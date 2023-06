ระเบิดศึก “โคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ด บาย เดอะมอลล์" ร่วมเฉลิมฉลอง 555 ปีเมืองโคราช

นครราชสีมา-เดอะมอลล์กรุ๊ป-เรซอัพ เวิร์ค ผนึกกำลังจัดงานวิ่งมาราธอนสุดยิ่งใหญ่ ได้มาตรฐานระดับโลก! “โคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ด บาย เดอะมอลล์" ร่วมเฉลิมฉลอง 555 ปีเมืองโคราช ยกระดับเป็น World Athletics Road Race Label 2023มหกรรมงานวิ่งแห่งความประทับใจ ในดินแดนแห่งวัฒนธรรมอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด จัดงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานระดับโลก "KORAT MARATHON 2023 PRESENTED BY THE MALL - โคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ด บาย เดอะมอลล์" เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 555 ปี เมืองนครราชสีมา ด้วยการยกระดับเป็นงานวิ่งมาตรฐาน World Athletics Road Race Label 2023 ปิดถนนวิ่ง 100% และการดูแลทางการแพทย์มาตรฐาน World Athletics จุดปล่อยตัวใจ ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ศูนย์รวมใจของชาวโคราช มุ่งสู่เส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 พร้อมเสียงเชียร์กึกก้องจากวงโยธวาทิตระดับโลกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่เดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คุณดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดศูนย์การค้า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และนายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และผู้อำนวยการแข่งขัน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมาตรฐานระดับโลกโลก รายการ "KORAT MARATHON 2023 PRESENTED BY THE MALL - โคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ด บาย เดอะมอลล์" ซึ่งได้ยกระดับเป็น 1 ใน 5 สนามแข่งขันวิ่งมาราธอนมาตรฐาน World Athletics Road Race Label 2023 ของประเทศไทย พร้อมเฉลิมฉลอง 555 ปี เมืองนครราชสีมา ในปีนี้จัดการแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566การจัดแข่งขันวิ่งมาราธอน “โคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ด บาย เดอะมอลล์" มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานวิ่งมาราธอน แห่งนครโคราช ที่ยกระดับให้เป็นงานวิ่งมาตราฐานโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ด้วยการผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างกิจกรรมมาราธอนที่ยั่งยืน ผนวกแนวคิดของคณะผู้จัดการแข่งขันที่เล็งเห็นถึงศักยภาพความพร้อมของสถานที่ เส้นทาง ที่สามารถพัฒนาเป็นสนามวิ่งมาราธอนที่นิยมของทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ และสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนให้ประชาชนในท้องถิ่น พร้อมร่วมเฉลิมฉลอง 555 ปี เมืองนครราชสีมา ในปีนี้อีกด้วยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา รู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เรซอัพเวิร์ค จำกัด ได้ร่วมมือจัดงานดีๆ แบบนี้ขึ้นอีกครั้ง โดยปีนี้ทางผู้จัดการแข่งขันได้ให้เกียรติเปลี่ยนชื่อจากThe Mall Korat Marathon เป็น Korat Marathon 2023 Presented By the Mall เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 555 ปี เมืองนครราชสีมา ในปีที่ผ่านมานั้น ในฐานะเจ้าบ้านก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการต้อนรับนักวิ่ง และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ ที่มาร่วมวิ่งในงาน และในปีนี้จังหวัดนครราชสีมาเองก็ยังคงให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันมาราธอนอย่างเต็มที่“อะไรที่ดีอยู่แล้ว เราก็จะยังคงอยู่ แต่ในส่วนไหนที่ต้องปรับปรุง ทางจังหวัดก็เตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านมาตรฐานการจัดงาน การปิดถนนเส้นทางวิ่ง รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กองทัพบก กองทัพอากาศ และหน่วยแพทย์พยาบาลในจังหวัด ที่จะเข้ามาช่วยคอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างให้นักวิ่งอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งกองเชียร์ ที่จังหวัดนครราชสีมา มีวงโยธวาทิต ทั้งมีดีกรีได้รับรางวัลระดับโลก ออกมาร่วมเชียร์ สร้างสีสัน และสร้างกำลังใจให้นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน”พ่อเมืองโคราชกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ด้านที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการเดินทาง ทางจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นตัวกลางในการช่วยประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมการแข่งขันมากถึง 7,555คน ตลอดจนครอบครัว และผู้ติดตามอีกรวมแล้วนับหมื่นคน ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของผู้คนในจังหวัด และเชื่อว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้กว่า 120 ล้านบาทขณะที่ คุณดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาดศูนย์การค้า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า สำหรับงานโคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ด บาย เดอะมอลล์ นั้น ทางเดอะมอลล์ โคราช ได้มีการจัดงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 ซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างงานวิ่งมาราธอนที่ได้มาตรฐานสากลที่ครบเครื่องที่สุดในถิ่นอีสาน และจัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกๆ ปี และจัดต่อเนื่อง เพื่อเป็นงานประจำจังหวัดนครราชสีมาโดยดึงเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมา มาผสมผสาน ทั้งเส้นทางวิ่งที่ผ่านแลนด์มาร์คสำคัญๆ ที่สวยงาม และมีมนต์เสน่ห์ของเมืองโคราช รวมถึงการออกแบบเสื้อที่ระลึก และเหรียญรางวัลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายเฉียงของสไบอาภรณ์ของเหล่าวีรสตรี และลวดลายของผ้าไหมโคราช ที่แสดงถึงความกล้าหาญอันงดงาม รวมถึงถ้วยรางวัล ที่ได้อาจารย์เดช นานกลาง ศิลปินมรดกอีสาน ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา การออกแบบลวดลายบนถ้วยรางวัล เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 555 ปี เมืองนครราชสีมา ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และการหยิบยกลวดลายจากผ้าไหมพื้นเมืองโคราช ถือเป็นถ้วยรางวัลที่ทรงคุณค่าให้กับผู้ชนะทุกท่าน ทั้งหมดนี้จะสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับนักวิ่งทุกคน และจะช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และหวังว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองโคราชของเราให้กลับคืนมานอกจากนี้ทาง M Card ยังร่วมสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สำหรับสมาชิก M Card ทุกท่าน หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว จะได้รับของที่ระลึกจาก M Card ทุกท่าน และสำหรับนักวิ่งที่ต้องการเลือกซื้ออุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวิ่ง อาทิ รองเท้าวิ่ง เสื้อผ้า รวมถึงอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ สามารถมาเลือกซื้อได้ที่ SPORTS MALL เดอะมอลล์ โคราช เพราะได้รวบรวมสินค้าอุปกรณ์กีฬาไว้อย่างครบครัน เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพ“การจัดงานในครั้งนี้ จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน สมทบทุนเข้าโครงการเดอะมอลล์ บ้านของคนโคราช เพื่อโรงพยาบาลมหาราช เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ดังนั้นการจัดงานวิ่งโคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ด บาย เดอะมอลล์ในครั้งนี้ นักวิ่งจะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญร่วมกัน”ด้านนายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ ผู้บริหาร บริษัท เรซอัพเวิร์ค จำกัด และผู้อำนวยการแข่งขัน กล่าวว่า เส้นทางวิ่งการแข่งขันปีนี้จะแตกต่างจากปีที่แล้วเล็กน้อย แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน โดยในปีนี้เราได้รับการรับรองมาตรฐาน World Athletics Road Race Label เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็น 1 ใน 5 ของสนามวิ่งมาราธอนดีกรี World Athletics Road Race Label ของประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะปล่อยตัวแบบ POINT TO POINT โดยจุดสตาร์ทที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีซึ่งแน่นอนว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของมาราธอนเมืองโคราช และเส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ที่มีทิวทัศน์ที่งดงามและบรรยากาศดีมากๆ อีกด้วย โดยในเส้นทางยังออกแบบให้ผ่านแลนด์มาร์คที่สำคัญของชาวโคราช โดยมีทั้งหมด 4 ระยะทาง คือ มาราธอน 42.195 กม./ ฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม. มินิ มาราธอน 10 กม. / ไมโคร มาราธอน 5 กม. นอกจากมาตรฐานด้านเส้นทางการแข่งขันนอกจากมาตรฐานด้านเส้นทางการแข่งขัน มาตรฐานด้านการแพทย์ เราก็ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุข และการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนครราชสีมา ที่พร้อมให้การดูแลนักวิ่งในตลอดเส้นทางการแข่งขัน และที่จุดอำนวยการการแพทย์ในพื้นที่จัดการแข่งขัน ทีมงานได้รับการอบรมหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับงานวิ่งมาราธอน (Race Medical Director in World Athletics Labeled Road Race)รวมทั้งมาตรฐานการจัดการแข่งขันได้รับการรับรองโดย สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการควบคุมเทคนิคการจัดการแข่งขัน เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินการแข่งขันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันอย่างครบถ้วน และยังได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ World Athletics ด้านเทคนิคต่างๆ ตามมาตรฐาน World Athletics Road Race Label 2023 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก AIMS - Association of International Marathons and Distance Races อีกด้วย คือสถิติการแข่งขันของสนามนี้ได้รับการรับรองสำหรับการคัดเลือกเข้าแข่งขันในสนาม Boston Marathon ได้อีกด้วย และในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ยังเป็นการจัดงานแบบ ECO RACE มาราธอนหัวใจสีเขียว เพราะเรามุ่งมั่นในเรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน เราจะไม่ได้จัดงานนี้แค่ปีเดียวอย่างที่ทางผู้บริหารได้กล่าว เราจะมีการจัดอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสำหรับการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอน “โคราชมาราธอน 2023 พรีเซนต์เต็ด บาย เดอะมอลล์" แข่งขัน 12 พฤศจิกายน 2566 จุดปล่อยตัวจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เปิดรับสมัคร วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. ติดตามข้อมูลอัพเดทได้ที่ Facebook: Korat Marathonค่าสมัคร มาราธอน 42.195 กม. ราคาพิเศษ 1,000 บาท (555 ท่านแรก) ราคาปกติ 1,200 บาท / ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ราคาพิเศษ 850 บาท (555 ท่านแรก) ราคาปกติ 950 บาท / มินิมาราธอน 10 กม. ราคาพิเศษ 600 บาท (555 ท่านแรก) ราคาปกติ 750 บาท / ไมโครมาราธอน 5 กม. ราคาพิเศษ 500 บาท (555 ท่านแรก) ราคาปกติ 550 บาท และการกุศลวีไอพี (42/21/10/5) ราคา 2,500 บาท เพื่อสมทบทุนบริจาคให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยจะได้รับของที่ระลึกพิเศษ และค่าสมัครจำนวน 2,000 บาท จะได้รับใบเสร็จรับเงินการบริจาคใช้ลดหย่อนภาษีได้สนใจ สมัครเข้าร่วมแข่งขันและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Korat Marathon