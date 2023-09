"RPL 2023 Winter" ประกาศจัดงานออฟไลน์ 21-22 ต.ค.นี้

ส่วนการแข่งขัน RoV Pro League 2023 Winter รอบเก็บคะแนนในสัปดาห์ที่ 6 ยังเดือดไม่หยุด ทีม Bacon Time (BAC) เสียตำแหน่งไร้พ่ายของฤดูกาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อย โดยพ่ายให้กับ B Esports x Hydra (BHD) และ Talon (TLN) ถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปีที่ Bacon Time แพ้ 2 แมตช์ติดต่อกัน ขณะเดียวกัน B Esports x Hydra ก็ได้โชว์ฟอร์มร้อนแรง ชนะรวด 3 แมตช์ เก็บไปได้ 3 แต้มเต็มในสัปดาห์นี้ ทำให้มีคะแนนรวมตามหลังทีมอันดับ 1 อย่าง BAC เพียง 1 แต้มเท่านั้น ทางด้าน TLN และ BRU ต่างก็เก็บชัยชนะในสัปดาห์นี้ไปได้เช่นกัน และยังเกาะอยู่ใน 4 อันดับแรกอย่างเหนียวแน่นทั้งคู่ยังคงรั้งอยู่ที่อันดับ 1 แม้ว่าในสัปดาห์นี้จะพ่ายแพ้ติดกันถึง 2 แมตช์โดยแพ้ให้กับทีม B Esports x Hydra (BHD) และ Talon (TLN)ยังคงครองอันดับ 2 ไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง และทำคะแนนเพิ่มได้ 3 แต้มเต็ม จากการเอาชนะ Bacon Time (BAC) ด้วยคะแนน 3-1 ถือเป็นทีมแรกที่เอาชนะ Bacon Time (BAC) ได้ในฤดูกาลนี้ นอกจากนี้ยังเอาชนะ Valencia CF Esports (VCF) ด้วยคะแนน 3-0 และเก็บแต้มจาก King of Gamers Club (KOG) ด้วยคะแนน 3-2 อีกด้วย ทำให้มีคะแนนรวมถึง 9 คะแนน ตามหลังอันดับ 1 เพียง 1 คะแนนเท่านั้นยังคงครองอันดับ 3 ของตารางในสัปดาห์นี้ โดยได้โชว์ฟอร์มร้อนแรง เก็บแต้มจากทีม eArena (EA) ด้วยคะแนน 3-0 และเอาชนะทีมแกร่งอย่าง Bacon Time (BAC) มาด้วยคะแนน 3-0 เช่นกันยังคงเกาะอยู่ที่อันดับ 4 ของตาราง ในสัปดาห์นี้ และทำผลงานดี สามารถเก็บคะแนนจากทีม PSG Esports (PSG) ด้วยคะแนน 3-0 และทีม eArena (EA) ด้วยคะแนน 3-1 ทว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่น่าวางใจ เนื่องจากมีคะแนนรวมห่างจากอันดับ 5 และ 6 เพียง 1 แต้มเท่านั้นยังคงติดอยู่ที่อันดับ 5 ของตาราง แม้ว่าจะสามารถเก็บแต้มจาก THAI FIGHT PATHUM (TFP) ด้วยคะแนน 3-2 มาได้ แต่ก็ได้พลาดท่าเสียแต้มให้ทีมฟอร์มมาแรงอย่าง B Esports x Hydra (BHD) ไปเช่นกันแซงขึ้นมาเป็นอันดับ 6 ของตาราง ด้วยการเอาชนะ THAI FIGHT PATHUM (TFP) ไปด้วยคะแนน 3-1 และเอาชนะ PSG Esports (PSG) ไปด้วยคะแนน 3-0 ก่อนจะไปแพ้ให้กับ Buriram United Esports (BRU) ทำให้เก็บคะแนนเพิ่มได้ทั้งหมด 2 แต้มในสัปดาห์นี้ตกมาอยู่อันดับ 7 เนื่องจากพลาดท่าเสียคะแนนให้กับทีม Buriram United Esports (BRU) และ King of Gamers Club (KOG) ทำให้ไม่สามารถเก็บแต้มเพิ่มได้เลยในสัปดาห์นี้ยังคงติดอยู่ที่อันดับ 8 เพราะเสียแต้มให้กับทีม Talon (TLN) และ Buriram United Esports (BRU)รั้งท้ายอยู่ที่อันดับ 9 เนื่องจากไม่สามารถทำแต้มเพิ่มได้ในสัปดาห์นี้ โดยแพ้ให้กับทีม King of Gamers Club (KOG) และ Valencia CF Esports (VCF)คู่เดือดประจำสัปดาห์ B Esports x Hydra (BHD) และ Bacon Time (BAC) โดยทีมมาแรง BHD นำโดย Fakeplayz และ Acapae ที่เล่นจังหวะดี พาทีมชนะและออกตัวนำไปก่อนในเกมแรก ขณะที่ BAC ยังคงความนิ่งและไล่ตามมาได้ในเกมที่ 2 ก่อนจะเลือกเล่นแผนเด็ด หยิบ TeeMee ให้ MarkKy เล่นออฟเลน ในเกมที่ 3 รวมทั้งใช้แผน Murad ซัพพอร์ตโดย TaoX ในเกมที่ 4 แต่ก็ไม่เป็นผล BHD สามารถแก้เกมและเอาชนะไปได้ถึง 2 เกมรวด ปิดจบแมตช์นี้ไปอย่างสวยงามด้วยคะแนน 3-1 ถือเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกของ BAC หลังจากที่ไม่เคยแพ้ใครเลยตลอดฤดูกาลนี้การปะทะกันระหว่าง Valencia CF Esports (VCF) และ B Esports x Hydra (BHD) ที่ฟอร์มกำลังมาแรงไม่หยุด เปิดเกมแรกด้วยการหยิบ Chaugnar ตัวมั่นใจให้ Acapae เล่น และสามารถบุกตีบ้าน VCF ไปได้ก่อน ต่อด้วยแผนหยิบ Skud และ Florentino มาเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตในเกมที่2 และ 3 และสามารถเอาชนะ VCF ที่เป็นรองแชมป์จากฤดูกาลที่แล้วไปได้อย่างขาดลอย ปิดจบแมตช์ด้วยคะแนน 0-3ศึกล้างตาระหว่าง PSG Esports (PSG) และ Buriram United Esports (BRU) โค้ช F1 นำทีมปราสาทสายฟ้าย้ำแค้นทีม PSG ออกนำไปได้ก่อนใน 2 เกมแรก ก่อนจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นในเกมที่ 3 ดึง Happy ลงสนามมาอวดฝีมือในตำแหน่งป่าให้แฟนๆ หายคิดถึงเป็นครั้งแรกของฤดูกาล และปิดจบเกมสุดท้ายไปได้อย่างสวยงาม เอาชนะ PSG ไปด้วยคะแนน 0-3ศึกล้างแค้นของ King of Gamers Club (KOG) และ B Esports x Hydra (BHD) โดย KOG ได้เลือกเล่นแผนไร้แครี่ และเอาชนะเกมแรกขึ้นนำไปได้ก่อน ขณะที่ BHD ยังไม่เสียจังหวะ สามารถเอาชนะเกมที่ 2 คืนมาได้ ก่อนที่ KOG จะเป็นฝ่ายขึ้นนำอีกครั้งในเกมที่ 3 ทางด้าน BHD ยังคงฟอร์มแรงแบบหยุดไม่อยู่ สามารถเอาชนะคืนมาได้ 2 เกมรวด และจบแมตช์นี้ไปได้ก่อนด้วยคะแนน 2-3 ถือเป็นการล้างแค้นทีม KOG ที่เคยหยุดฟอร์มร้อนแรงของ BHD ในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลการแข่งขันระหว่าง eArena (EA) และ Buriram United Esports (BRU) ทีมกระต่ายคลั่ง EA เล่นกดดันต่อเนื่อง และออกนำไปได้ก่อนในเกมแรก ทางด้านทีม BRU ก็ไม่น้อยหน้า หยิบ Florentino ให้ Littleboyz โชว์ฟอร์มรำตึง ไล่ตามศัตรูและเก็บ Triple Kill ถึงป้อมด้านใน เอาชนะ EA ไปได้รวดเดียว 3 เกม ปิดจบแมตช์ไปด้วยคะแนน 1-3ศึกล้างอาถรรพ์ของ Bacon Time (BAC) และ Talon (TLN) โดยทีม BAC เปิดเกมแรกด้วยแผนไร้แครี่ แต่โดนทีมเหยี่ยวแดง TLN จับทางได้และเอาชนะเกมแรกไปได้ก่อน ขณะที่ในเกมที่ 2 และ 3 ทีม BAC ทำเกมได้ดีในช่วงแรกและบุกเข้าไปกดดันถึงป้อมในของ TLN ได้ก่อน ทว่า TLN สามารถต้านการบุกของ BAC ไว้ได้ ก่อนจะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายกดดันและเอาชนะ BAC ได้ทั้งสองเกม ทำให้สามารถปิดจบแมตช์นี้ไปด้วยคะแนน 0-3 ซ้ำเติม BAC ให้พ่ายแพ้เป็น 2 แมตช์ติดต่อกัน และยังล้างอาถรรพ์ที่ TLN ไม่เคยชนะ BAC ได้เลยมาเป็นเวลา 1 ปีเต็มยังเหลือการแข่งขันรอบเก็บคะแนนอีกเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ในสัปดาห์ที่ 7 ยังมีแมตช์ที่น่าสนใจอีกมากมายรออยู่ ทุกทีมต่างอยู่ในสถานการณ์บีบคั้นในการทำคะแนนในโค้งสุดท้ายเพื่อขึ้นมาเป็น 4 อันดับแรก และคว้าสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันรอบ Championshipพิเศษสำหรับผู้ชมการแข่งขัน RoV Pro League 2023 Winter เพียงรับชมการแข่งขันผ่านช่องทาง ValorTV และร่วมกิจกรรมสะสมแต้ม ก็สามารถรับสกิน Legend และ Heroic ถาวรได้ฟรี อ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.at/foX16 ติดตามชมการแข่งขันสัปดาห์ที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายนนี้ ทางแฟนเพจ Garena RoV Tournament Garena RoV Thailand และ Youtube: Garena RoV Thailand