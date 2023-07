ก้าวสำคัญบนเวทีโลกอีกครั้งของ "สิงห์" หนุนกอล์ฟเมเจอร์ "ดิ โอเพ่น"

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ประกาศความเป็นแบรนด์ระดับโลกอีกครั้งด้วยการร่วมเป็น ออฟฟิเชียล เบียร์ พาร์ทเนอร์ กับกอล์ฟเมเจอร์รายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลก “ดิ โอเพ่น” หรือ บริติช โอเพ่น แชมเปียนชิพ ในฐานะออฟฟิเชียล เบียร์ อย่างเป็นทางการของ ดิ โอเพ่น หรือ official beer of The Open ระหว่างปี 2023-2025วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกมากมาย กล่าวว่า สิงห์ มีโอกาสร่วมงานกับพาร์ทเนอร์วงการกีฬาระดับโลกมานาน ทั้งสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ อย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เชลซี และ เลสเตอร์ ซิตี้ การเป็นพาร์ทเนอร์กับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือ โมโตจีพี และการเข้าสู่วงการแข่งรถสูตรหนึ่ง หรือ เอฟวัน ซึ่งถือเป็นเบียร์สองแบรนด์แรกที่เข้ามาสนับสนุนวงการแข่งรถเอฟวัน โดยสิงห์ได้เข้าไปเป็นผู้สนับสนุนทีมแข่งที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก อย่าง ทีมเรดบูล เรซซิ่ง หรือ เฟอร์รารี่ จนถึงทีมระดับตำนานอย่าง อัลฟ่า โรมิโอ ในปัจจุบัน ทำให้สิงห์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับโลก จนเมื่อปีที่ผ่านมา “ดิ โอเพ่น” ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อเสนอการทำงานร่วมกับเราในฐานะ ออฟฟิเชียลเบียร์พาร์ทเนอร์ จนบรรลุข้อตกลง ในระหว่างปี 2023-2025“วันนี้สิงห์ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น เป็นแบรนด์ไทยที่คนทั่วโลกรู้จัก และเข้าไปมีส่วนร่วมในกีฬายอดนิยมหลายๆชนิดที่มีผู้ติดตามทั่วโลก ทำให้แบรนด์สิงห์ และสินค้าของเราได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษและทวีปยุโรป ซึ่งน่าจะทำให้ภาพรวมของสินค้าจากประเทศไทยเป็นที่รู้จักและมั่นใจในคุณภาพมากขึ้นด้วย การเข้ามาสนับสนุน ดิ โอเพ่น ซึ่งเป็นกอล์ฟระดับเมเจอร์รายการที่เก่าแก่ที่สุด จัดเป็นครั้งที่ 151 เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันกอล์ฟมีแฟนๆกีฬาทั่วโลกเฝ้ารอคอย เหมือนเป็นอีกก้าวสำคัญในการมีส่วนร่วมในวงการกีฬาระดับโลกของสิงห์อีกครั้ง”นีล อาร์มิท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด อาร์แอนด์เอ ผู้จัดการแข่งขัน ดิ โอเพ่น กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "สิงห์ เป็นเบียร์พรีเมี่ยมของไทยที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา พวกเรารับรู้ว่า สิงห์ เป็นผู้สนับสนุนหลักของวงการกอล์ฟไทยมาตลอด ทั้งในการสร้างนักกอล์ฟระดับอาชีพ รวมถึงสมัครเล่น จนนักกอล์ฟไทยหลายคนประสบความสำเร็จในระดับโลก เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้ร่วมงานกับ สิงห์ ในฐานะ ออฟฟิเชียล เบียร์ พาร์ทเนอร์ ของการแข่งขัน ดิ โอเพ่น ตั้งแต่ปี 2023-2025”การแข่งขัน ดิ โอเพ่น หรือ บริติช โอเพ่น แชมเปียนชิพ เป็นหนึ่งในสี่รายการกอล์ฟระดับเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ที่ประกอบด้วย เดอะ มาสเตอร์ส, ยูเอส โอเพ่น และ พีจีเอ แชมเปียนชิพ โดย ดิ โอเพ่น เป็นเมเจอร์รายการเดียวที่จัดการแข่งขันนอกสหรัฐอเมริกาและเป็นเมเจอร์รายการที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งจะจัดเป็นครั้งที่ 151 ในปี 2023 ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2566 ที่สนามรอยัล ลิเวอร์พูล ในเมืองวีร์รัล แถบเมอร์ซีย์ไซด์ ประเทศอังกฤษ ซึ่ง คาเมเรอน สมิธ นักกอล์ฟจากออสเตรเลียจะลงแข่งขันในฐานะแชมป์เก่าดิ โอเพ่น จัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 1860 ที่สนามกอล์ฟเพรสต์วิค กอล์ฟคลับ ในประเทศสกอตแลนด์ โดยในช่วงแรกผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเข็มขัดชาลเลนจ์เบลต์ (The Challenge Belt) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นถ้วยรางวัลคาเร็ท จั๊ก (Claret Jug) ตั้งแต่ปี 1872 จนถึงปัจจุบันกอล์ฟเมเจอร์รายการนี้นับเป็นรายการที่ได้รับความสนใจจากแฟนกอล์ฟและแฟนกีฬาเป็นอย่างมาก การแข่งขันเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมาเป็น ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 150 จัดการแข่งขันที่เซนต์ แอนดรูว์ส โอลด์คอร์ส ที่มียอดผู้ชมเข้าสนามตลอดทั้ง 4 วันกว่า 210,000 คน ส่วนวันเซ้อมมีผู้ชม 80,000 คน รวมแล้วมียอดผู้ชม 290,000 คนมากกว่าครั้งที่มีแฟนกอล์ฟเข้าชมมากที่สุด 239,000 คนในการแข่งขันเมื่อปี 2000 ที่เซนต์ แอนดรูว์ส เช่นกัน