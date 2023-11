"ตะวันฉาย" ป่วยหนักถอนตัวไฟต์ใหญ่ชิงเเชมป์กับซูเปอร์บอน

ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม นักมวยชื่อดัง ถอนตัวศึกใหญ่ที่จะพบกับ ซูเปอร์บอน สิงห์มาวิน เนื่องจากติดเชื้อมีอาการป่วยหนักเจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" มีโปรเเกรมขึ้นชกชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต กำหนด 5 ยก ศึก One FightNight 17 ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นไฟต์ที่เเฟนมวยตั้งหน้าตั้งตารอชม เเต่เหมือนจะต้องรอกันต่อไปตามรายงานระบุว่า ตะวันฉาย ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนเนื่องจากมีอาการป่วยหนัก อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันจากตัวเเทนตะวันฉายหรือ มวย One ต้องรอเเถลงการณ์ยืนยันอีกครั้งเเม้จะเหลือเวลาอีก 1 เดือน กว่าที่ตะวันฉายกับซูเปอร์บอนจะขึ้นฟาดปากกัน เเต่ศึกใหญ่ที่มีเข็มขัดเเชมป์เป็นเดิมพัน นักมวยไม่มีเวลาซ้อม ใครไม่เต็มร้อย คงไม่มีใครอยากเสี่ยงเเน่นอน เพราะฉะนั้นการมาป่วยก่อนขึ้นชก 1 เดือน การถอนตัวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดการถอนตัวครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ทำให้เเฟนๆต้องรอเก้อ เพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีคิวขึ้นสังเวียนในศึก One FightNight 15 เเต่ครั้งนั้นเป็น ซุปเปอร์บอน ที่ถอนตัวไปเพราะมีอาการกล้ามเนื้อฉีก จนตะวันฉายต้องไปชกกับมวยเเทนอย่าง โจ ณัฐวุฒิ ก่อนจะชนะคะเเนนไป