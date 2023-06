ชกคิกบ็อกซิ่งเต็มตัว “ซุปเปอร์เกิร์ล” ดวลสาวกระทิงดุ “คริสตินา โมราเลส” ONE Fight Night 13

สาวน้อยมวยไทยวัย 19 ปี “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” เจ้าของลีลาตัวแม่ “เข่ายัดไส้” ดีกรีแชมป์มวยหญิงระดับประเทศผู้สืบสายเลือดคุณพ่อจรูญ จันทาศรี อดีตนักมวยเก่า “จรูญศักดิ์ ส.วรพิน” ผู้ถ่ายทอดสายเลือดมวยไทยให้ลูกสาวสองคนคือ “นัท วันเดอร์เกิร์ล” และ “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล”ด้วยความสามารถของสองศรีพี่น้องส่งให้ทั้งคู่ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัด ONE โดยทางด้าน “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” ปรากฏตัวครั้งแรกใน ONE เมื่อครั้งเธออายุ 16 ปี ที่ผ่านมาเธอเก็บเต็มชัยชนะเหนือคู่แข่งสองรายได้แก่ มิลากรอส โลเปซ และ เอคาเทรินา วานดารีวาไฟต์ล่าสุด “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” ถูกสลับขั้วมาเจอรุ่นพี่สุดแกร่ง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ก่อนที่ “แสตมป์” จะเฉือนชนะไม่เอกฉันท์ ท่ามกลางเสียงเฮสุดมันจากแฟน ๆ คับคั่งสนามอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่งให้ทั้งสองสาวคว้าโบนัสจากบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ไปคนละ 50,000 ดอลลาร์ หรือราว 1.7 ล้านบาทจากวันนั้นถึงวันนี้ได้เวลาที่ “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” จะหวนคืนสังเวียนอีกครั้ง โดยในศึก ONE Fight Night 13 เสาร์ที่ 5 ส.ค.นี้ ที่ขึ้นป้ายคู่เอก “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต กับ “มารัต กริกอเรียน” พร้อมด้วย “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” ผันมาชกคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกใน ONE กับ “ดาวิต คิเรีย” ได้ปรากฏชื่อของ “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” เจอกับสาวสเปน “คริสตินา โมราเลส” ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต ด้วยสำหรับ “คริสตินา โมราเลส” คุณแม่ลูกสองจากสเปน วัย 29 ปี ดีกรีแชมป์โลก ISKA และนักจิตวิทยาการกีฬา เปิดตัวใน ONE ไฟต์แรกก็เจอบททดสอบสุดแกร่งจากนักมวยแกร่งเยี่ยงชายแต่กายเป็นหญิงอย่าง “อนิสสา เม็กเซน” ในกติกาคิกบ็อกซิ่งความพ่ายแพ้ในไฟต์นั้นไม่ได้ปิดโอกาสให้ “คริสตินา” ได้แสดงฝีมืออีกครั้งในการเผชิญหน้ากับ “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” โดยทั้งคู่ซึ่งต่างพ่ายแพ้มาในไฟต์ล่าสุด พยายามจะเรียกคืนความมั่นใจ และความเชื่อมั่นจากแฟน ๆ คืนมา ในการพบกันไฟต์หน้าภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)แฟน ๆ สามารถติดตามรับชม “ซุปเปอร์เกิร์ล vs คริสตินา” ในศึก ONE Fight Night 13 วันเสาร์ที่ 5 ส.ค.66 เวลา 07.00 น. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี โดยจองบัตรเข้าชมได้ทาง Thai Ticket Major และติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ONEFC.com