“Zack Tabudlo” สร้างประวัติศาสตร์ ศิลปินชายคนแรกของฟิลิปปินส์ ทำยอดสตรีมบน Spotify ทะลุ 1 พันล้าน

ศิลปินหนุ่มชาวฟิลิปปินส์ เจ้าของเพลงดัง “Pano” อย่าง “Zack Tabudlo” สร้างประวัติศาสตร์ใหม่บน Spotify หลังจากที่เขากลายเป็นศิลปินชายคนแรกในฟิลิปปินส์ที่มียอดสตรีมทะลุ 1 พันล้านครั้งบน Spotifyนอกจากนี้ “Zack” ยังมีผู้ฟังบน Spotify มากกว่า 36.5 ล้านคนและมีผู้ติดตามสูงถึง 2.9 ล้านคน ส่งผลให้เขากลายเป็นหนึ่งในศิลปินชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยืนยันว่า “Zack” เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์ และสามารถมัดใจผู้ฟังในยุคสตรีมมิงได้อย่างอยู่หมัด ด้วยผลงานที่มีเอกลักษณ์และน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลที่กลายเป็นไวรัลฮิตอย่าง “Pano” เพลงสุดโรแมนติกเหมาะเปิดในงานแต่งอย่าง “Give Me Your Forever”หรือ “superglue” ผลงานการคอแลปกับศิลปินดูโออินดี้อย่าง “joan” ซึ่งเขาได้ออกมาโพสต์คลิปผ่าน TikTok ว่ากำลังจะร่วมร้องเพลงไวรัลที่กำลังมาแรงที่สุดอย่าง “If We Ever Broke Up” เวอร์ชั่นใหม่ร่วมกับศิลปินสาวชาวอังกฤษ “Mae Stephens” ที่จะปล่อยออกมาในวันนี้ (30 มิ.ย.)ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ “Zack Tabudlo” ได้มาเยือนเมืองไทย เข้าสตูดิโอทำเพลงและร่วมชม “The Concert presents Violette Wautier “YOU BETTER LOVE ME CONCERT”คอนเสิร์ตครั้งแรกของเพื่อนศิลปินสาว “วิโอเลต วอเทียร์” ด้วย