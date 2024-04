อยากเจอก็จัดให้! “รถถัง” รับคำท้า “เดนิส” พร้อมแลกเดือดให้สาแก่ใจ ศึก ONE 167

ยกระดับความดุเดือดอีกขั้นสำหรับศึกนัดยิ่งใหญ่ ONE 167 ที่จะยกทัพนักกีฬามาจัดการแข่งขันที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.67 โดยหลังจากเปิดโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้ว 6 คู่ ล่าสุดได้มีการอัดเพิ่มคู่มวยที่แฟน ๆ ตั้งตารอ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) คืนสังเวียนพบกับ “เดนิส พูริช” มวยบู๊บ้าดีเดือด ตัวแทนแคนาดา-บอสเนีย ที่ใฝ่ฝันอยากจะปะทะกับจอมบู๊ขวัญใจชาวไทยมานาน โดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวตสำหรับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ผ่านการป้องกันบัลลังก์มวยไทย รุ่นฟลายเวต จากผู้ท้าชิงระดับโลกมาแล้วถึง 5 ครั้ง ส่วนผลงานล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 34 เมื่อ 22 ก.ย.66 “รถถัง” ต้องพลาดท่าพ่ายแพ้ในการแข่งขันมวยไทย เป็นครั้งแรก ด้วยน้ำมือของเพื่อนรักอย่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน ที่วันนั้นแข่งขันกันในพิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) ซูเปอร์ไฟต์ 140 ป.ในอดีต “รถถัง” เคยกระโดดข้ามสายมาสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแล้ว 2 ไฟต์ โดยประเดิมผลงานไฟต์แรกด้วยการเบียดชนะ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” ขาลุยจากรัสเซีย ด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ ในศึก ONE: Fists of Fury เมื่อ 26 ก.พ.64 ก่อนจะว่างเว้นไปนานเกือบ 2 ปี แล้วจึงกลับมาวาดลวดลายคิกบ็อกซิ่ง อีกครั้งในศึก ONE Fight Night 6 เมื่อ 14 ม.ค.66 โดยเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ เหนือ “จีตัว ยีปู” นักชกจากแดนมังกร ไปได้ทางด้าน “เดนิส พูริช” เคยประกาศเจตจำนงชัดเจนกลางเวที หลังเอาชนะ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” มาได้ในศึก ONE 162 เมื่อ 21 ต.ค.66 ถึงสาเหตุที่เขาเซ็นสัญญาเข้ามาสู้ใน ONE เพราะต้องการประชันฝีมือกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ให้ได้ ขณะที่ผลงานในช่วงหลังของเจ้าตัวก็กำลังร้อนแรง เก็บชัยมาแล้ว 2 ไฟต์ติดต่อกัน เหนือ 2 นักมวยไทย ฝีมือฉกาจประจำรุ่นฟลายเวต อย่าง “เหงียน ตรัน ดุย งัด” และล่าสุด “จาค็อบ สมิธ” ในศึก ONE Fight Night 21 เมื่อ 6 เม.ย.ที่ผ่านมาโดยระหว่างให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันไฟต์ล่าสุด “เดนิส” ย้ำชัดถึงความต้องการของเขาอีกครั้ง ด้วยการส่งสารท้ารบไปหา “รถถัง” ให้ประจันหน้ากับเขา ซึ่งในที่สุดความฝันของ “เดนิส” กำลังจะกลายเป็นจริง เมื่อแชมป์โลกชาวไทยตอบรับคำท้า พร้อมแลกเดือดให้สมใจอยาก ในศึก ONE 167 วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.นี้ ซึ่งเกมการชกจะออกมาดุเดือดจนกลายเป็นไฟต์แห่งปี อย่างที่ “เดนิส” เคยประกาศเอาไว้หรือไม่ แฟนมวยทั่วประเทศห้ามพลาดรับชมเด็ดขาดโดย “รถถัง” และ “เดนิส” จะลงศึกร่วมรายการเดียวกับ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก MMA รุ่นอะตอมเวตหญิง (105 - 115 ป.) ที่จะลงป้องเข็มขัดกับ “เดนิส แซมโบอันกา” จากฟิลิปปินส์ และ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) กับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า “โจ ณัฐวุฒิ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh