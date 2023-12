"บัวขาว" ขอโฟกัสไฟต์ดวล "ปาเกียว" แอดมินเพจลั่นถ้าพูดเยอะเดี๋ยวรับกันไม่ได้ หลังถูกโยงเรื่องชก ONE

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานวัน แชมเปียนชิพ ถึงกรณีที่ บัวขาว บัญชาเมฆ ซูเปอร์สตาร์นักสู้ชาวไทย เคยบอกว่า ONE จ่ายค่าตัวไม่ถึง ก็เลยไม่ไปต่อยรายการดังกล่าวโดย ชาตรี ศิษย์ยอดธง ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังจบศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ถ้าเขาตัดสินใจจะเอาใครมาชกในรายการ ONE ต่อให้ค่าตัวเท่าไหร่ก็จ่ายได้ แต่สาเหตุที่ไม่เอา บัวขาว มาชก เป็นเพราะว่าอยากให้เจ้าตัวเป็นเหมือนตำนานมากกว่า เพราะอายุอานามก็ 42 ปีแล้ว ไม่ควรมาต่อยกับเด็กรุ่นน้องอายุน้อยในรายการอีกล่าสุดแอดมินเพจ บัวขาว บัญชาเมฆ โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ ระบุว่า "แมตช์ที่จะต่อยกับ แมนนี่ ปาเกียวที่จะเกิดขึ้น ในเดือนเมษายน 2567 นี้มีสำคัญ และมีความหมายสำหรับบัวขาวมากกว่าที่จะมาคิดเรื่องอย่างอื่นครับ" บัวขาว กล่าว"ให้กำลังใจน้องๆ ต่อยทำหน้าที่ของตนเองกันให้เต็มที่ครับ อย่าไปกังวล หรือสับสนอะไรกัน ตอบยาวกว่านี้เดี๋ยวก็รับกันไม่ได้อีก"สำหรับไฟต์การชกระหว่าง บัวขาว บัญชาเมฆ กับ แมนนี่ ปาเกียว สุดยอดกำปั้นระดับตำนานชาวฟิลิปปินส์ จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายน 2567 โดยวัน เวลา และสถานที่ ฝ่ายจัดการแข่งขันจะอัพเดตให้ทราบอีกครั้ง