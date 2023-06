“iKON” พร้อม TAKE OFF บินตรงสร้างความสนุกให้ iKONIC ไทย ใน “2023 iKON WORLD TOUR TAKE OFF IN BANGKOK”

iKONIC (ไอคอนิก ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของ iKON) ไม่ต้องรอพวกเขานานอีกต่อไป เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาแดนซ์กันให้สุดขั้ว เบิร์นเอเนอจี้กันให้สุดพลัง พร้อมฟังเพลงใหม่แกะกล่องในคอนเสิร์ตของบอยแบนด์สุดฮิพกันใน 20236 หนุ่ม(ไอคอน) ประกอบไปด้วยและพร้อม TAKE OFF บินตรงมาสร้างความสนุก และผู้จัดอย่างก็พร้อมที่จะพาพวกเขาทั้ง 6 มาระเบิดความมันส์ กับทุกๆ เพลงฮิต เตรียมแท่งไฟให้พร้อม แล้วนัดเจอกันวันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5, เมืองทองธานีศิลปินมากความสามารถทั้งทางร้อง เต้น แร็ป รวมไปถึงการโปรดิวซ์เพลง เจ้าของเพลงฮิตทั่วโลกอย่าง Love Scenario กับการคัมแบคสเตจอีกครั้งภายใต้สังกัดเหล่า iKONIC ทั่วโลกที่ต่างกำลังจับตารอดูก้าวใหม่ครั้งสำคัญของพวกเขาบนเส้นทางดนตรีต่อจากนี้ พวกเขาพร้อมที่จะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นถึงเสน่ห์ในทุกรูปแบบผ่านความท้าทายทางดนตรีแบบใหม่ๆ ของวงภายใต้บ้านหลังใหม่นี้แล้ว ล่าสุดหลังจากที่ซุ่มทำเพลงใหม่กัน iKON ได้ประกาศเวิล์ดทัวร์ออกมาให้ iKONIC ได้เซอร์ไพรส์ โดยเวิล์ดทัวร์ครั้งนี้ใช้ชื่อว่าเป็นชื่อที่บ่งบอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะโบยบินไปสร้างความสนุกให้กับ iKONIC ทั่วโลกแล้ว เวิล์ดทัวร์ครั้งนี้สตาร์ท Take Off กันที่กรุงโซล วันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม นี้ที่ Jangchung Arena และต่อด้วยที่ไทเป, โตเกียว, มะนิลา, สิงค์โปร์, เอสเซน, ฟลอเรนซ์, ปารีส, กัวลาลัมเปอร์ รวมถึงอีกหลายเมืองในแถบอเมริกาอีกด้วย และแน่นอนประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในประเทศ Checklist ของเวิล์ดทัวร์ครั้งนี้อีกด้วยงานนี้ iKONIC ห้ามพลาด! เปิดจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 นี้ เวลา 11.00 น.​ ทาง www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 6,900 (VIP Gold) / 6,500 (VIP Silver) / 5,800 (Standing) / 5,000 / 4,300 / 3,500 / 2,900 บาท และเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิพิเศษมากมาย พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ สามารถติดตาม ความเคลื่อนไหว และข้อมูลอัพเดตได้ทาง Facebook: www.facebook.com/BeHearNowKpop และ Twitter: @behearnowkpop แล้วมาร้องเพลงฮิตของพวกเขากันให้สุดเสียงด้วยกัน