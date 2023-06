เพิ่มรอบใหม่เอาใจวั้น! “TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ BANGKOK” 24 ก.ย. นี้ อิมแพ็คอารีน่า

ทไวซ์ประสบความสำเร็จในฐานะหนึ่งในศิลปินเคป๊อปที่มียอดขายอัลบั้มสูงสุดตลอดกาล โดยกวาดยอดขายกว่า 10 ล้านอัลบั้ม ยอดสตรีมมิงกว่า 6,000 ล้านครั้งใน Spotify รวมไปถึงได้ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ชื่อดังมากมาย ไม่ว่สจะเป็น The Tonight Show Starring Jimmy Fallon และ The Late Show with Stephen Colbert นอกจากนี้ ทไวซ์ยังเป็นเคป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกที่ได้จัดสเตเดียมทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเพิ่งปิดทัวร์ญี่ปุ่นเลกแรกที่ Ajinomoto Stadium พร้อมแฟน ๆ เข้าชมกว่า 100,000 คนวันซ์เตรียมพบกับการแสดงสุดปัง พร้อมโปรดักชั่นอลังการที่นอกจากจะโชว์เพลงจากอัลบั้มใหม่อย่าง Set Me Free และ Moon-rise Sunrise แล้ว สาวๆ ทไวซ์ยังขนเพลงฮิตจากชุดก่อนๆ ที่แฟนๆ คิดถึง พร้อมโซโล่สเตจสุดปังมสให้ชมกันอย่างแน่นอนเตรียมตัวพบกันใน TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ BANGKOK ที่อิมแพ็ค อารีน่า บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทเพิ่มรอบใหม่ 24 กันยายน จำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายนนี้ทําง livenationtero.co.th ที่เดียวเท่านั้น!#RTBinbangkok #RTBinBKK #ทไว้2023 #READYTOBE_IN_BANGKOK