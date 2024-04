ไม่หนักใจ “น้องโอ๋” รับประกันมีวิธีหยุดซ้ายอุกกาบาต “กุหลาบดำ” ไม่คู่แข่งหนุ่มกว่า

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” ยืนยันชัดเจน ไม่กังวลในพลังหมัดซ้ายสั่งตายที่กดน็อกคู่ชกมาแล้วนับไม่ถ้วน ของ “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” เนื่องจากมีแผนเด็ดที่เตรียมไว้ใช้ในการรับมือเป็นที่เรียบร้อย“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 37 ปี ขอกลับมากู้ศรัทธาอีกครั้ง หลังสะดุดพ่ายใน 2 ไฟต์หลังสุด พบกับ “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” มวยหมัดซ้ายสั่งตาย วัย 25 ปี ที่ฟอร์มดีวันดีคืน กวาดชัยมาแล้ว 4 ไฟต์รวด โดยจะแลกเดือดกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.) ในศึกใหญ่แห่งปี ONE ลุมพินี 58 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.สำหรับ “น้องโอ๋” ในอดีตเคยถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักมวยไทยผู้ไร้เทียมทาน หลังสร้างผลงานไร้พ่ายยาวนานถึง 10 ไฟต์บนเวที ONE และเป็นการป้องกันบัลลังก์แชมป์ได้สำเร็จถึง 7 ครั้งติดต่อกัน แต่เพราะความพ่ายแพ้ต่อ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ในศึก ONE Fight Night 9 เมื่อ 22 เม.ย.66 จนทำให้ร่วงจากบัลลังก์ และการถูก “นิโค คาร์ริลโล” ฟันศอกพ่ายน็อก ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อ 22 ธ.ค.66 จึงทำให้แฟนหมวยบนโลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์น้องโอ๋อย่างหนัก โดยเฉพาะในเรื่องของอายุที่ล่วงเลยเข้าสู่วัย 37 ปีแล้ว“สำหรับแฟน ๆ ที่คิดว่าผมอายุเยอะแล้ว สู้ต่อไม่ไหวแล้ว ผมอยากจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุหรอกครับ มันเป็นเรื่องของช่วงจังหวะเวลาและโอกาสบนเวทีมากกว่า บางที ผมอาจจะยังซ้อมแก้ทางไปไม่ถึง ซึ่งผมพยายามกลับมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังทำได้ไม่ดีพออยู่ตลอด เพื่อที่จะเก็บชัยชนะได้ในไฟต์ต่อไป”แม้ว่าคู่ต่อสู้ในไฟต์นี้จะเป็นถึงนักชกดีกรียอดมวยต่างยุคอย่าง "กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย" ที่ฟอร์มกำลังมาแรง คว้าชัยมาแล้ว 4 ไฟต์ติดต่อกัน แต่ “น้องโอ๋” ที่มีศักดิ์ศรีของยอดมวยเช่นกัน ก็ไม่วิตกกังวลกับพลังหมัดซ้ายของกำปั้นรุ่นน้อง โดยได้วางแผนเตรียมการรับมือมาเป็นอย่างดี“ในสายตาผม กุหลาบดำ เป็นนักมวยที่เก่งมาก และกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มแรงครับ น้องเขามีหมัดซ้ายที่หนักและรุนแรง แต่ผมไม่กังวลในพลังหมัดของน้องเขาครับ เพราะผมและทีมงานทำการบ้านมาเป็นอย่างดี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอาวุธน้องเขาทุกรูปแบบอยู่แล้วครับ”โดยไฟต์นี้ "น้องโอ๋" รับประกันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคว้าชัยชนะมาครองให้ได้ เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าตนยังมีความสามารถมากพอที่จะกลับมายืนบนจุดสูงสุด อย่างการขึ้นไปนั่งบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต อีกครั้ง“ไฟต์นี้จะออกมามันระเบิดแน่นอน เพราะทั้งผมและน้องเขา ต่างฝ่ายต่างอยากชนะน็อกให้ได้เหมือนกัน ผมเองก็เตรียมอาวุธมาครบทุกกระบวนท่า พร้อมจะลุยใส่เต็มที่ไม่แพ้น้องเขาแน่ ผมมุ่งมั่นตั้งใจมาก อยากจะทำฟอร์มออกมาให้ดีที่สุด กลับมาเก็บชัยชนะให้ได้อีกครั้ง เพื่อจะเป็นการเปิดโอกาสที่จะช่วยให้ผมกลับไปทวงบัลลังก์คืนด้วยครับ”