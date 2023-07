"บัวขาว" เผย เอ่ยปากขอ "วินิจ" อยากชก "ปาเกียว" สักครั้งในชีวิตก่อนแขวนนวม

ไฟต์หยุดโลก "THE MATCH OF LEGEND: Manny Pacquiao vs Buakaw Banchamek" ระหว่าง แมนนี "แพ็คแมน" ปาเกียว พบ บัวขาว บัญชาเมฆ จะระเบิดศึกขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2567 โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการบัวขาว บัญชาเมฆ สุดยอดกำปั้นขวัญใจชาวไทย เผยว่า ตนเป็นคนพูดกับ "เสี่ยวินิจ" ว่าสิ่งที่อยากทำก่อนแขวนนวม แต่ยังไม่ได้โอกาสทำเสียที และเป็นความฝันมาตลอดทั้งชีวิต คือการชกกับ แมนนี ปาเกียว ซึ่งตนรู้สึกตกใจ คาดไม่ถึงว่าไฟต์นี้จะเกิดขึ้นได้"พูดกับคุณวินิจว่าสิ่งที่อยากทำก่อนแขวนนวม แต่ยังไม่ได้ทำ เป็นความฝันคืออยากชกกับปาเกียว กระทั้งผ่านไป 2 เดือน คุณวินิจได้ติดต่อมาว่าจะเกิดไฟต์นี้ขึ้น" บัวขาว เริ่มกล่าว"ก็รู้สึกตกใจ และไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง เพราะเราติดตามปาเกียวชกมาโดยตลอด เขาเป็นยอดนักชกระดับโลก และขอบคุณที่เราได้มาปะทะกันในไฟต์นี้ เนื่องจากเราเป็นสายนักสู้เหมือนกัน""การซ้อมของผมก็ทำอย่างต่อเนื่อง แต่คงเพิ่มมากขึ้นในเรื่องการคุมความคิดไม่ให้ออกอาวุธมวยไทย แต่ไม่ต้องกลัว ยังไงก็อาจจะมีหลุดได้ แต่ยืนยันว่าพร้อมขึ้นสังเวียนแน่นอน พร้อมสู้เต็มที่""ถามว่าจะน็อกปาเกียวในยกไหนก็ขึ้นอยู่กับสถาการณ์ ไม่แน่ว่าเริ่มต้นยกแรกมาก็อาจจะน็อกแรกก็ได้ ซึ่งหากเราน็อกได้ก็จะได้เงินรางวัลพิเศษ จะนำไปทำการกุศลด้วยการสร้างวิทยาลัยการกีฬาให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาส เพื่อสร้างนักกีฬา และนักมวยรุ่นใหม่ขึ้นมา" กำปั้นชาวไทย ทิ้งท้ายมวยคู่หยุดโลก ระหว่าง แมนนี "แพ็คแมน" ปาเกียว ปะทะ บัวขาว บัญชาเมฆ มีการเปิดเผยจากฝ่ายจัด "เสี่ยวินิจ" เลิศรัตนชัย ว่า จะชกกันด้วยกติกามวยสากล 6 ยก ยกละ 3 นาที พัก 2 นาที ซึ่งผู้ชนะในไฟต์นี้จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก 10 ล้านบาท ไม่รวมกับค่าตัว