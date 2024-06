เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ “โคราช มาราธอน 2024 พรีเซ็นเต็ด บาย เดอะ มอลล์“ หวังดึงดูดความสนใจ นักวิ่งจากทั่วโลก

จังหวัดนครราชสีมา ผนึกกำลัง เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดการแข่งขัน “โคราช มาราธอน 2024 พรีเซ็นเต็ด บาย เดอะ มอลล์” ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE MEMORABLE MARATHON” มาราธอนแห่งความประทับใจ บนเส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์คเมืองโคราช บนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ สร้างมาตรฐานสากล ให้เป็นจุดหมายของนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลก คาดนักวิ่งร่วมชิงชัยกว่า 7,500 คนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ ชั้น 2 เดอะมอลล์ โคราช นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขัน “โคราช มาราธอน 2024 พรีเซ็นเต็ด บาย เดอะ มอลล์” (KORAT MARATHON 2024 PRESENTED BY THE MALL) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE MEMORABLE MARATHON” หรือ “มาราธอนแห่งความประทับใจ” โดยมี พันเอกพงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 คุณดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และคุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ร่วมแถลงรายละเอียดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดการแข่งขัน “โคราช มาราธอน 2024 พรีเซ็นเต็ด บาย เดอะ มอลล์” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “THE MEMORABLE MARATHON” หรือ “มาราธอนแห่งความประทับใจ” ที่มีการนำเอาลวดลาย Monogram อันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองโคราช มารวมเข้าด้วยกันกับงานวิ่งมาราธอนที่สุดแสนประทับใจแห่งเมืองย่าโม โดยคาดการณ์นักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนกว่า 7,500 คนนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในปีนี้ชาวโคราชพร้อมใจรวมพลังจัดงานวิ่งมาราธอนสนามนี้อย่างเต็มที่ให้เป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมมาตรฐานระดับโลก โดยจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และหน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมอย่างเต็มพิกัดในทุกด้าน ทั้งเส้นทางที่ได้รับรองมาตรฐาน การดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และการอำนวยความสะดวกต้อนรับนักวิ่งที่มาเยี่มเยือนจากทั่วประเทศ รวมถึงการชูคอนเซ็ปต์ “มาราธอนแห่งความประทับใจ” ในด้านการจัดการแข่งขันมีจุดให้น้ำ ที่มีบริการตลอดเส้นทาง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ไฟแสงสว่าง ตลอดจนในเรื่องการปฐมพยาบาล ตามมาตรฐานงานวิ่งระดับสากล รวมถึงการบริการนักวิ่งในด้านต่างๆ อย่างครบครัน และที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานวิ่งครั้งนี้คือกองเชียร์วงดุริยางค์ดีกรีระดับโลกที่มาร่วมเชียร์เป็นกำลังใจตลอดเส้นทาง ทำให้นักวิ่งทุกคนต่างพึงพอใจและมีความสุขที่ได้มาร่วมงาน จึงทำให้การจัดงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี มีนักวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขัน นำมาซึ่งเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่จังหวัดและภูมิภาคอย่างมากมายมหาศาล สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมแล้วที่จะยกระดับ มาตรฐานการจัดการแข่งขันให้เป็นงานวิ่งระดับ World Athletics Road Race Label ในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคต”พันเอกพงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21ซึ่งดูแลพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด โดยจังหวัดนครราชสีมา ก็เหมือนประตูหน้าด่านที่เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพมีความยินดีที่จะต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งและผู้มาเยือน ซึ่งเส้นทางโคราชมาราธอน 2024 พรีเซนต์เต็ด บาย เดอะมอลล์ ได้วิ่งผ่านพื้นที่ของทางกองทัพ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่ายสุรนารี ทางกองทัพก็พร้อมอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ทั้งเรื่องกำลังพล และความร่วมมือทุกด้านที่ทางจังหวัด และทางผู้จัดงานขอความร่วมมือมา กองทัพพร้อมที่จะบริการประชาชน และร่วมเป็นส่วนหนี่งของการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่นี้คุณดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดเดอะมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่าการจัดงาน “โคราช มาราธอน 2024 พรีเซ็นเต็ด บาย เดอะ มอลล์” ในปีนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมกับ บริษัท เรซอัพเวิร์ค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแข่งขันมาราธอนระดับประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ และ จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานวิ่งมาราธอนเปิดเมืองโคราชที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การรับรองเส้นทางจากสมาคมกรีฑาโลก โดยความพิเศษในปีนี้ได้รวบรวมอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัด ผ่านลวดลาย MONOGRAM ที่เป็นICONIC อาทิ ลายรูปแมว ปราสาทหินพิมาย ประตูชุมพล และดอกสาธร ซึ่งล้วนแต่สะท้อน ถึงภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัด มาผสมผสานกันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งมาราธอนในครั้งนี้ โดยนำเสนอผ่าน RACE PACK ไม่ว่าจะเป็นเสื้อการแข่งขัน กระเป๋า หรือ ผ้า BUFF และเส้นทางการวิ่งแต่ละจุด ผ่านจุดแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช เริ่มต้นจุดปล่อยตัวที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสิ้นสุดเส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ถือเป็นงานมาราธอนแห่งความประทับใจครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไปคุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด กล่าวว่า โคราช มาราธอน 2024 พรีเซ็นเต็ด บาย เดอะ มอลล์” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างงานอีเว้นท์กีฬามวลชนระดับนานาชาติประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเป็นการสร้างงานวิ่งมาตรฐานสากล ให้เป็นจุดหมายของนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงาน และสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างมาราธอนที่สุดแสนประทับใจแห่งเมืองย่าโม ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดนครราชสีมาไฮไลท์ของการแข่งขันอยู่ที่ The Memorable Marathon มาราธอนแห่งความประทับใจที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมแห่งเมืองโคราช ปล่อยตัวแบบ Point To Point Route โดยจุดปล่อยตัว ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) และเส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์คเมืองโคราช Run Through Korat City และเข้าเส้นชัยวิวสวย Scenic Finish Venue ที่สวนน้ําบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ด้วยมาตรฐานงานวิ่งระดับโลก World Class Race ท่ามกลางสนุกสนานกับกองเชียร์และการแสดงระดับโลก World Class Cheering Teamสำหรับ “โคราช มาราธอน 2024 พรีเซ็นเต็ด บาย เดอะ มอลล์” จะจัดการแข่งขันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 จุดปล่อยตัว ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) และเข้าเส้นชัยที่สวนน้ําบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะมาราธอน 42195. กม., ระยะฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม., ระยะมินิ มาราธอน 10 กม. และระยะไมโครมาราธอน 5 กม.ผู้สนใจร่วมแข่งขัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2567 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน ดูรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/themallkoratmarathon?locale=th_TH