"เสี่ยวินิจ" โวทุ่ม 800 ล้านบาทจัดศึก "บัวขาว" ปะทะ "ปาเกียว"

เสี่ยวินิจเปิดตัวศึก “THE MATCH OF LEGEND” การปะทะของ 2 ตำนานนักชกระดับโลกแมนนี่ ปาเกียว - บัวขาว บัญชาเมฆกรุงเทพฯ, 21 กรกฎาคม 2566 - กลับมาสร้างปรากฏการณ์ให้วงการกีฬาโลกต้องจดจำกันอีกครั้ง เมื่อ บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด เตรียมระเบิดศึกโคตรมวย ไฟต์ถล่มโลก การดวลกำปั้นระหว่าง 2 นักมวยในตำนานวงการมวยโลก “เดอะแพ็คแมน” แมนนี่ ปาเกียว และบัวขาว บัญชาเมฆ ประกาศความพร้อม ดวลกำปั้นนัดประวัติศาสตร์ ใน"THE MATCH OF LEGEND: Manny Pacquiao vs Buakaw Banchamek" พร้อมระเบิดความมันส์แน่นอน ในเดือนมกราคม 2567ก่อนหน้านี้ บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ได้สร้างปรากฏการณ์ให้วงการกีฬาโลกได้จดจำมาแล้วกับการจัดศึกฟาดแข้ง “ แดงเดือด” ในไทย ระหว่าง 2 สโมสรยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีก “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูลใน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด กล่าวว่า “THE MATCH OF LEGEND เป็นแนวคิดการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นที่การดึงดูดนักกีฬาระดับเวิลด์คลาส มาจัดแข่งขันกัน" นายวินิจ เลิศรัตนชัย เปิดเผยว่า มวยไฟต์นี้ถือเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ ที่จะได้เห็น 2 ยอดมวยโลกได้มาดวลหมัดกัน ที่สำคัญจะเป็นครั้งแรกที่ บัวขาว มาต่อยมวยสากล ซึ่งถือเป็นความท้าทายของ บัวขาว ในขณะที่ ปาเกียว เองถือเป็นนักมวยที่รู้จักกันทั่วโลกด้วยผลงานที่ยังไม่มีนักมวยคนไหนมาล้มได้ และที่สำคัญทั้งสองยังคงโลดแล่นอยู่บนสังเวียนผืนผ้าใบ การนำเอา 2 นักชกระดับตำนานมาดวลหมัดกันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เชื่อว่าวงการกีฬาโลกจะให้ความสนใจกับแมตช์นี้ และการมาปรากฏตัวของ ปาเกียว ในวันนี้เป็นการยืนยันว่า ไฟต์หยุดโลกจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในเดือนมกราคม 2567ในงานนี้ บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารโรงภาพยนตร์ชั้นนำของไทย โดยนายสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด กล่าวว่า ไฟต์ระหว่างปาเกียวและบัวขาวจะประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ชมไปอีกนาน เพราะนักชกทั้งสองเป็นไอคอนระดับตำนานที่เป็นที่ชื่นชอบของคอกีฬาทั่วโลก และแมตช์นี้จะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนสำหรับ “แมนนี่ ปาเกียว” เป็นวีรบุรุษของประเทศฟิลิปปินส์และเป็นนักชกที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา เขาเป็นตัวอย่างของผู้ไม่ย่อท้อ ต่อยอดความสำเร็จจนคว้าแชมป์มานับไม่ถ้วน และเป็นนักมวยอาชีพคนเดียวในเอเชีย ที่ได้แชมป์โลก 8 รุ่นคนแรกของโลก ถือเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาและแฟนๆ ทั่วโลกในขณะที่ “บัวขาว บัญชาเมฆ” คือสุดยอดนักมวยไทย ผู้สร้างตำนานคว้าแชมป์ K-1 ได้ถึง 2 สมัย ด้วยเทคนิคการชกที่หาตัวจับยาก บัวขาวไม่เคยทำให้แฟน ๆ ผิดหวังในฝีมือฉกาจ เขาคว้าแชมป์จากรายการต่าง ๆ มานับไม่ถ้วน และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักชกมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลศึกดวลหมัดระหว่างปาเกียวและบัวขาวจะถ่ายทอดสุดยอดความเป็นมืออาชีพที่ยากจะหาคู่เทียบได้ และถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่โลกจะได้ชมนักชกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลสองคนขึ้นมาอยู่บนสังเวียนเดียวกัน แมตช์นี้จะใช้การแข่งขันภายใต้กติกามวยสากล จึงยิ่งจะทำให้เวทีนี้ทวีความน่าสนใจ และความน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีก“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ แมนนี่ หรือมิสเตอร์ ‘แพ็คแมน’ และบัวขาว บัญชาเมฆ มาร่วมชกกันในนัดประวัติศาสตร์นี้ นับเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผู้ชมไม่ควรพลาด” นายวินิจ กล่าวนายวินิจย้ำด้วยว่า การโคจรมาพบกันระหว่างตำนานที่ยังมีลมหายใจของนักชกผู้ยิ่งใหญ่จะกลายเป็นแมตช์ที่สร้างปรากฏการณ์มวยโลกบนผืนผ้าใบ ที่จะถูกกล่าวถึงไปอีกนาน