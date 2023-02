บลันช์ฟิลด์ ยังไร้พ่ายซับมิทชั่นปราบ อันดราเด้ ยก 2 ศึก UFC FIGHT NIGHT

เอริน บลันช์ฟิลด์ ดาวรุ่งสาววัย 23 ปีชาวอเมริกัน ยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายในศึก UFC ไว้ได้ต่อไป หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงด้วยการเอาชนะซับมิทชั่นอดีตแชมป์โลกชาวบราซิลอย่าง เจสสิก้า อันดราเด้ ไปได้อย่างสวยสดงดงามในยกที่ 2 ในคู่เอกของศึก UFC FIGHT NIGHT : ANDRADE VS BLANCHFIELD ณ สังเวียน UFC APEX, ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาไฮไลท์ของรายการเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นฟลายเวตหญิงระหว่าง เอริน บลันช์ฟิลด์ กับ เจสสิก้า อันดราเด้ เปิดฉากยกแรก เอริน บลันช์ฟิลด์ เป็นฝ่ายขยับเข้าหา โดยมีหมัดหน้ากระแทกใส่ อันดราเด้ ได้สวยๆหลายครั้ง จบยกแรก เอริน บลันช์ฟิลด์ ดูดีกว่าเล็กน้อยเข้าสู่ยกที่ 2 อันดราเด้ เป็นฝ่ายเร่งเครื่องเดินเข้าใส่บ้าง แต่กลับโดน เอริน บลันช์ฟิลด์ ฉวยโอกาสเทคดาวน์ พร้อมกับใช้แบ็คคอนโทรล ก่อนจะสามารถใส่ แรร์ เน็ค โช้ค จน อันดราเด้ ต้องขอยอมแพ้ไปในยกที่ 2 เท่ากับว่า เอริน บลันช์ฟิลด์ เพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็นชนะ 11 และแพ้เพียงไฟต์เดียวเท่านั้น และยังรักษาสถิติไร้พ่ายในศึก UFC ต่อไปด้วยการชนะมา 5 ไฟต์รวดรองคู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นไลต์เฮฟวี่เวตระหว่าง จอร์แดน ไรท์ นักสู้อเมริกันวัย 31 ปี พบกับ แซค เปาก้า คู่ต่อกรเพื่อนร่วมชาติวัย 34 ปี โดยตลอดการต่อสู้ทั้ง 3 ยก เป็น เปาก้า ที่ออกอาวุธได้มากและชัดเจนกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน จอร์แดน ไรท์ ไปได้ พร้อมกับเพิ่มสถิตให้ตัวเองเป็น ชนะ 6 แพ้ 1 ในขณะที่ จอร์แดน ไรท์ พ่ายแพ้เป็นไฟต์ที่ 4 ติดต่อกันแล้วผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT : ANDRADE VS BLANCHFIELDคู่หลักคู่เอก - รุ่นฟลายเวตหญิงเอริน บลันช์ฟิลด์ ชนะซับมิทชั่น เจสสิก้า อันดราเด้ ยกที่ 2รองคู่เอก - รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตแซ็ค เปาก้า ชนะคะแนน จอร์แดน ไรท์รุ่นเฮฟวี่เวตจามาล โปเกซ ชนะคะแนน จอช ปาริเซียนรองคู่เอก - รุ่นไลต์เฮฟวี่เวตมารซิน ปราชิโน่ ชนะคะแนน วิลเลี่ยม ไนท์รุ่นไลต์เวตอเล็กซานเดอร์ เอร์นานเดซ ชนะคะแนน จิม มิลเลอร์คู่ก่อนรายการรุ่นไลต์เวตนาซิม ซาดิคอฟ ชนะ TKO อีแวน เอลเดอร์ ยกที่ 3รุ่นแบนตั้มเวตเมย์ร่า บูเอโน่ ซิลวา ชนะซับมิทชั่น ลิน่า แลนส์เบิร์ก ยกที่ 2รุ่นเฟเธอร์เวตจามาล เอมเมอร์ส ชนะคะแนน คูเซอีน อัสคาบอฟรุ่นไลต์เฮฟวี่เวตฟิลิเป้ ลินส์ ชนะ TKO โอแว็ง แซ็งต์ โปรซ์ ยกที่ 1รุ่นเวลเตอร์เวตเอเจ เฟล็ทช์เชอร์ ชนะซับมิทชั่น เธมบ้า โกริมโบ ยกที่ 2รุ่นฟลายเวตเคลย์ตง คาร์เพนเทอร์ ชนะซับมิทชั่น ฮวนคามิโล่ รอนเดรอส ยกที่ 1สำหรับรายการต่อไปจะเป็นการต่อสู้ในศึก UFC FIGHT NIGHT :KRYLOV VS SPANN คู่เอกเป็นการต่อสู้ในพิกัดรุ่นไลต์เฮฟวี่เวต ระหว่าง นิกิต้า ครีลอฟ นักสู้จากยูเครน จะพบกับ ไรอัน สปันน์ คู่ต่อกรชาวอเมริกัน โดยจะระเบิดศึกขึ้น ณ สังเวียน UFC APEX ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ คู่หลักเริ่มเวลา 7.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-february-25-2023