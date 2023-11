"เหยิน โจ๊กเกอร์" ไม่ธรรมดา ชกมวยสากลเก็บชัย 2 ไฟต์รวด ศึก The Fighter Next Generations

เรียกได้ว่าหันมาเอาดีในวงการมวยอย่างเต็มตัวสำหรับ "เหยิน โจ๊กเกอร์" ที่โด่งดังมาจากการเป็นนักชกสายสตรีท ก่อนจะได้รับโอกาสขึ้นชกกับ โคตะ มิอุระ ในกติกาคิก บ็อกซิ่ง ในศึกราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ล่าสุด เหยิน โจ๊กเกอร์ ได้ขึ้นสังเวียนในการชกกติกามวยสากล รายการ The Fighter Next Generations เป็นไฟต์ที่ 2 ก่อนจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนน ลู ฟาโบ นักมวยจากประเทศจีน อย่างเป็นเอกฉันท์ 3-0 เสียง 39-37, 39-37 และ 40-36ถือเป็นการเก็บชัยชนะ 2 ไฟต์ติดต่อกันในรายการ The Fighter Next Generations หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวขึ้นชกกับ เรซา ไซรัส นักมวยจากประเทศอิหร่าน วัย 17 ปี และเอาชนะน็อกในยกแรกสำหรับการแข่งขันมวยสากล รายการ The Fighter Next Generations จัดการแข่งขันโดยโปรโมเตอร์ชื่อดัง อย่าง "เสี่ยเอี๊ยง" ทวีสิน เหล่าสุวรรณวัฒน์ แห่ง TL BOXING PROMOTION