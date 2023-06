“ใหม่ ดาวิกา” โชว์สเต็ปแดนซ์ สวยฟาดใส่นางงามจักรวาล “แคทรีโอนา เกรย์”

หลังจากเดินทางไปอวดโฉมความสวยไกลถึงบาหลี เพื่อร่วมงานเปิดตัวคอลเลคชันของแบรนด์เครื่องประดับสุดหรู Bulgari งานนี้ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน” ก็สวยประจักษ์ในชุดเดรสจากแบรนด์ Miss Sohee Couture เรียกได้ว่าสวยฟาดแข่งกับ “แคทรีโอนา เกรย์” นางงามจักรวาลชาวฟิลิปปินส์ปี 2018 งานนี่นางเอกสาวเลยได้เพื่อนใหม่เพิ่ม หลังแชร์ภาพปาร์ตี้ที่เจ้าตัวยืนร้องเต้นกับ แคทรีโอนา อย่างสนุกสนาน ซึ่ง ใหม่ ได้เขียนแคปชันด้วยว่า “I'm really in love with this woman. So happy to meet you. It was a wonderful night❤️🥰” ( ตกหลุมรักอย่างจังกับผู้หญิงคนนี้ มีความสุขมากที่ได้รู้จักคุณ เป็นค่ำคืนที่วิเศษมาก )ซึ่งนางงามสาวสวยก็ได้มาตอบคอมเมนท์โดยระบุว่า “the most fun!!! 🥰 next time karaoke ! Hahaha” ( สนุกสุดๆ คราวหน้า ร้องคาราโอเกะ! ฮาๆๆ )เรียกได้ว่างานนี้ ใหม่ ได้เพื่อนเพิ่ม แถมดีกรีระดับนางงามจักรวาล สวยกินกันไม่ลงเลยทีเดียว