอร์แลนด์ ยืนยันไม่สนคำเตือนของ จอห์นนี วอล์คเกอร์ คู่แข่งชาวบราซิล พร้อมเชิญชวนคู่แข่งจากแซมบ้าให้มาแลกอาวุธกัน เพื่อสร้างบันเทิงให้คุณผู้ชม ในศึก UFC FIGHT NIGHT WHITTAKER VS ALISKEROV ณ สังเวียน Kingdom Arena ,ริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในคืนวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายนนี้นักสู้เลือดผสมสวิตเซอร์แลนด์-ตุรกี ที่มีสถิติชนะ 19 แพ้ 7 กล่าวผ่าน UFC Thailand ถึงการเตรียมความพร้อมของตัวเอง ก่อนขึ้นสังเวียนในคืนวันเสาร์นี้ว่า“ผมมาเก็บตัวที่ ซาอุดิอาระเบีย สักระยะนึงแล้วแล้ว ที่นี่โคตรร้อนเลย คุณแทบออกไปไหนไม่ได้เลย เพราะอุณหภูมิแตะหลัก 45 องศา ตอนนี้ร่างกายและน้ำหนักของอยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยม”นักสู้เลือดผสมวัย 34 ปี จะพบกับ จอห์นนี วอล์คเกอร์ ตัวอันตรายชาวบราซิล โดยก่อนขึ้นไปตะบันหน้ากัน ออซเดเมียร์ กล่าวถึงคู่แข่งรายนี้ว่า“จอห์นนี่ มันเป็นพวกบ้าระห่ำ และเป็นนักมวยไทยที่ยอดเยี่ยม สำหรับผมแล้วคุณต้องกดดันเขา และอยู่ในเกมของตัวเองให้ได้ ที่บอกเขาผมระวังศอกของเขา ผมทำการบ้านมาเป็นอย่างดี มาเลยพวกมาบวกกัน”นอกจากนี้นักสู้เจ้าของฉายา “No Time” กล่าวถึงที่มาฉายาของตัวเองว่า“ฉายา “No Time” ของผมมาจากการที่เพื่อนๆของผมที่มักจะเดินทางมาดูผมต่อสู้ พวกเขาจ่ายเงินแพงและเดินทางมาไกล แต่ผมกลับใช้เวลาบนสังเวียนแค่แป๊บเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น จิมี มานูวา ผมใช้เวลาเก็บเขา 42 วินาที ส่วนไฟต์กับ มิชา เซอร์กูนอฟ ผมใช้เวลาแค่ 28 วินาทีเท่านั้น เมื่อผมทำแบบนั้นบ่อยๆ ผมจึงได้ฉายาว่า No Time”สุดท้าย ออซเดเมียร์ ก็ไม่ลืมที่จะเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมาฝึกวิชามวยไทย พร้อมฝากข้อความถึงแฟน UFC Thailand ด้วยว่า“ประเทศไทย เป็นประเทศโปรดของผมเลย เมื่อ 6 เดือนที่แล้วเราไปฝึกซ้อมมวยไทยและ MMA ที่นั่น เราฝึกซ้อมกันอย่างหนัก ทุกอย่างดีมาก และผมคิดว่าจะไปที่ประเทศไทยอีกครั้งก่อนสิ้นปี”“สำหรับนักมวยไทยในดวงใจ ผมยกให้ แสนชัย และ บัวขาว โดยเฉพาะบัวขาว ผมติดตามเขามาตั้งแต่สมัย K-1 ส่วนในยุคนี้ผมติดตาม ซูเปอร์บอน สิงห์มาวิน และสุดท้ายผมขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่รอติดตามผม ผมจะพยายามโชว์การเป็นสไตร์เกอร์ เพื่อเอาใจพวกคุณ ผมรักประเทศไทยและผมก็หวังว่าจะกลับไปที่นั่นเอง ผมอยากไปที่เกาะสมุย หรือไม่ก็พัทยา”สำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT WHITTAKER VS ALISKEROV จะระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน Kingdom Arena ,ริยาด , ซาอุดิอาระเบีย คืนวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายนนี้ คู่หลักของรายการเริ่มเวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-june-22-2024