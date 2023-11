"วิ่งผ่าเมือง" ครั้งที่ 6 คึกคัก! แห่สมัครแล้ว 2.5 หมื่นคน คาดเงินสะพัด 560 ล้านบาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ "กกท.+กทม.+สมาคมกรีฑาโลก+กองบัญชาการตำรวจนครบาล+ส.กรีฑา+ไทยแลนด์ไตรลีก" แถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยว "วิ่งผ่าเมือง ครั้งที่ 6" รายการ "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก พรีเซ็นต์บายโตโยต้า" ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 2,440,500 บาท วันอาทิตย์ที่ 3 ธ.ค. เวลา 02.30-9.30 น. ปล่อยตัวที่ราชมังคลากีฬาสถาน เข้าเส้นชัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และลานคนเมือง มีนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติ แห่สมัครแล้ว 25,000 คน คาดสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 560 ล้านบาท ด้าน ผู้อำนวยการสมาคมกรีฑาโลก ทำเซอร์ไพรส์บินตรงร่วมแถลงข่าว พร้อมเตรียมประกาศยกระดับให้รายการนี้ขึ้นแท่นเป็นมาราธอนซีรีย์เก็บคะแนนสะสมโลกอย่างเป็นทางการในปีต่อไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม Convention hall อาคาร TOYOTA ALIVE นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก รายการ "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก พรีเซ็นต์ บาย โตโยต้า" ครั้งที่ 6 (Amazing Marathon Bangkok 2023 presented by TOYOTA) หรือ "วิ่งผ่าเมือง"โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, มร.อเลสซิโอ พุนซี ผู้อำนวยการอาวุโสสมาคมกรีฑาโลก (World Athletics), นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท., นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), พันตำรวจเอก สันทัด ลยางกูร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล, นายสุชาติ แจสุรภาพ ประธานกรรมการมาตรฐานการวิ่ง สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ, นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันฯ และนายณัทธร ศรีนิเวศน์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตลอดจนผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน และเหล่านักวิ่ง ร่วมงานอย่างคับคั่งนายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช กล่าวว่า รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑาโลก ให้เป็น 1 ในการแข่งขันมาราธอนในเมืองหลวงระดับต้น ๆ ของโลก รายการ Amazing Marathon Bangkok 2023 presented by TOYOTA ถือเป็นรายการวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของประเทศ โดยกระทรวงฯ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งในปี 2559 และได้มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นแม่งานหลัก ซึ่งตนขอชมเชยแก่ท่านผู้ว่าการ ททท. ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทุกท่าน ที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ของการจัดงานวิ่งในเมืองหลวงได้ด้วยดี จนทำให้รายการนี้ได้รับการยอมรับจาก World Athletics ให้เป็นรายการมาราธอนที่จัดขึ้นในเมืองหลวงอย่างมีคุณภาพในลำดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย”“การแถลงข่าวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเหล่านักวิ่ง อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการร่วมกันมาประกาศความพร้อมของการจัดงานในวันนี้ ตนขออวยพร ให้การดำเนินการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok presented by TOYOTA ประสบความสำเร็จไปด้วยดี" นายณณัฏฐ์ กล่าวนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ กล่าวว่า การแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้ ททท. สานต่อนโยบายของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้ง 3 ท่าน รัฐบาลชุดนี้นำโดยนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ "ซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติ" เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ ผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงฯ จึงได้มอบหมายนโยบายสำคัญนี้ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด 5 งานหลักของประเทศในช่วงสิ้นปี และหนึ่งในกิจกรรมนั้น ก็คือการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok นั่นเอง"สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มียอดจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25,146 คน เป็นชาวไทย 20,971 คน และชาวต่างชาติ 4,175 คนจาก 65 ประเทศทั่วโลก คาดว่าการแข่งขันรายการนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ไม่น้อยกว่า 565 ล้านบาท"นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในฐานะที่ปรึกษา และประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพร่วม Hosted City ในรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2023 ซึ่งเราได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันรายการนี้ในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่องไปอีก 5 ปี ผมขอถือโอกาสประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่า รายการ ATMBKK เป็นรายการวิ่งมาราธอนอย่างเป็นทางการของกรุงเทพมหานคร"ผมนเห็นว่าการแข่งขันรายการนี้ สร้างประโยชน์มากมายต่อนักวิ่ง รวมถึงประชาชน และชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสุขให้กับนักวิ่ง รวมถึงยังเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร การใช้กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬามาเป็นจุดขาย ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะนอกจากจะมีนักท่องเที่ยวเกือบ 5 พันคน จาก 65 ประเทศทั่วโลกเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในประเทศแล้ว ยังจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร""ผมมีความเชื่อมั่นว่ารายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2023 จะเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับโลก จนเป็นที่ยอมรับจากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ หวังว่าอีกไม่นาน รายการนี้จะสามารถยกระดับไปสู่ระดับโลกได้อย่าง โตเกียว มาราธอน หรือ บอสตัน มาราธอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อกรุงเทพมหานคร" ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวมร.เอเลสซิโอ ปุนซี่ ผู้อำนวยการอาวุโสสมาคมกรีฑาโลก ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการจัดงานวิ่งบนถนน ได้ทำเซอร์ไพรส์คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ด้วยการบินตรงมาร่วมแสดงความยินดีและแถลงข่าวในวันนี้ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทางรัฐบาลไทยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ที่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงในทุก ๆ ครั้ง ได้มาตรฐานโลก ไม่น้อยหน้าเมืองหลวงของประเทศอื่น ๆ กรุงเทพมหานคร ถือเป็นเมืองหลวงสำคัญของทวีปเอเชีย มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น ตนเห็นว่าหากสมาคมกรีฑาโลกให้การสนับสนุนคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ อย่างต่อเนื่อง จะเป็นการช่วยยกระดับให้กรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 10 อันดับแรก ของการจัดวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงของโลกอย่างแน่นอน"ผมเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้เพราะต้องการประกาศให้ทุกท่านทราบทั่วกันว่า รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ได้ถูกบรรจุให้เป็นหนี่งในมาราธอนซีรีย์เก็บสะสมคะแนนโลกของเมืองหลวง หรือ The Official Capital City Marathon World Series ซี่งสมาคมกรีฑาโลกจะเลือกเมืองหลวงเพียง 10 แห่ง มาบรรจุในซีรีย์สะสมคะแนนดังกล่าว โดยรายการนี้จะเป็น Final Race ในทุก ๆ ปี เราจะเริ่มโครงการนี้จากปีหน้าเป็นต้นไป" ผอ.อาวุโส ส.กรีฑาโลก กล่าวนายณัทธร ศรีนิเวศน์ ในฐานะ Co-Race Director และผู้สนับสนุนหลัก กล่าวว่า รายการ "วิ่งผ่าเมือง" เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ททท. กทม. กกท. กองบัญชาการตำรวจนครบาล สมาคมกรีฑาโลก ไทยแลนด์ไตรลีก รวมถึง ภาคเอกชนอีกหลายๆ ท่าน ที่ทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือ ทั้งงบประมาณ และบุคลากร หรือสิ่งอื่นๆ ที่จะช่วยเหลือกันได้ รวมถึงการช่วยทำประชาสัมพันธ์ในอีกหลายๆ ช่องทาง"โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ไทยแลนด์ไตรลีก มาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน ในปีนี้ มีความพิเศษยิ่งขึ้น โดยที่เราทั้งสามฝ่ายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมและสร้างกระแสให้คนออกมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้ชื่อกิจกรรม Road to ATMBKK 2023 หรือ ซิตี้รัน…มันส์ ฟัน เวอร์ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิ่งและประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมากถึง 15,000 คน หากนำจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวมารวมกับผู้ร่วมแข่งขันการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2023 จะถือว่าการจัดงานรายการนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 4 หมื่นคน เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อีกหลายเท่าตัว" นายณัทธร กล่าวนายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวถึงรายละเอียดของการแข่งขันว่า รายการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานถ้วยรางวัลของรายการ จำนวนทั้งสิ้น 8 รางวัล ได้แก่ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไปชาย และบุคคลทั่วไปชายไทย ระยะมาราธอน จำนวน 2 รางวัล, ถ้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำหรับผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไปหญิงและบุคคลทั่วไปหญิงไทย ระยะมาราธอน จำนวน 2 รางวัล และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จำนวน 4 รางวัล สำหรับผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไป ชายและหญิง ระยะฮาล์ฟมาราธอน และผู้ชนะในประเภทบุคคลทั่วไป ชายไทยและหญิงไทย ระยะฮาล์ฟมาราธอนนอกจากนี้ การแข่งขันยังเป็นรุ่นกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยมีถ้วยรางวัลให้ชิงชัยกันทั้งสิ้น จำนวน 221 รางวัล มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 2,440,500 บาท ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amazingthailandmarathon2023.com และทางเฟสบุ๊ก www.facebook.com/amazingthailandmarathonbkkสำหรับ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2023 presented by TOYOTA กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ระยะ 42 กม., 21 กม. ปล่อยตัว ณ ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก ส่วนระยะ 10 กม., 5 กม. ปล่อยตัว ณ โลหะปราสาท ถนนราชดำเนิน โดยมีเส้นชัยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและลานคนเมือง โดยกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้ลานคนเมืองเป็นจุดนัดพบหลังเส้นชัย โซนอาหาร และจุดขึ้นรถชัตเติลบัส ส่วนกำหนดลงทะเบียนรับเบอร์-อุปกรณ์แข่งขัน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2566