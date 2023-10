“เนท My Mate Nate” ตัวแทนชาวไทยคนแรก! คว้าชัยชนะเวทีระดับโลก ในรายการ influencer boxing ที่ประเทศอังกฤษ ชนะดาราดังจากบราซิล

ชูธงชาติไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทยประกาศกึกก้องไปทั่วโลกทีเดียวเมื่อช่วงตีสองของวันที่ 15 ตุลามคม ที่ผ่านมา สำหรับยูทูบเบอร์คนดัง เนท My Mate Nate หรือ เนท นาธาน บาร์ทลิ่ง ที่ได้ขึ้นชกบนเวทีโลกในรายการ influencer boxing ที่ประเทศอังกฤษกับคู่ชกเป็นดาราดังทีสุดในบราซิล Whindersson ซึ่งมีผู้ติดตามในยูทูปกว่า 44 ล้าน และในอินสตราแกรมเกือบ 60 ล้านฟอลงานนี้ เนท My Mate Nate ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสำเร็จ คว้าแชมป์เวทีโลกในรายการ influencer boxing ในฐานะตัวแทนคนไทยคนแรกในรายการนี้มาครองได้อย่างสวยงามท่ามกลางสายตาผู้ชมจากทุกมุมโลกกว่า 25,000 คน โดยเจ้าตัวได้บรรยายความรู้สึกหลังจากได้คว้าชัยชนะครั้งนี้มาครอง“@mymatenate ชัยชนะเป็นของเรา 🔥🔥ผมชกมวยสากลบนเวทีระดับโลกในสนามที่มีคนเชียร์เกือบ 25,000 คน!! ซ้อมมาเหนื่อย ซ้อมมาหนัก และทั้งหมดนั้นคุ้มเพราะว่าเขายกมือขึ้น! ชนะเสียงเอกฉัน 40-36 จากกรรมการทั้งสามคน !!ขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับ คนไทยทั้งประเทศ 💜 ขอบคุณเทรนเนอร์ของผม Paul ที่ชี้ทางและทําให้ผมมีวันนี้ ขอบคุณคู่ชกที่สุดยอดมาก และมิตรภาพที่เราจะมีด้วยกันตลอดไป และก็ที่ขาดไม่ได้ ขอบคุณน้องเอวา ที่คอยเป็นกําลังใจให้พี่เสมอ วันนี้พี่ทําได้แล้ว หนูไม่ต้องร้องไห้เห็นพี่ล้มแล้ว 🤟🏻💜ถ้าผมลงต่อยแน่นอนผม “อาจจะ” แพ้ แต่ถ้าผมไม่ลงต่อยผมแพ้ “แน่นอน” ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนทําตามความฝันครับ และนี้เพียงแค่จุดเริ่มต้นของผมเท่านั้นAnd the winner is.. MyMateNate!! I just competed on the largest influencer boxing event in the world in front of almost 25,000 cheering fans on Misfits 010 The PRIME Card!! We put in the work! We trained so hard! And it all payed off this evening when they raised my hand!! Unanimous Decision by all three judges 40-36Biggest of thanks to all the fans for their support, especially from Thailand 🇹🇭 big thanks to Paul from The Box Thailand who helped me hone my craft and improve daily, and Chak my S&C coach! Big thanks to Whinderrson for being a true sportsman! No bad words or feelings were shared and its all RESPECT!! Last but not least… big love and thanks to my girl AVA for always being by my side. I did it, and you dont need to cry anymore my love 🤟🏻💜 If I choose to fight I “might” win or lose, but if i chose to never step in the ring, then its a guaranteed loss. I hope i can inspire my fans to reach for the stars and go after their dreams! This is only the beginning 🔥🔥ด้านคุณหนูหมื่นล้าน เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์ ได้ร่ายถึงความรู้สึกหลังจากหวานใจ เนท My Mate Nate คว้าชัยชนะมาได้ในครั้งนี้sunflowava 💜🇹🇭พี่เนททําได้แล้ว เอาชัยชนะมาให้บ้านเราได้แล้ว หนูภูมิใจในตัวพี่เนทมากๆ หนูรู้มันเหนื่อยแค่ไหนทุกวันที่พี่เนททุ่มเท ทุกวันที่ไม่ได้ทานอาหารที่ชอบ, ทุกวันที่ไม่อยากลงนวมเพราะกลัวเจ็บ, ทุกวันที่ไม่ได้นอนเพราะปวดทุกส่วนของร่างกาย, ทุกวันที่ร้องไห้เพราะท้อ , ทุกวันที่เหนื่อยเพราะถ่ายคลิปไม่ไหว หรือต้องซ้อมต่อทันทีหลังถ่ายคลิป รางวัลของคนไม่ยอมแพ้ รางวัลของที่ไม่เคยหยุดพยายาม 💜🇹🇭 พี่เนทคือแรงบันดาลใจให้หนูและหลายๆคน รักพี่เนทที่สุด 💜🇹🇭 ขอบคุณที่ทําเพื่อประเทศไทยของเรา ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคน 💜 เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูพาไปกันไอศกรีม mint chocolate chip ที่อยากกินนะ อิอิ 🤣 รักและจะอยู่ทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ชนะหรือแพ้ จะมีหนูและทุกคนที่รักพี่เนทอยู่ข้างๆเสมอ 💜