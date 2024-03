“เพชรจีจ้า” สยบตำนาน “เจเน็ต ท็อดด์” รวบบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งเพียงหนึ่งเดียว

จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกรวมพลังหญิงแกร่ง ฉลองวันสตรีสากลที่เพิ่งผ่านพ้นไป ในศึก ONE Fight Night 20 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” สามารถเอาชนะ “เจเน็ต ท็อดด์” รวบเข็มขัดแชมป์คิกบ็อกซิ่งมาครองได้สำเร็จ ขณะที่ “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” รั้งบัลลังก์เหนียวแน่น ส่วนอีกหนึ่งตัวแทนนักกีฬาไทย สาวลูกครึ่ง “โนแอล กรองด์ชอง” กู้ศรัทธาคว้าชัยสำเร็จคู่เอกนำรายการ “เจเน็ต ท็อดด์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวตหญิง (105-115 ป.) วัย 38 ปี จากสหรัฐอเมริกา ขึ้นป้องกันตำแหน่งในไฟต์อำลาสังเวียน พบกับ “เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะกาล ขวัญใจชาวไทย วัย 22 ปี เพื่อพิสูจน์หาเจ้าของเข็มขัดตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวหลังระฆังดังยกแรก “เพชรจีจ้า” มาด้วยความมั่นใจ ใช้ความสดรุกเข้าใส่ ขณะที่ “เจเน็ต” อาศัยจังหวะฝีมือดักออกหมัดและแข้งสวนกลับเป็นระยะ เกมการแข่งขันเริ่มดุเดือดตั้งแต่ยกที่ 3 เมื่อทั้งคู่ต่างปักหลักแลกทั้งแข้ง เข่า หมัด กันแบบทีต่อทีไม่มียอมกัน แต่ภาพรวมเป็นสาวไทยที่รวดเร็วและแม่นยำกว่า โดยเฉพาะยกตัดสินที่สามารถยิงหมัดขวาส่งราชินีแดนมะกันลงไปนับแปดได้สำเร็จในช่วงท้ายยกเกือบหมดเวลา จบครบ 5 ยก “เพชรจีจ้า” เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ นั่งแท่นราชินีคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต อย่างไร้ข้อกังขาคู่รองของรายการ “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวตหญิง (105 - 115 ป.) วัย 25 ปี จากบราซิล ป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 2 พบกับ “คริสตินา โมราเลส” ผู้ท้าชิงฟอร์มดุ วัย 30 ปี จากสเปน ที่หวังมากระชากแท่นบัลลังก์ที่รอคอยเริ่มยกแรก “คริสตินา” เปิดเกมกดดันชนิดไม่กลัวศักดิ์ศรีแชมป์ แม้ “อัลลิเซีย” จะพยายามแก้เกมด้วยการคลุกวงใน แต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เช่นเดียวกับยก 2 ที่ฝ่ายผู้ท้าชิงยังทำได้ดีกว่า แต่ทว่าในยก 3 และ 4 กลายเป็น “อัลลิเซีย” ที่ดักสาดแข้งแทงเข่า “คริสตินา” อย่างหนักหน่วงจนออกอาการยุบให้เห็น ก่อนที่ยกสุดท้าย ราชินีแห่งแดนแซมบาจะโชว์ชั้นเชิงที่เหนือกว่า ดักออกอาวุธได้อย่างแม่นยำ เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ ป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 รั้งสถานะแชมป์โลกคุณมัมสำเร็จส่วนอีกหนึ่งตัวแทนนักกีฬาไทย “โนแอล กรองด์ชอง” สาวลูกครึ่งไทย - ฝรั่งเศส วัย 27 ปี ได้โอกาสกลับมากู้ศรัทธาบนแผ่นดินแม่ เผชิญหน้าสาวฟอร์มแกร่ง “วิกตอเรีย ซูซา” จากบราซิล วัย 26 ปี ในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นอะตอมเวต (105 - 115 ป.)ภาพรวมตลอดการแข่งขัน “โนแอล” โชว์สกิลทั้งเกมยืนและเกมนอน คุมความได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด แม้คู่แข่งจากบราซิล “วิกตอเรีย” จะเอาตัวรอดพ้นวิกฤติไปได้ไม่ยอมจำนน แต่สุดท้าย “โนแอล” ที่ออกอาวุธเข้าเป้าเข้าใกล้การปิดเกมได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ กลับมากู้ศรัทธาแฟนกีฬาได้อีกครั้งส่วน “หยู เหยา ปุย” เจ้าของฉายา “เสกสรรในร่างหญิง” เปิดตัวครั้งแรกอย่างปังบนเวทีระดับโลก ONE ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ลารา เฟอร์นานเดซ” นักชกสาวแดนกระทิงไปแบบสุดมัน ขณะที่ “เชียร์ โคเฮน” สาวอิสราเอล ดีกรีแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซัน 2 เก็บแต้มชัยแรกตั้งแต่ไฟต์เปิดตัว โดยเอาชนะทีเคโอยก 2 “เทโอโดรา คิริโลวา” จากบัลแกเรียสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE Fight Night 20• คู่เอก เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ชนะคะแนนเอกฉันท์ เจเน็ต ท็อดด์ (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)• คู่รอง อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส ชนะคะแนนเอกฉันท์ คริสตินา โมราเลส (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)• แจ็กกี บุนตัน ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาร์ทีน มิคิเลตโต (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)• ชิฮิโร ซาวาดะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จีฮิน รัดซวน (MMA แคตช์เวต 120 ป.)• เอคาเทรินา วานดารีวา ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาร์ตินา เคียร์ชินสกา (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)• หยู เหยา ปุย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ลารา เฟอร์นานเดซ (มวยไทย แคตช์เวต 118.5 ป.)• โนแอล กรองด์ชอง ชนะคะแนนเอกฉันท์ วิกตอเรีย ซูซา (MMA รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)• เมซซา บาสโตส ชนะคะแนนเอกฉันท์ คานาเอะ ยามาดะ (ปล้ำจับล็อก รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)• เชียร์ โคเฮน ชนะทีเคโอ เทโอโดรา คิริโลวา นาทีที่ 2:27 ของยกที่ 2 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)