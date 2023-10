พี่ชาย "ตะวันฉาย" กังวลน้องอาจเสียเเชมป์ให้ "ซุเปอร์บอน"

พี่ชายเเท้ๆของ "ตะวันฉาย" มีความกังวลว่าน้องชายจะเเพ้ "ซุปเปอร์บอน" หลังได้คิวชกป้องกันตำเเหน่งเเชมป์ในเดือนสุดท้ายของปีไฟต์ระหว่าง “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (‪145-155‬ ป.) กับ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกไปเพราะ ซุปเปอร์บอน มีอาการเจ็บตะวันฉายขึ้นสังเวียนกับมวยเเทนอย่าง โจ ณัฐวุฒิสำหรับการชกระหว่าง แม้ทั้งคู่จะแลกหมัดเท้ากันได้อย่างดุเดือด แต่ท้ายที่สุดเป็นทาง “ตะวันฉาย” ที่ออกอาวุธดูเข้าเป้ามีภาษีกว่าจนเอาชนะ “โจ ณัฐวุฒิ” ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ เก็บแต้มชัยในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งได้เป็นครั้งที่สองติดต่อกันและตอนนี้ถึงเวลาที่ “ตะวันฉาย” จะได้กลับมาชกในกติกามวยไทยที่เจ้าตัวถนัดในฐานะแชมป์โลก โดยเจ้าตัวมุ่งมั่นเตรียมตัวเต็มที่เพื่อเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงตัวพ่ออย่าง “ซุปเปอร์บอน” ที่เป็นเจ้าถิ่นรุ่นเฟเธอร์เวตมานาน แถมมีประสบการณ์เจนจัดบนสังเวียน ครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ฝีมือเจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ว่าเขาจะแข็งแกร่งพอที่ครองบัลลังก์ต่อหรือไม่อย่างไรก็ตามล่าสุด ซาเวียร์ พี่ชายเเท้ๆของตะวันฉายเป็นห่วงน้องโดยโพสต์ในเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า "จากฟอร์มไฟต์ที่เเล้ว ตะวันฉายไม่น่าสู้ซุปเปอร์บอนได้เลย แย่แน่งานนี้"สำหรับศึกหยุดโลกระหว่าง “ตะวันฉาย vs ซุปเปอร์บอน” ได้ในศึก ONE Fight Night 17 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี โดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น.