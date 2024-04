ฟิโอโรต์ ยังไร้พ่าย รัวกำปั้นต้อนแต้มชนะ แบลนช์ฟิลด์ ศึก UFC FIGHT NIGHT

มานอน ฟิโอโรต์ นักสู้ชาวฝรั่งเศส อาศัยช่วงชกที่ยาวกว่าพร้อมการออกหมัด 1-2 ที่เฉียบคมแม่นยำ เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน เอริน แบลนช์ฟิลด์ คู่ต่อกรชาวอเมริกันไปได้สำเร็จ ในคู่เอกของศึก UFC FIGHT NIGHT : BLANCHFIELD VS FIOROT ณ สังเวียน Boardwalk Hall , แอทแลนติก ซิตี้ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมาคู่เอกของรายการยังคงเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นฟลายเวตหญิง ระหว่าง 2 นักสู้ไร้พ่ายในรายการ UFC อย่าง เอริน แบลนช์ฟิลด์ นักสู้อเมริกันวัย 24 ปี ดีกรีแรงกิ้งเบอร์ 2 พบกับ มานอน ฟิโอโรต์ นักสู้ชาวฝรั่งเศสวัย 34 ปีดีกรีแรงกิ้งเบอร์ 3 ของรุ่น เปิดฉากยกแรกเป็น มานอน ฟิโอโรต์ ที่ใช้ช่วงที่ยาวกว่าเป็นฝ่ายขยับเข้าหา โดยกลางยกได้เทคดาวน์ แต่ก็เกือบโดน กิโยติน โช้ค ของ แบลนช์ฟิลด์ เล่นงาน สุดท้ายดิ้นหลุดออกมาได้ยกที่ 2 และ 3 มานอน ฟิโอโรต์ วางแผนมาสู้วงนอกแบบชัดเจน โดยใช้ช่วงชกที่ยาวกว่ายิงหมัด 1-2 เข้าหน้า แบลนช์ฟิลด์ ได้สวยๆหลายครั้ง ขณะที่ Cold Blood ยังหาทางประชิดตัวนักสู้สาวสายมวยไทยจากฝรั่งเศสแทบไม่ได้ ยกที่ 4 แบลนช์ฟิลด์ รู้ตัวว่าเป็นรอง เดินหน้าเข้าใส่ ฟิโอโรต์ ทันที แต่สุดท้ายเหมือนเดินไปรับอาวุธของ ฟิโอโรต์ยกสุดท้าย แบลนช์ฟิลด์ ยังสวมหัวใจสิงห์เดินเข้าใส่เหมือนเดิม และก็โดนหมัดของ ฟิโอโรต์ เหมือนเดิมจนมีแผลแตกที่ใต้ตาฝั่งซ้าย สุดท้าย The Beast ก็ใช้ชั้นเชิงไล่ต้อนพร้อมประคองตัวไปจนจบยกที่ 5 ก่อนที่กรรมการจะรวมคะแนนและชูมือให้ มานอน ฟิโอโรต์ เอาชนะคะแนน เอริน แบลนช์ฟิลด์ ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมกับรักษาสถิติไร้พ่ายในศึก UFC ไว้ได้ต่อไปจากการชนะ 7 ไฟต์รวด ขณะที่ แบลนช์ฟิลด์ แพ้เป็นไฟต์ที่ 2 และนับเป็นครั้งแรกที่พ่ายแพ้ในสังเวียน UFCรองคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวต ระหว่าง บิเซนเต ลูเก นักสู้อเมริกันเชื้อสายบราซิลวัย 32 ปี พบกับ โจอาควิน บัคลีย์ นักสู้เพื่อนร่วมชาติวัย 29 ปี โดยการต่อสู้คู่จบลงในยกที่ 2 จากจังหวะที่ ลูเก พยายามเทคดาวน์ใส่ บัคลีย์ แต่ผิดจังหวะเลยโดย บัคลีย์ ขึ้นคอนโทรลก่อนประเคนพายุหมัดเข้าใส่จน ลูเก ไม่มีทางตอบโต้ สุดท้ายกรรมการผู้ชี้ขาดสั่งยุติการต่อสู้ไปในที่สุด เป็นอันว่า โจอาควิน บัคลีย์ เอาชนะ TKO บิเซนเต ลูเก ไปได้ในยกที่ 2 พร้อมกับเพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็นชนะ 18 แพ้ 6 และยังเป็นการชนะติดต่อกันไฟต์ที่ 3 ของ New Mansa ด้วยผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT : BLANCHFIELD VS FIOROTคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นฟลายเวตหญิงเอริน แบลนช์ฟิลด์ ชนะคะแนน มานอน ฟิโอโรต์รองคู่เอก - รุ่นเวลเตอร์เวตบิเซนเต ลูเก ชนะ TKO โจอาควิน บัคลีย์ ยกที่ 2รุ่นมิดเดิลเวตคริส ไวด์แมน ชนะคะแนน บรูโน ซิลวารุ่นมิดเดิลเวตนูร์ซูลตัน รูซีโบเยฟ ชนะ TKO เซดริเกวซ ดูมาส ยกที่ 1รุ่นเฟเธอร์เวตไคล์ เนลสัน ชนะ TKO บิลล์ อัลจีโอ ยกที่ 1รุ่นเวลเตอร์เวตชิดี เอ็นโจกัวนี ชนะคะแนน รีส แม็คกีคู่ประกอบรายการรุ่นเฟเธอร์เวตเนต แลนด์เวียห์ร ชนะ TKO จามาลล์ เอ็มเมอร์ส ยกที่ 1รุ่นสตรอว์เวตหญิงเวอร์นา ยานดิโรบา ชนะคะแนน ลูปี โกดิเนซรุ่นเฟเธอร์เวตชูลิโอ อาร์เซ ชนะ TKO เฮอร์เบิร์ต เบิร์นส ยกที่ 2รุ่นเฟเธอร์เวตเดนนิส บูซัคกา ชนะ TKO คอนเนอร์ แม็ทธิวส์ ยกที่ 3รุ่นฟลายเวตหญิงวิคตอเรีย ดูดาโควา VS เมลิสซา กัตโตรุ่นไลต์เฮฟวีเวตอิโบ อัสลาน ชนะ TKO แอนทอน ทูร์คาลจ์ ยกที่ 3รุ่นมิดเดิลเวตจาค็อบ มัลคูน ชนะ TKO อันเดร เปโตรสกี ยกที่ 2รุ่นแบนตัมเวตเกาลัน โลจห์ราน ชนะคะแนน อันเคล ปาเชโกสำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ภายใต้ศึก UFC FIGHT NIGHT ALLEN VS CURTIS 2 คู่เอกของรายการเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวต ระหว่าง เบรนแดน อัลเลน นักสู้อเมริกัน จะพับกับ คริส เคอร์ติส นักสู้เพื่อนร่วมชาติ โดยจะกลับมาระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน UFC APEX , ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน นี้ คู่หลักของรายการเริ่มเวลา 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-april-06-2024