"เดอะมอลล์ โคราช มาราธอน 2022" เตรียมเปิดเส้นทางวิ่งประวัติศาสตร์ แดนอีสาน

จังหวัดนครราชสีมา ผนึกกำลังร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป-กองทัพบก-กองทัพอากาศ เตรียมจัดงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ “เดอะมอลล์ โคราช มาราธอน 2022” เชิญชวนนักวิ่งร่วมสัมผัสความประทับใจ ผ่านเส้นทางแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ บนสนามวิ่งมาตรฐานสากลที่ดีที่สุดในถิ่นอีสาน พิเศษเหรียญรางวัลได้รับแรงบันดาลใจในการดีไซน์เหรียญจาก ลายเฉียงสไบอาภรณ์ของวีรสตรี และลวดลายผ้าไหมโคราช พร้อมเส้นทางวิ่งที่ผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโคราช งานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่เดอะมอลล์ โคราช นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พันเอกฉัตรชัย มีชั้นช่วง รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 , นาวาอากาศเอก พีรภัทร เกศวยุธรองผู้บังคับการกองบิน 1 , คุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ นายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท เรซอัพเวิร์ค จำกัด และ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันวิ่ง “ เดอะมอลล์ โคราช มาราธอน 2022 ” ( THE MALL KORAT MARATHON 2022 ) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ THE MEMORABLE MARATHON ” หรือ “ มาราธอนแห่งความประทับใจ” งานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมานายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศไทยที่เดินทางมาร่วมงานวิ่งเดอะมอลล์ โคราช มาราธอน 2022 ในครั้งนี้ โดยทางจังหวัดได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมการจัดงานครั้งนี้ให้ออกมาดีที่สุด ตามคอนเซ็ปต์ “THE MEMORABLE MARATHON” หรือ มาราธอนแห่งความประทับใจ ที่นักวิ่งทุกคนจะได้รับความสุขและความทรงจำที่ดีกลับไป ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานการจัดงาน การปิดถนนเส้นทางวิ่ง รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กองทัพบก กองทัพอากาศ และหน่วยแพทย์พยาบาลในจังหวัด ที่จะเข้ามาช่วยคอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างให้นักวิ่งอย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมมากถึง 6,000 คน ตลอดจนครอบครัว และผู้ติดตามอีกรวมแล้วนับหมื่นคน ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของผู้คนในจังหวัดตั้งแต่ระดับรากหญ้า และเชื่อว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนได้กว่า 36 ล้านบาทพันเอกฉัตรชัย มีชั้นช่วง รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ในส่วนของกองทัพกองทัพภาคที่ 2 ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด เราได้ให้การสนับสนุนการจัดงานวิ่ง เดอะมอลล์ โคราช มาราธอน 2022 อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้านสถานที่ เส้นทางทางการแข่งขัน และเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่มาร่วมงาน ตลอดจนอาสาสมัครที่จะคอยดูแลช่วยเหลือตลอดเส้นทางวิ่ง จึงมั่นใจได้เลยว่านักวิ่งทุกคนที่มาร่วมงานจะได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอน ทางกองทัพบกหวังว่างานวิ่งครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ในการดูแลสุขภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดีคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดการแข่งขัน เดอะมอลล์ โคราช มาราธอน 2022 ซึ่งจะเป็นสนามแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ได้มาตรฐานสากลที่ครบเครื่องที่สุดในถิ่นอีสานอีกหนึ่งแห่ง โดยเรายังได้ดึงเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดมาผสมผสาน ทั้งเส้นทางวิ่งที่ผ่านแลนด์มาร์คสำคัญๆที่สวยงาม และมีมนต์เสน่ห์ของเมืองโคราช รวมถึงการออกแบบเสื้อที่ระลึก และเหรียญรางวัลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายเฉียงของสไบอาภรณ์ของเหล่าวีรสตรี และลวดลายของผ้าไหมโคราช ที่แสดงถึงความกล้าหาญอันงดงาม ทั้งหมดนี้จะสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับนักวิ่งทุกคน และจะช่วยส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจด้าน RETAIL ก็พร้อมเคียงข้างชาวโคราชที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นพลิกฟื้นเศรษฐกิจของเมืองโคราชของเราให้กลับคืนมา และนอกจากนั้นในการจัดงานในครั้งนี้เราจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอีกด้วยนาวาอากาศเอกพีรภัทร เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน 1 กล่าวว่า กองทัพอากาศได้ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายของประชาชนมาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสนับสนุนให้เกิดงานวิ่งเดอะมอลล์ โคราช มาราธอน 2022 ในครั้งนี้ขึ้นมา โดยนอกจากประชาชนจะได้ร่วมออกกำลังกายแล้ว ยังนำมาซึ่งประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งการเผยแพร่ภาพลักษณ์ และสถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามของโคราช รวมถึงยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้คนในพื้นที่ ตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก และให้บริการขนส่งด้านต่าง ๆนายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการวัดระยะของเส้นทางการแข่งขันจากสมาคมกรีฑาโลก (World Athletic) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครราชสีมา และการรับรองการจัดการแข่งขันจากสมาคมกรีฑาแห่งเอเชียและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ใพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป้าหมายในการยกระดับสนามวิ่งแห่งนี้ไปสู่งานวิ่งมาตรฐานในระดับ World Athletics Road Race Label ในปี 2025 ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะปล่อยตัวแบบ POINT TO POINT ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และเข้าเส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมีทั้งหมด 4 ระยะทาง คือ มาราธอน 42.195 กม., ฮาล์ฟ มาราธอน 21.097 กม., มินิ มาราธอน 10.55 กม. และไมโคร มาราธอน 5 กม.ผู้สนใจร่วมแข่งขัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน ดูรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/themallkoratmarathon