"แมนนี่ ปาเกียว" ถึงไทย เตรียมเซ็นสัญญาชก The Match of Legend ดวลหมัด "บัวขาว"

แมนนี่ "แพ็คแมน" ปาเกียว สุดยอดแชมป์มวยสากลระดับโลกชาวฟิลิปปินส์บินลัดฟ้าด้วยไพรเวทเจ็ต แลนด์ลงท่าอากาศนานาชาติดอนเมืองแล้วเมื่อบ่ายวันที่ 20ก.ค. 66 โดยมีนายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บ.เฟรซ แอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัดการแข่งขันไฟต์หยุดโลก “ THE MATCH OF LEGEND “ให้การต้อนรับหลังจากดำเนินการเรื่องเอกสารการเดินทางเรียบร้อย ปาเกียว ได้ออกมาทักทายสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมกล่างคำทักทายเป็นภาษาไทย “สวัสดี” ครับด้านนายวินิจ เลิศรัตนชัย ยืนยันว่า “ THE MATCH OF LEGEND เป็นไฟต์หยุดโลก แข่งกันจริงจังไม่มีต่อยโชว์ เพราะทั้งสองถือเป็นตำนานของวงการมวยด้วยกันทั้งคู่ และสิ่งที่ตนอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคือ การได้เห็นสองนักมวยระดับตำนานของมวยสากล และมวยไทยอยู่บนผืนผ้าใบผืนเดียวกัน