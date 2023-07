เอไอเอ ประเทศไทย เตรียมกิจกรรมฉลองครบรอบ 85 ปี กับฟุตบอลแมตช์ครั้งประวัติศาสตร์ ‘Tottenham Hotspur Pre-Season Asia Pacific Tour 2023’ เตรียมพบนักเตะซุปตาร์ไก่เดือยทอง เยือนไทยครั้งแรก

กรุงเทพฯ, 17 กรกฎาคม 2566 – เอไอเอ ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตและสุขภาพอันดับ 1 ของประเทศไทย เตรียมฉลองในโอกาสครบรอบปีที่ 85 กับกิจกรรมสุดพิเศษ Tottenham Hotspur Pre-Season Asia Pacific Tour 2023 ฟุตบอลแมตช์อุ่นเครื่องนัดสำคัญระหว่าง Tottenham Hotspur vs Leicester City ซึ่งเอไอเอ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักระดับโลกของสโมสรฟุตบอลท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ได้ถือโอกาสพิเศษนี้ ยกทัพนักเตะสเปอร์สมาเยือนไทยครั้งแรกแบบครบทีม นำทีมโดย เอไอเอ แอมบาสเดอร์ ‘แฮร์รี เคน’ กองหน้าเบอร์ 1 ของทีม และกัปตันทีมชาติอังกฤษ รวมถึงดาวยิงคนดังชาวเกาหลีใต้อย่าง ‘ซน ฮึง-มิน พร้อมด้วยกุนซือทีมคนใหม่ ‘อังเก้ ปอสเตโคกลู’ ซึ่งนอกจากทีมไก่เดือยทองจะมาร่วมฟาดแข้งในแมตช์การแข่งขันนัดพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ เอไอเอ ยังได้เตรียมความพิเศษชวนเหล่าบรรดานักเตะมาร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ AIA Football Clinic ที่จะมีตัวแทนนักเตะและทีมโค้ช มาสร้างแรงบันดาลใจและร่วมฝึกทักษะด้านฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยกว่า 50 คน กิจกรรม Golden Circle สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอที่จะได้ใกล้ชิดนักเตะในวันฝึกซ้อม รวมถึงกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีพอย่าง Tottenham Hotspur Meet & Greet โอกาสที่จะได้พบปะกับนักเตะในดวงใจครบทีมอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นในวันที่ 22-23 ก.ค. นี้นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้นำทีมสโมสรฟุตบอลท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ซึ่งเรามีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานกว่า 9 ปี มาเยือนประเทศไทยครั้งแรก เพื่อมาลงสนามเตะนัดกระชับมิตรกับทีมสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ โดยการมาเยือนไทยแบบครบทีมของสเปอร์สในครั้งนี้ ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่เอไอเอ ประเทศไทย ครบรอบ 85 ปีอีกด้วย เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับคนไทย ให้ทุกคนได้ตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ และหันมาเริ่มทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉงอย่างการเล่นกีฬาฟุตบอล ซึ่งนับเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ส่งเสริมความสามัคคีและทีมเวิร์ก ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยจะสนุกกับฟุตบอลแมตช์นี้ และเริ่มต้นดูแลสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”ล่าสุด ซน ฮึง มิน นักเตะซุปเปอร์สตาร์แห่งแดนโสม ผู้ทำประตูได้สูงสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ได้ส่งคลิปมาทักทายแฟนไก่เดือยทองชาวไทยให้เตรียมความพร้อมรอชมการแข่งขันแมตช์พิเศษในครั้งนี้ โดยทางซน ฮึง มิน และทีมสเปอร์สก็มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับแฟน ๆ ในลงเตะครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนับถอยหลังกับแมตช์ใหญ่ครั้งสำคัญ ครั้งแรกในประเทศไทย Tottenham Hotspur vs Leicester City ใครยังไม่มีบัตร รีบไปกดซื้อกันได้แล้วที่ Ticket Melon www.ticketmelon.com/event/THFCLCFC ราคาบัตรเริ่มต้นที่ 1,500 บาท 2,500 บาท 3,500 บาท 4,500 บาท และ 5,500 บาท สำหรับลูกค้าเอไอเอ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เอไอเอเตรียมไว้ให้ได้ที่ AIA iService คลิก http://bit.ly/aiaiserviceapp หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรม ดี ๆ ได้ที่ https://fb.watch/lF2XyCMJYi/?mibextid=Nif5oz