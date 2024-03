“บัวขาว” ฟอร์มสด / ลักษมณ์ นันทิวัชรินทร์

โชว์ฟอร์มได้ถึงอกถึงใจพระเดชพระคุณสุดๆ สำหรับยอดมวยไทยระดับตำนานอย่าง “พี่บัว” บัวขาว บัญชาเมฆ ที่เดินทางไปชกรายการของ “ไรซิน” ในรายการ “ไรซิน แลนด์มาร์ก 9” ที่สังเวียนเวิร์ลด์ เมมโมเรียล ฮอลล์ ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ โดย “พี่บัว” เดินทางไปชกกติกาคิกบ๊อกซิ่ง พบกับนักชกบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่น มิโนรุ คิมุระ วัย 30 ปี เด็กกว่าบัวขาวเราถึง 11 ปี ปรากฎว่านักชกไทยทิ่มนักชกญี่ปุ่นจอมกวนโอ๊ยคาคอกแค่ต้นยกสองเท่านั้นก่อนชกทาง “พี่บัว” บอกว่ากังวลใจนิดหน่อย เพราะรู้ตัวกระชั้นมาก แถมต้องเบ่งไปชกพิกัด 74 กิโลกรัมด้วย ในขณะที่ปกติชกอยู่ 70 กิโลกรัม ก่อนชกมีดราม่านิดหน่อยเมื่อนักชกบราซิลออกลีลากวนโอ๊ยกล่าวหาว่านักชกไทยเลี่ยงไม่ยอมชกกับพี่แกมานาน และว่าที่ชกอยู่ได้นานขนาดนี้ก็เพราะโด๊ปยา ทางบัวขาวตอบโต้ทันทีว่าพร้อมให้ตรวจโด๊ปทุกเวลา จะก่อนชกก็ได้ หลังชกก็ได้ เรียกว่าเป็นการสร้างกระแสให้แฟนๆ ติดตาม เอาจริงนักชกบราซิลรายนี้เคยเจอกับ แก้ว แฟร์เท็กซ์ มา 2 ไฟต์ ไฟต์แรกต้นปี 2015 ในรายการของ K-1 ก็ออกลีลากวนโอ๊ยด้วยการฉีกรูปแก้วทิ้งในตอนแถลงข่าว พอเจอกันจริงๆ นักชกไทยฉายงามๆ ทำคะแนนนำอยู่ดีๆ โดนหมัดสวนโป้งเดียวลงไปโดนนับแล้วคะแนนออกให้นักชกไทยแพ้เฉย แต่พอปลายปีได้เจอกันในศึกแก้มือทางแก้ว แฟร์เท็กซ์ ทิ่มบราซิลพ่ายน็อกไปแค่ยกแรก แล้ว 2 ไฟต์หลังของบราซิลจอมกวนรายนี้ ก็โดนปรับเป็นไม่มีการตัดสิน เพราะพี่แกตรวจโด๊ปไม่ผ่าน แล้วยังจะมีหน้ามากล่าวหา “พี่บัว” เราว่าโด๊ปยาซะอีก“พี่บัว” เลยจัดให้สวยๆ ต้นยกนักชกบราซิลชื่อญี่ปุ่นออกมาสาวหมัดใส่ทันที นักชกไทยไม่ทันระวังโดนอัปเปอร์คัทจนซึม ยืนรับหมัดไปหลายหมัด แต่อาศัยความอึดที่มีทำให้ยังทนได้ ปลายๆ ยก “พี่บัว” ตั้งตัวติดเตะหนักๆ 2-3 ดอก คิมุระออกอาการถอดใจหน้าเจื่อนเห็นถนัด พอเปิดยกสองมา “พี่บัว” จัดให้เน้นๆ ทิ่มขวาตรงเต็มคางคิมุระร่วงลงไปนั่งสีหน้าไม่เอาแล้ว กรรมการจับแพ้ทันทีนักชกไทยชนะน็อกสวยงามสะใจแฟนๆ ด้วยเวลา 1.19 นาทีของยกที่สองไฟต์นี้ถือว่า “พี่บัว” ฟอร์มสดจริงๆ แม้จะรู้ตัวกระชั้นและต้องเบ่งน้ำหนักขึ้นมา แต่พลังอาวุธยังหนักหน่วงรุนแรงเชื่อถือได้ ดูจากไฟต์นี้แล้วนึกล่วงหน้าไปถึงศึก “ศึกแห่งตำนาน” หรือ The Match of the Legends ที่บัวขาวจะปะทะกับแมนนี่ ปาเกียว ในแบบมวยสากล ก็ต้องถือว่าไฟต์นี้ “พี่บัว” โชว์ลีลาออกหมัดให้ดูว่าไม่ธรรมดา แถมพลังหมัดขนาดนี้ถือว่าน่าลุ้นทีเดียว ทางปาเกียวนั้นนับจากโดนฮวน มาร์เกซ ต่อยคว่ำน็อกกลางอากาศมาแล้ว ก็ดูว่าคางจะไม่หินเหมือนเดิม ถ้าบัวขาวเราต่อยโดนแบบเน้นๆ ขนาดนี้ก็ไม่แน่ แต่ขณะเดียวกันทางปาเกียวนั้นพลังหมัดก็ไม่ธรรมดา แถมมีสปีดหมัดที่รวดเร็วออกหมัดเป็นชุดได้อีก ไฟต์นี้บัวขาวโดนหมัดคิมูระไปยังแย่ ถ้าโดนหมัดของปาเกียวเป็นชุดๆ ต่อให้มีความอึดเป็นทุนเดิมขนาดไหน ก็ไม่รู้ว่าจะยืนอยู่ได้หรือเปล่า เห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าทาง “เฟรช แอร์ เฟสติวัล” ต้องรีบคุยให้ลงตัวให้ศึกนี้ระเบิดขึ้นให้ได้ เพราะฟอร์มบัวขาวแบบนี้ใครๆ ก็อยากดูแน่นอน กระแสที่ทำท่าจะดับไปมันกำลังเกิดใหม่แล้ว ต้องรีบปิดดีลให้เร็วเลยตอนนี้