“โลโบ” โชว์โหดน็อก “ก้าวหน้า” ได้เฮครั้งแรก “เหยา ปุย” เจ๋งคว้าสัญญา ONE รายที่ 9

ศึก ONE ลุมพินี 42 มอบความสุขให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ตลอดทั้งการแข่งขัน เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ยกทัพนักกีฬาสุดแกร่งร่วมประชันฝีมือ 12 คู่ โดยต่างเค้นฟอร์มเก่งออกมาโชว์เพื่อคว้าชัยชนะและเงินโบนัส เปิดโอกาสได้ไปต่อในเวทีระดับโลกคู่เอกของรายการ “ก้าวหน้า สจ.โต้งปราจีน” อดีตแชมป์เวทีลุมพินี วัย 33 ปี จากนครศรีธรรมราช มุ่งมั่นท้าชิงแต้มชัยแรกกับ “จูลิโอ โลโบ” อดีตแชมป์เวทีมวยอ้อมน้อย วัย 29 ปี จากบราซิล โดยไฟต์นี้ “จูลิโอ” ทำน้ำหนักไม่ได้ตามรุ่นแคตช์เวต 141 ป. จึงยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับ “ก้าวหน้า” และตกลงชกกันในกติกามวยไทย แคตช์เวต 141.4 ป.เปิดฉากขึ้นมายกแรก “โลโบ” ใช้ความสดแลกกับความเก๋าของ “ก้าวหน้า” ผลัดกันปล่อยอาวุธแบบระมัดระวัง ยกสองมวยแกร่งแซมบ้าที่ตัวใหญ่กว่ารัวอาวุธครบมือบดหนัก ทำให้นักชกชาวไทยมีอาการแผ่วชัดเจน ยกสาม “โลโบ” ออกจากมุมด้วยความมั่นใจนวด “ก้าวหน้า” จนน่วมร่วงหมดสภาพ ทำให้ “โลโบ” เอาชนะน็อกไปได้ในนาทีที่ 0:40 ของยกสาม ปลดล็อกคว้าแต้มชัยแรกได้สมใจด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “เอลบรุส ออสมานอฟ” นักมวยเชิงดี วัย 22 ปี จากรัสเซีย ผลงานฮอตชนะรวด 3 ไฟต์ติด เดินลุยรับมือ “มวยไทยบอย” จาง เฉิงหลง จอมบู๊สู้ไม่ถอย วัย 25 ปี จากจีน ที่ตั้งเป้าขอมาหยุดสถิติไม่ชนะใครใน 7 ไฟต์หลังสุดให้ได้ โดยเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)เสียงระฆังดังขึ้น “เอลบรุส” ใช้ความเร็วหาช่องโจมตีต่อเนื่อง ส่วน “เฉิงหลง” มาแบบมุ่งมั่นเป็นพิเศษตอบโต้กลับสวย ๆ ได้หลายครั้ง สองยกที่เหลือนักชกจากแดนหมีขาวอาศัยความคุ้นชินในกติกาคิกบ็อกซิ่งที่มากกว่า เดินจี้ติดกดดันปล่อยอาวุธใส่คู่ชกเก็บแต้มได้แบบจะแจ้ง จบเกม “เอลบรุส” เป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ยืดสถิติไร้พ่ายออกไปเป็นไฟต์ที่ 4 ได้สำเร็จขณะที่คู่ที่ 4 “หยู เหยา ปุย” สาวจอมบู๊พลังดุ วัย 30 ปี จากเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เดินหน้าตามล่าชัยชนะไฟต์ที่ 5 ติดต่อกัน พบกับ “เซรา โดอาน” นักชกสาวฝีมือ วัย 22 ปี จากตุรกี เจ้าของดีกรีแชมป์โลก WBC มวยไทย โดยเปิดหน้าแลกอาวุธหนักกัน ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105 - 115 ป.)รูปเกมเปิดมาตามคาด “เหยา ปุย” โซโลเดี่ยวเดินลุยแหลกตามสไตล์ถนัดทำเอา “เซรา” ตั้งรับแทบไม่เป็นกระบวนท่า ยกสอง “เหยา ปุย” เร่งเครื่องต่อเนื่องก่อนปล่อยหมัดซ้ายเข้าท้องคู่ชกจุกจนร่วงลุกขึ้นยืนไม่ไหว ทำให้ “เหยา ปุย” ปิดเกมชนะทีเคโอได้ในยกสอง พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท ได้เป็นครั้งที่ 3นอกจากนั้นยังสร้างสถิติเป็นคนที่สามของรายการที่เก็บชัยได้ 5 ไฟต์รวด ผลงานดีแบบนี้บิ๊กบอส “ชาตรี” ไม่รอช้ามอบสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 3.7 ล้านบาท) ให้ทันที กลายเป็นนักกีฬาคนที่ 9 จาก ONE ลุมพินี ที่สามารถคว้าตั๋วไปโชว์ฝีมือในเวทีระดับโลกได้สำเร็จ___________________#4 นักกีฬาโชว์เหนือรับโบนัส, “เหยา ปุย” ปลื้มคว้าสัญญา ONEการต่อสู้ในค่ำคืนนี้เป็นไปอย่างเข้มข้นทุกคู่ต่างแสดงสปิริตโชว์ผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้เห็นกัน โดยมีนักกีฬา 4 ราย แสดงอาวุธดุดันมีใจปิดเกมโดนใจของ “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ไม่รอช้าควักเงินจ่ายโบนัสพิเศษให้สมกับความตั้งใจ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.4 ล้านบาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท)1. หยู เหยา ปุย (โบนัส 3.5 แสนบาท + สัญญา ONE 3.7 ล้านบาท)2. ก้องไกรพ เฟี้ยตปทุม (โบนัส 3.5 แสนบาท)3. ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป (โบนัส 3.5 แสนบาท)4. ขุนพลน้อย ส.สมหมาย (โบนัส 3.5 แสนบาท)___________________สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 42- คู่เอก จูลิโอ โลโบ ชนะน็อก ก้าวหน้า สจ.โต้งปราจีน นาทีที่ 0:40 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 141.4 ป.)- คู่รอง เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ คิริลล์ โคมูทอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- ขุนพลน้อย ส.สมหมาย ชนะน็อก ลำน้ำโขง บีเอส.มวยไทย นาทีที่ 2:00 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 136 ป.)- ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะทีเคโอ เพชรเขาวัง สจ.เล็กเมืองนนท์ นาทีที่ 1:16 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- ก้องไกรพ เฟี้ยตปทุม ชนะน็อก ราชันย์ ส.สมนึก นาทีที่ 1:28 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)- พลอยขาว อ.อู๊ดอุดร ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฟ้าลั่น ป.เพชรไข่แก้ว (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)- เอลบรุส ออสมานอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาง เฉิงหลง (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- เสกสรร แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก โจ๊กเกอร์ แป๊ะสายสี่ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- หยู เหยา ปุย ชนะทีเคโอ เซรา โดอาน นาทีที่ 1:28 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)- ซานซาร์ ซาคิรอฟ ชนะคะแนน ไซอุนดิน ซูไลมานอฟ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- มาเทอุส เปเรรา ชนะทีเคโอ สุมิตร บายาน นาทีที่ 1:08 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- บิสมาร์ก โกเมส ชนะซับมิชชัน อิสซิลเบ็ก อัลมาสเบคอฟ นาทีที่ 2:23 ของยกแรก (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170 – 185 ป.)