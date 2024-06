แกร่งคูณสอง "เสือแบล็ค" ร่วมซ้อม "เพชรทนง" ก่อนควงคู่ลุยศึก ONE ลุมพินี 68

“เสือแบล็ค ท.พราน49” นักสู้เชื้อสายกะเหรี่ยงวัย 27 ปี ไปร่วมฝึกซ้อมลงนวมกับ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ก่อนที่ทั้งสองคนจะจับมือร่วมลงแข่งขันในศึก ONE ลุมพินี 68 วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยเริ่มคู่แรก 19.30 น.โดย “เสือแบล็ค” ได้เดินทางมาเยือนถึงซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ถิ่นของ “เพชรทนง” ทั้งคู่ได้ลงนวมลองเชิงปะทะฝีมือกันเป็นจำนวนหลายยก ซึ่งทั้งสองคนได้โชว์ทักษะออกมาชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร โดยทาง “เสือแบล็ค” ได้เปิดเผยถึงโอกาสที่ได้ร่วมซ้อมกับอดีตแชมป์โลกเอาไว้ว่า“ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ซ้อมกับ พี่เพชรทนง ผมดีใจมาก ๆ ที่ได้มาศึกษาวิชาจากพี่เขา เรารู้จักกันมานานแล้วครับ เจอกันที่เวทีบ่อย ก็เลยขอมาเล่นเชิงด้วย ในที่สุดก็ได้มา จากที่ได้ลงนวมกัน พี่เพชรทนง เสตปขาไวมาก สมคําร่ําลือจริง ๆ คล้าย ๆ กับคู่ชกที่ผมต้องเจอเลยครับ”ในขณะที่ฟากของ “เพชรทนง” ถึงกับออกปากชื่นชม “เสือแบล็ค” ถึงพลังอาวุธที่หนักเอาการ และได้เผยวิธีเพิ่มความเก่งให้กับนักชกรุ่นน้องนำไปซ้อมเพิ่มเติมอีกด้วย“เสือแบล็ค หมัดหนักมากครับ ถ้าฝึกทักษะมวยสากลเพิ่มเข้าไปอีกหน่อย ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดแน่นอน เพราะความหนักมีอยู่แล้ว”สำหรับทั้งสองคนมีโปรแกรมในศึก ONE ลุมพินี 68 โดยที่ “เสือแบล็ค” จะมาดวลกับ “เคียมรัน นาบาติ” คู่ปรับเก่าชาวรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในขณะที่ “เพชรทนง” จะเจอกับ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” อดีตเจ้าของบัลลังก์ ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต โดยจะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตในขณะที่คู่เอกนำรายการ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จะข้ามสายมาชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งที่ว่าง โดยจะเจอกับเจ้าของเข็มขัดคนเก่า “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักชกชาวอิตาลี-แคนาดาส่วนคู่รอง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) จะดวลความแกร่งกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) นอกจากนั้น ยังมีนักกีฬาการต่อสู้ฝีมือฉกาจที่พร้อมมาโชว์ความเดือดบนสังเวียนให้ได้รับชมกัน แฟนพันธุ์แท้ห้ามพลาดเด็ดขาด