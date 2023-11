ปอดเหล็กเอธิโอเปีย คว้าแชมป์โอเวอร์ออลชาย-หญิง งานวิ่งมาตรฐานระดับโลก "โคราช มาราธอน 2023"

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง จังหวัดนครราชสีมา กองทัพบก กองทัพอากาศ และบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา ประกาศความเป็นสปอร์ตซิตี้ จัดงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานโลก World Athletics Road Race Label แห่งเมืองโคราช “โคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ดบาย เดอะมอลล์” (Korat Marathon 2023 Presented by The Mall) พร้อมประกาศยกระดับสู่เป้าหมายGold Label ในปี 2568 โดยสนามโคราชมาราธอนได้ชูไฮไลท์เส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช ภายใต้การรับรองมาตรฐานเส้นทางจากกรีฑาโลก (World Athletics) ระเบิดศึกยิ่งใหญ่ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 จากจุดปล่อยตัวอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มุ่งสู่เส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จ.นครราชสีมา รวมเหล่านักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7,000 คน ท้าทาย 4 เส้นทางวิ่งสุดพิเศษที่สร้างความประทับใจ “The Memorable Marathon”นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานโลก World Athletics Road Race Label แห่งเมืองโคราช “โคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ดบาย เดอะมอลล์” (Korat Marathon 2023 Presented by The Mall) ระเบิดศึกยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 จากจุดปล่อยตัวอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี มุ่งสู่เส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จ.นครราชสีมา รวมเหล่านักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7,000 คน ท้าทาย 4 เส้นทางวิ่งสุดพิเศษที่สร้างความประทับใจ “The Memorable Marathon” โดยการแข่งขันครั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำลัง จังหวัดนครราชสีมา กองทัพบก กองทัพอากาศ และบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา ประกาศความเป็นสปอร์ตซิตี้ จัดงานพร้อมประกาศยกระดับสู่เป้าหมาย Gold Label ในปี 2568 โดยชูไฮไลท์เส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช ภายใต้การรับรองมาตรฐานเส้นทางจากกรีฑาโลก (World Athletics)ไฮไลท์ของการแข่งขันในประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กม. ผลปรากฏว่า แชมป์โอเวอร์ออลชาย ได้แก่ อาเล็มเซเฮย์ อัดบารู ปอดเหล็กจากเอธิโอเปีย วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ด้วยเวลา 02.31.28 ชั่วโมง คว้าแชมป์ประเภททั่วไปชาย ส่วนแชมป์โอเวอร์ออลหญิง ได้แก่ ทากู ฮันเด จอมอึดสาวแกร่งชาวเอธิโอเปีย วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา 02.55.43 ชั่วโมง คว้าแชมป์ ประเภททั่วไปหญิง นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่จัดขึ้นในปีนี้ ให้สมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา ได้แก่ รางวัลโอเวอร์ออลคนไทย ซึ่งผลปรากฏว่า แชมป์โอเวอร์ออลชายไทย ได้แก่ วีระพงศ์ วงษา วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ทำเวลา 02.37.24 ชั่วโมง คว้าแชมป์ประเภททั่วไปชายไทย ส่วนแชมป์โอเวอร์ออลหญิงไทย ได้แก่ มนเทียน ฟราวี นักวิ่งสาวแกร่ง วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา 03.21.44 ชั่วโมง คว้าแชมป์ ประเภททั่วไปหญิงไทยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในปีนี้ชาวโคราชพร้อมใจรวมพลังจัดงานวิ่งมาราธอนสนามนี้อย่างเต็มที่ ให้เป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมมาตรฐานระดับโลก โดยจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และหน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมอย่างเต็มพิกัดในทุกด้าน ทั้งเส้นทางที่ได้รับรองมาตรฐาน การดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และการอำนวยความสะดวกต้อนรับนักวิ่งที่มาเยี่มเยือนจากทั่วประเทศ รวมถึงการชูคอนเซ็ปต์ “มาราธอนแห่งความประทับใจ” ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 555 ปี เมืองนครราชสีมา ในด้านการจัดการแข่งขันมีจุดให้น้ำ ที่มีบริการตลอดเส้นทางตามมาตรฐานงานวิ่งระดับสากล รวมถึงการบริการนักวิ่งในด้านต่างๆ อย่างครบครัน"ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานวิ่งครั้งนี้คือ กองเชียร์วงดุริยางค์ดีกรีระดับโลกที่มาร่วมเชียร์เป็นกำลังใจตลอดเส้นทาง ทำให้นักวิ่งทุกคนต่างพึงพอใจ และมีความสุขที่ได้มาร่วมงาน จึงทำให้การจัดงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี มีนักวิ่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันรวมทุกระยะทางเป็นจำนวนกว่า 7,000 คน นำมาซึ่งเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่จังหวัด และภูมิภาคอย่างมากมายมหาศาล สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมแล้วที่จะยกระดับ มาตรฐานการจัดการแข่งขันให้เป็นงานวิ่งระดับ World Athletics Road Race Label ในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคต” พ่อเมืองโคราชกล่าวน.ส.ดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดศูนย์การค้า บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การจัดงาน "โคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ดบาย เดอะมอลล์" ในปีนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมกับ บริษัท เรซอัพเวิร์ค จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแข่งขันมาราธอนระดับประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ และจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดงานวิ่งมาราธอนเปิดเมืองโคราชที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การรับรองเส้นทางจากสมาคมกรีฑาโลก โดยได้รวบรวมอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดมาผสมผสานกันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งมาราธอนในครั้งนี้"เส้นทางการวิ่งแต่ละจุด ผ่านจุดแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราช เริ่มต้นจุดปล่อยตัวที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสิ้นสุดเส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ถือเป็นงานมาราธอนแห่งความประทับใจครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 144,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป" น.ส.ดวงตา กล่าวทั้งนี้การจัดการแข่งขันวิ่ง “โคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ดบาย เดอะมอลล์” ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงชาวจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ และร่วมเชียร์นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน สร้างสีสัน ความคึกคัก และให้กำลังใจกับนักวิ่งอย่างอบอุ่น สำหรับข้อมูลการจัดการแข่งขันสามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Korat Marathon หรือเว็บไซต์ www.koratmarathon.com